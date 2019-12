12 fois la vue s'est presque transformée en troisième guerre mondiale en 2019

Les femmes de "La vue" tous insistent sur le fait qu'ils sont des amis dans la vraie vie, des amis qui vont boire ensemble dans les airs et qui s'entendent vraiment. Et bien que cela ressorte de temps en temps de l'émission du matin sur ABC, ce sont les débats et les arguments houleux qui ont vraiment fait la une des journaux en 2019.

Tandis que Joy Behar et Meghan McCain sont souvent au centre des moments les plus volatils de l'émission, ils ne sont pas les seuls à s'être réchauffés au cours de la dernière année.

Qu'il s'agisse d'un désaccord sur les sujets d'actualité de la journée ou d'un échange tendu avec l'un de leurs invités, voici 10 raisons explosives pour lesquelles "The View" est toujours la télévision de jour.

«Hissy Fit»

Behar et McCain sont entrés dans une impasse maladroite de retour en février, alors que le panel abordait la guerre des mots de la sénatrice Amy Klobuchar avec Le président Donald Trump après avoir annoncé sa campagne présidentielle.

Comme Behar a expliqué la trame de fond, McCain a continué à interrompre son co-hôte, l'invitant à dire: «Puis-je passer à travers s'il vous plaît? Quand ce fut finalement au tour de McCain d'aborder le sujet, elle continua de pousser la bête.

"Puis-je dire quelque chose maintenant, ça va?" Meghan a demandé à Joy, qui remplaçait en tant que modératrice Whoopi Goldbergest absent. "Oui, allez-y," répondit Joy, "vous savez peut-être que j'ai fini."

"J'ai la permission de parler maintenant sur Amy Klobuchar, nous sommes tous bons?" Meghan a réitéré: "D'accord, deux choses rapides, numéro un, j'ai des amis qui étaient à son annonce." Réagissant à quelque chose qui se passait hors caméra, elle se coupa en disant: "Oh, non, certainement, continuez Joy!"

C'est à ce moment-là que Behar a riposté: "Si vous allez avoir une crise de sifflement, nous ne pouvons pas continuer." Elle a ensuite changé de sujet. McCain n'a pas parlé pour le reste du segment.

«On ne va pas faire ça»

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA SORTIE DE NIELSEN? La secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a remis sa démission au président. Trump dimanche – les co-hôtes discutent. https://t.co/AT8e5RD5Zi pic.twitter.com/NXxOVRZnsz – La vue (@TheView) 8 avril 2019

Whoopi a dû rapidement arrêter l'escalade des tensions entre Meghan et Joy en avril. Au cours d'une conversation au sujet de la démission de la secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, McCain a continué de parler de Behar.

"Je vous ai écouté," dit Joy, "laissez-moi finir." Meghan rétorqua: «Une partie de votre travail consiste à m'écouter», laissant Joy sans voix et Goldberg officiellement marre. Voir l'échange autour de la marque de 5 minutes ci-dessus.

"Voici ce qui ne va pas se produire aujourd'hui, nous n'allons pas le faire", interrompit Whoopi, fermant l'argument. "Tout le monde obtient un morceau de conversation, tout le monde peut dire son morceau et nous n'avons pas besoin de commenter si nous n'aimons pas ce que nous entendons. Laissez simplement les gens parler."

À Joy, Whoopi a ajouté: "Alors finissez ce que vous dites." Joy, toujours aussi choquée, a dit: "J'ai oublié ce que c'était maintenant."

Game of Thrones Spoilers

"SPOILERS AHEAD" Les co-hôtes réagissent à l'épopée de la nuit dernière #GameOfThonesFinale! https://t.co/1091s9Fn2d pic.twitter.com/pOKFTlA4as – La vue (@TheView) 20 mai 2019

D'accord, celui-ci n'est pas aussi sérieux que certains des autres sur cette liste, mais le spectacle est entré dans le chaos en mai après que Meghan ait gâché la fin de "Game of Thrones" le matin après sa diffusion.

"J'ai passé 8 ans de ma vie à regarder ça et ce fut une fin horrible", s'est-elle exclamée. "Horrible. Bran est le pire. Il n'a rien fait et maintenant il doit régner? Ça aurait dû être la Mère des Dragons!"

Sunny, cependant, n'était pas prêt pour que cette bombe tombe, criant: "Oh, je ne suis que sur la saison 4!" Le spectacle est entré dans le chaos, avec Whoopi simulant une grève alors que McCain a défendu d'entrer sur le territoire des spoilers.

