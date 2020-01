Pensez-vous que votre partenaire vous trompe? Rencontrez les 3 mensonges les plus courants des hommes!

Pensez-vous que votre partenaire agit hors de l’ordinaire? Vous méfiez-vous de lui? Pensez-vous qu’il vous trompe ou qu’il se faufile avec son ex? Rencontrez les 3 mensonges les plus courants des hommes infidèles …

18 janvier 2020

Les hommes sont très faciles à découvrir quand ils ne ressentent plus pour vous la même affection que lorsqu’ils essaient de vous conquérir, l’indifférence est évidente et aussi, on pense que les femmes ont un sixième sens.

Quand un homme trompe son partenaire formel, il commence à changer complètement, il est avec le téléphone portable ou l’ordinateur toute la journée, il rentre tard, il oublie le mot “détaillant”, et même quand il ne vous chouchoute pas ou ne vous cherche pas dans le lit. Si votre homme présente ces symptômes, faites attention!

“Je sens le parfum d’une femme parce qu’au bureau, une collègue a fêté son anniversaire et quand je l’ai serrée dans ses bras, son odeur s’est imprégnée.”

D’accord, d’accord une fois, mais plusieurs fois? De plus, vous devriez bien vérifier les expressions de votre corps, si vous êtes gêné par ce que vous prétendez très facilement, alors «il y a un chat enfermé».

“La voiture a été endommagée et j’ai gardé le téléphone portable complètement éteint, donc je ne vous en ai pas informé.”

Lorsque cela vous arrive, vérifiez immédiatement votre téléphone portable sans vous en rendre compte, profitez-en lorsque vous prenez une douche ou lorsque vous mangez. Cela corrigera le pourcentage de batterie et les appels ou messages récents.

“Aujourd’hui, j’ai trop de travail au bureau, je serai un peu en retard.”

C’est l’un des mensonges les plus classiques des hommes qui ne voient pas votre visage! Lorsque cela vous arrive, vous sortez pour vous amuser avec vos amis sans l’avertir, vous pouvez la payer avec la même monnaie à la maison plus tard que lui.