Pénurie de fournitures médicales en raison d’une incapacité gouvernementale: sénateur

Mexico.- Le gouvernement fédéral reste piégé dans le processus d’achat de fournitures médicales depuis avant l’urgence de Covid-19.

C’est l’une des principales raisons de la pénurie de fournitures médicales et d’équipements essentiels rencontrés par le personnel de santé qui s’occupe des patients, a déclaré la sénatrice du PAN, Alejandra Reynoso.

Il n’y a pas de fournitures de base dans les hôpitaux, pas de masques faciaux, pas de gants, pas de gel!

Les déclarations du président sont très éloignées de la réalité à laquelle ce pays est confronté.

S’il n’y a pas de gants, ne parlons pas de tests pour # COVID19. Et s’il n’y a pas de preuves, il n’y a pas de vrai diagnostic. pic.twitter.com/NVzcBcdmQ9

En entretien avec Seven24 News, également membre de la Commission de la santé et du groupe de travail pluriel pour surveiller la pandémie, a expliqué qu’il existe actuellement un entonnoir entre les laboratoires d’État et l’INDRE (Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques) pour vérifier les résultats de Covid-19. Depuis les premiers envoient tous les tests effectués à l’INDRE et là une double vérification est effectuée pour confirmer un cas positif.

“Ce n’est pas par manque de ressources économiques – puisqu’ils ont 40 milliards de pesos qu’ils ont obtenus de la fiducie pour des dépenses catastrophiques – que le gouvernement n’a pas la capacité de faire des achats de fournitures médicales”, a indiqué le PAN.

Le sénateur Reynoso a même révélé qu’il y avait une pénurie de fournitures de base pour assister à Covid-19 à l’hôpital général IMSS 27, à la clinique IMSS 46, à l’hôpital régional 1, à l’hôpital général du nord de Puebla.

De plus, les médecins résidents ne sont pas garantis de fournitures de base pour traiter les patients infectés tels que: masques faciaux, gants, lentilles spéciales, blouses d’isolement, etc.

Dans le cas de Guanajuato, il a expliqué qu’il y avait eu 5 réunions du Conseil de la santé et examiné l’inventaire des fournitures pour la pandémie et “c’est comme avoir peur”, s’est-il exclamé.

Il a déclaré que le système de santé de l’État reflète une situation très grave en raison de la pénurie qui affectera un peu plus de 6 millions d’habitants.