"C'est partout sur Internet! Je suis désolé tout le monde, c'est partout sur Internet!" elle a crié. "En tant que fan dévoué qui a regardé en direct la nuit dernière, comme tout le monde est censé le faire, c'était terrible. J'étais tellement déçu. Je suis désolé que vous soyez tellement excité par moi en disant la fin."

Elle a ensuite tourné son attention vers certains membres du public particulièrement en colère, en leur disant: "Vous êtes vraiment contrarié. Pourquoi est-ce un sujet brûlant alors si je ne suis pas censé en parler?!"

Honnêtement, c'était plus la faute des producteurs que la sienne.

"Ne te sens pas mal pour moi, salope"

Meghan et Joy a fait une chose claire en juin: ils pensent tous les deux que l'autre est une garce … et ça va. Cette fois, le débat animé a eu lieu alors qu'ils parlaient des partisans de Trump.

"Parfois, ce n'est pas qu'ils aiment tant Trump, c'est qu'ils détestent les mêmes choses que Trump déteste", a déclaré McCain. Intervint Joy en disant: "Qui, les Noirs que vous voulez dire et les immigrants? Qui détestent-ils ??

"Je viens ici tous les jours, ouvert d'esprit, essayant de l'expliquer", riposta McCain, devenant défensif. "Je sais que vous êtes en colère, je comprends que vous êtes en colère contre le président de Trump, mais je ne pense pas que crier après moi va régler le problème. 2020 n'est pas dans le sac pour vous, ce n'est pas le cas."

"Étant la républicaine sacrificielle tous les jours, j'essaie juste de …" s'exclama McCain, alors que Behar se moquait de sa sympathie. "Ne te sens pas mal pour moi, salope," rétorqua Meghan, alors que le public réagissait avec choc, "je suis payé pour faire ça."

"Ne nous appelons pas des chiennes", a déclaré Sunny Hostin, alors que McCain a dit qu'elle et Joy se référaient ainsi "tout le temps".

Feu d'artifice de Pam Anderson

Cette fois, Meghan a mis son regard sur quelqu'un d'autre à la table: Pamela Anderson, l'invitée. L'alun "Baywatch" face aux cohôtes en septembre, car elle a passé une grande partie de son interview à défendre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Lorsque McCain a posé des questions sur les informations selon lesquelles Assange avait déféqué partout lors de sa détention à l'ambassade de l'Équateur à Londres, Anderson a déclaré que l'allégation faisait partie de la "campagne de diffamation" et n'était pas vraie – avant de dire: "Que feriez-vous si tu as été enfermé dans une pièce pendant 6 ans? "

"Je ne serais pas un cyber-terroriste, ce qu'il est, il a piraté des informations", répliqua McCain. "Ce n'est pas un cyber-terroriste, il n'a pas piraté", a répondu Pam. Anderson a ensuite demandé: "Combien de personnes le gouvernement américain a-t-il tuées innocemment et combien ont WikiLeaks?" qui a été applaudi par le public. "Oh, calmez-vous, monsieur", a déclaré McCain à un partisan particulièrement énergique.

"Il a certainement beaucoup remué dans ce pays", a déclaré Abby à un moment donné, McCain étant en désaccord avec cette caractérisation de la situation. "C'est un cyber-terroriste!" s'exclama-t-elle. "Je vais le dire. Je ne vais pas m'en tenir à cela, c'est ridicule … 'a suscité beaucoup de problèmes.'

"Ne me crie pas dessus, je suis à deux pieds"

Ce fut l'un des arguments les plus fous de l'année et celui qui s'est terminé avec Meghan qui a sensiblement quitté le plateau lorsque le spectacle est devenu commercial. La conversation de septembre portait sur les dénonciateurs, avec Meghan et Ana de différents côtés de l'allée.

À un moment de la conversation, Navarro a fait une blague à propos de Stephen Miller "sortant avec un être humain et non un gonflable" qui est tombée à plat avec Meghan, qui a roulé des yeux au commentaire. Alors que l'échange se poursuivait, Huntsman a déclaré que, oui, ce qu'Assange a fait et ce que le président est accusé de faire sont tout aussi dangereux. Alors que Navarro et McCain ont pris la parole pour ajouter à la conversation, Meghan a crié: "Excusez-moi!"

