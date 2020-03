Pensez-vous que vous pouvez avoir le coronavirus? Cette application vous sortira du doute

La Communauté de Madrid, en Espagne, lance le nouvelle application mobile pour téléphones Android et iOS totalement gratuite. La fonction de cette nouvelle application est que tout le monde les citoyens peuvent vérifier s’ils présentent les symptômes du coronavirus.

Ce mardi, la Communauté de Madrid a lancé l’application Coronamadrid qui permet aux personnes présentant des symptômes de COVID-19 de faire une auto-évaluation à partir de leur téléphone portable. Cette application est pour tous les téléphones Android et iOS et totalement gratuite.

Cette ressource rejoint le site www.coronamadrid.com qui a été publié la semaine précédente à la demande du gouvernement régional et qui, en seulement quatre jours, a déjà reçu plus de 2 millions de visites et quelque 200 000 tests ont été effectués environ. Il peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Dans l’outil, plusieurs questionnaires sont effectués dans lesquels les symptômes possibles du coronavirus que le patient prétend avoir sont examinés étape par étape, qui recevront des instructions et des conseils en fonction des résultats obtenus par l’application. Cette nouvelle application permet aux gens de géolocaliser, “Chaque fois qu’ils activent cette fonctionnalité”. La Communauté de Madrid affirme que cette nouvelle ressource permettra aux prestataires de soins de santé de mieux gérer leurs ressources et ainsi d’obtenir une réponse plus agile et efficace dans chaque cas individuel.

Cette application est née dans le but de “Evitez l’effondrement” du nombre prévu dans les cas d’urgence qui est 900 102 112. “Ces plates-formes sont nées à la demande directe de la présidente, Isabel Díaz Ayuso, qui a été impliquée dans leur mise en contact avec des chefs de file de sociétés technologiques de premier plan, des programmeurs, des experts en applications mobiles et des spécialistes de la santé.”

De la Communauté de Madrid, ils ont l’intention de lancer une campagne de diffusion ce mercredi à travers les médias et davantage de supports publicitaires pour faire connaître l’existence de cette application et également du Web. Si c’est vrai, ils ont fait un appel à une “utilisation responsable” des deux services.

Comme indiqué dans le dernier bilan du ministère de la Santé, la Communauté de Madrid a déjà 12 352 cas confirmés de contagion par coronavirus y 1 535 décédés. Cela représente un total de 1 777 cas et 272 décès supplémentaires en seulement 24 heures. Il y a déjà 10 443 patients hospitalisés, dont 1 050 ont dû être admis aux soins intensifs, tandis que 2 291 personnes ont déjà été guéries.

Source: Le Monde

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: