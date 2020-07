1 étoile n’aime pas vraiment les procédures

Si vous ne faites pas partie des millions de téléspectateurs qui regardent la liste noire de NBC, vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit. L’émission suit le criminel le plus recherché du FBI, Raymond «Red» Reddington (James Spader) après qu’il se soit transformé en autorités. Le hic? Il veut l’immunité en échange d’avoir aidé le FBI à capturer ceux de la «liste noire».

Cette star de la «liste noire» déteste les émissions de crimes de procédure – et pour cause

Megan Boone comme Elizabeth Keen, Diego Klattenhoff comme Donald Ressler | Banque de photos Virginia Sherwood / NBC / NBCU

Le drame policier de NBC The Blacklist n’est pas une série procédurale typique. Si vous n’êtes pas au courant, une procédure est le type de spectacle où un mystère ou un crime est résolu.

Il y a un format standard que ce type de spectacle suit et colle généralement avec une «formule» pour trouver le «méchant». La liste noire ne correspond pas vraiment à ce moule. Le spectacle a un «criminel de la semaine» que l’équipe du FBI traque, mais c’est à peu près la seule similitude.

C’est une bonne chose car une star de The Blacklist n’aurait pas été intéressée par le rôle si elle avait suivi le protocole. Megan Boone a admis à Us Weekly qu’elle n’était pas fan.

« Je n’aime pas les procédures pour la plupart, et j’en ai fait quelques-unes dans ma vie. Je n’ai pas vraiment apprécié le travail parce que les personnages eux-mêmes n’ont pas d’histoires », a-t-elle déclaré.

«Ils sont là dans le seul but de résoudre le cas de la semaine. Sur cette émission, nous avons le cas de la semaine, mais ce n’est pas l’élément le plus engageant de l’émission – c’est une procédure très axée sur les personnages. «

Il est difficile d’imaginer The Blacklist sans plonger profondément dans la psyché de Reddington et de l’agent du FBI Elizabeth Keen (personnage de Boone) et c’est probablement la raison pour laquelle la série entame sa 8e saison.

Comment Boone s’entraîne pour le rôle d’Elizabeth Keen

Avec un tel rôle physique pourchasser les criminels, tous les acteurs doivent rester en bonne condition physique pour jouer leur rôle avec précision.

« J’ai eu des bosses et des ecchymoses. C’est un rôle vraiment physique et je me prépare. Je maintiens un certain niveau de santé pour pouvoir faire ce travail. Si je ne le faisais pas, je serais plus sujet aux blessures », a déclaré Boone.

«Je suis allé au gymnase et je fais du Krav Maga. J’ai toujours été athlétique mais j’ai dû monter d’un cran pour cette partie. Pour être Elizabeth, j’ai senti qu’il fallait plus faire de la musculation et de la musculation et devenir vraiment forte », a-t-elle déclaré à propos de l’entraînement.

« Quand je ne travaille pas, j’aime le changer. Je pense que c’est important pour le corps de toujours essayer de nouvelles choses et d’aller au-delà de votre zone de confort. «

Comment Boone et «The Blacklist» se détendent après le tournage

La plupart des épisodes de The Blacklist montrent une équipe de groupe de travail très sombre. La légèreté est généralement apportée par Spader’s Reddington via son sens de l’humour unique (aux moments les plus inopportuns).

Cependant, alors que les choses semblent tendues sur le plateau, Boone a fait valoir que c’était en fait le contraire. Pour s’éclaircir entre les prises, elle a dit qu’ils dansaient.

« C’est ce que je fais pour me réchauffer à New York lorsque nous photographions nos extérieurs d’hiver. Je pense que nous sommes juste des gens naturellement pleins d’humour. », A-t-elle dit à propos de la distribution. « Une grande partie de la raison pour laquelle le matériau sombre fonctionne pour les gens comme une forme de divertissement est parce que nous sommes juste humoristiques et que nous abordons le drame avec un sens de l’humour. »

En faisant référence au personnage de Spader, Boone a déclaré qu’il ne prenait rien au sérieux, c’est pourquoi sa relation avec Liz – qui traverse toujours quelque chose de difficile – fonctionne.

Lorsque Boone n’est pas au travail, elle a deux façons de se détendre, en dansant de côté.

«J’adore voir du théâtre – cela me remplit d’inspiration et de prendre un verre de vin avec des amis. Je vais aussi aux bains russes pour Platza – un traitement qu’ils font », a-t-elle déclaré.

Boone a expliqué qu’un Platza est «beaucoup de chaleur qui amène le sang à la peau et élimine toutes les toxines. Après avoir joué Elizabeth, vous devez faire un bouton de réinitialisation intense au cours du week-end, c’est de cela qu’il s’agit. «

Cependant Boone et le reste de la distribution se libèrent de leurs rôles sur la liste noire, cela fonctionne certainement à leur avantage.