"Je suis à 2 pieds de distance, je n'ai pas besoin que vous me criiez de cette façon", a déclaré Navarro. "Je ne sais pas ce que vous venez de dire", a répondu McCain. "J'ai dit, ne me criez pas dessus, je suis à deux mètres", riposta Navarro.

Cela a été accueilli par une réaction forte et inconfortable du public du studio alors que Joy tentait ensuite de lancer une publicité. "Vous savez quoi, c'est tellement désagréable Ana", a déclaré McCain alors que le spectacle commençait à éclater, ajoutant sarcastiquement, "Bienvenue à nouveau."

Meghan a ensuite été vue en train de descendre de la scène alors que les membres du public étaient visiblement choqués. Quand le spectacle est revenu des publicités, cependant, McCain était de retour et ils ont tous continué comme si de rien n'était.

"C'est une ligne d'attaque bon marché"

TRUMP ANNONCE LA MORT D'AL-BAGHDADI: Les co-hôtes réagissent à Pres. Trump a annoncé la mort du chef de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi lors d'un raid des opérations spéciales américaines en Syrie. https://t.co/BgxmmFizNX pic.twitter.com/lMilvyVpbZ – La vue (@TheView) 28 octobre 2019

Cette fois, les feux d'artifice se sont déroulés entre Sunny et Abby, alors que les femmes discutaient de la question de savoir si le meurtre du chef de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi avait rendu le président insensible aux critiques.

"Nous pouvons tous convenir qu'il est important de combattre ISIS, c'est une bonne chose", a déclaré Sunny, qui a ensuite évoqué que Trump "n'avait pas informé tout le monde qu'il devrait avoir" sur le raid et n'avait pas suivi la chaîne normale. de commandement lorsqu'il s'agit de notifier les dirigeants du Congrès.

Abby, cependant, ne voulait pas utiliser ce moment pour critiquer le président. "Nous passons chaque jour sur cette émission avec une branlette espagnole et trouver une raison de frapper Trump, dire quel terrible président il est. Je ne vais pas le faire aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

Hostin a ensuite contesté le fait que Trump remercie la Russie, d'abord, pour son aide. "C'est une ligne d'attaque bon marché, Sunny", a alors lancé Huntsman sur son co-hôte. "Je pense que c'est la vérité", a répondu Sunny, "C'est ce qui s'est passé en temps réel, ce n'est pas une ligne d'attaque."

"Étiez-vous dans la salle de situation?" Demanda Abby. "Était il dans la salle de situation? "répondit Sunny.

"Tout le monde prend un souffle"

Whoopi a mis fin à un argument de plus en plus vif en octobre, alors que les femmes parlaient du témoignage de destitution du vétéran décoré du lieutenant-colonel Alexander S.Vindman concernant le président Donald Trump. Vindman affirme avoir entendu Trump demander au président ukrainien d'enquêter sur les Bidens. Alors que l'ensemble du panel a défendu Vindman, une ligne a été tracée dans le sable pour savoir si tous les anciens combattants et soldats sont à l'abri des critiques.

"Leur loyauté envers l'Amérique ne devrait pas être remise en question et je ne vais pas m'asseoir ici et le faire", a déclaré Meghan, bien que Joy soit en désaccord avec la position générale. "Ce n'est pas parce que quelqu'un a servi qu'il est irréprochable", a-t-elle déclaré.

"Pour moi et d'où je viens, c'est le cas", répliqua McCain. "Pour moi, oui, vous obtenez un laissez-passer pour de nombreuses raisons."

Behar semblait choqué. "Automatiquement, vraiment?" elle a demandé. "Si vous mettez votre vie en jeu pour la liberté, oui", a répondu Meghan. "Les soldats dans ce pays et les anciens combattants et les personnes qui ont vécu et combattu pour la liberté obtiennent un laissez-passer!"

Goldberg est alors intervenu pour le briser. "Tout le monde, respirons, ça devient difficile de …" commença-t-elle, avant que McCain ne l'interrompe. "Je suis désolée, je suis désolée mais les gens …", a déclaré Megan, avant que Whoopi ne récupère son temps. "Attendez, laissez-moi finir ce que je dis", lui a-t-elle dit, "Tout le monde a quelque chose à dire à la table, nous voulons vraiment entendre tout le monde mais nous commençons à faire cette chose."

"Je ne sais pas ce que cela signifie, cette chose", a demandé McCain." Cela signifie que vous parlez les uns avec les autres ", a rétorqué Goldberg." Eh bien, c'est "The View" ", a déclaré McCain, suscitant le rire du public du studio.

"C'est" The View "," répondit Whoopi. "Vous savez quoi, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de" The View ". Cette émission a toujours eu la possibilité d'avoir des points de vue différents, que nous respectons autour de la table. Et lorsque nous nous parlons, nous nous montrons également respectueux, alors quand je vous dis de tenir bon parce que nous ne nous entendons pas autre. Je n'essaie pas de vous interrompre, j'essaie de vous faire entendre. "

"Je ne suis pas allé à Blackface!"

L'émission a célébré son 5000e épisode avec des feux d'artifice majeurs en novembre, alors que Donald Trump Jr.et sa petite amie Kimberly Guilfoyle se sont joints au panel pour une conversation explosive. L'apparence entière était controversée, mais elle a vraiment déraillé lorsque tout le monde a commencé à parler du caractère du président … ou de son absence.

Joy a accusé le président de "baisser le discours" en appelant des violeurs mexicains, en se moquant des handicapés et avec ses commentaires sur la bande "Access Hollywood".

"Nous avons tous fait des choses que nous regrettons. Joy, vous avez porté un blackface", a ensuite accusé Trump Jr., se référant aux photos que Behar elle-même a partagées lors de l'émission. elle habillée en femme africaine. "Whoopi, vous avez dit Roman Polanski, ce n'était pas un viol quand il a violé un enfant. Parlons de choses sérieuses", a-t-il ensuite ajouté, se référant à commentaires de Goldberg en 2009.

"Je ne suis pas allé en blackface!" s'exclama Behar, Goldberg étant de retour. "Désolé, étant noir, je reconnais le visage noir. Je peux le dire. Maintenant que vous avez brisé ce morceau de glace, parce que je suppose que c'est le combat que vous vouliez."

Il a dit que ce n'était pas le cas, mais a essayé de se défendre en disant que c'est un jeu équitable parce qu'ils parlaient de "caractère". A demandé à Whoopi, "Es-tu en train de remettre en question mon personnage? Je n'ai questionné personne. J'ai simplement dit que lorsque vous parlez de la façon dont votre père a pris plus de chaleur que quiconque, ce n'est pas le cas."

Alors que les cris continuaient, Goldberg a ensuite lancé une autre publicité.

"Vous avez beaucoup parlé"

Le panel a été divisé en novembre comme les femmes de "La vue" s'est assis pour discuter des audiences de destitution du président Donald Trump. McCain et Huntsman n'étaient pas sûrs qu'il y ait suffisamment de preuves pour justifier la destitution du président.

"Et la Constitution?" demanda Joy. "J'ai une copie de la Constitution sur ma table de nuit," répliqua McCain, "Alors ne me parlez pas de la Constitution!"

"La Constitution nous appartient à tous, que nous l'ayons sur notre table de nuit ou non", a répondu Joy, avant d'ajouter, "je pense que la corruption est répertoriée comme l'une des infractions impénétrables par les pères fondateurs".

McCain a ensuite indiqué le membre du Congrès Will Hurd, qui a dit qu'il voterait non sur la destitution. Les tensions ont de nouveau éclaté lorsque Sunny a exprimé son choc face à la position de Hurd. "Je dis aussi que cela me dit qu'il est complice, le parti républicain a autorisé ce président et continue de permettre à ce président", a-t-elle expliqué.

"Vous calomniez un agent de la CIA!" L'interrompit McCain. "Pour qu'il puisse s'asseoir là et dire que les preuves doivent être écrasantes et qu'il n'a entendu aucune preuve écrasante, je veux savoir à quelles audiences il siège", a poursuivi Sunny, alors que le public a éclaté en applaudissements.

"Il est facile d'obtenir une ligne d'applaudissements bon marché ici, c'est juste", a déclaré McCain, "et c'est très bien, prenez votre ligne d'applaudissements bon marché." Hostin n'a pas eu cela cependant, disant: "Ce n'est pas une ligne d'applaudissements bon marché, peut-être qu'ils sont d'accord."

"Laisse-moi parler," rétorqua Meghan. Sunny: "Vous avez beaucoup parlé."

Peu de temps après cet incident, McCain a désactivé les commentaires sur sa page Instagram. "Vous pouvez être en désaccord avec ma politique autant que vous voulez, mais les abus et les menaces sont trop loin", a-t-elle légendé un article expliquant sa décision.

MAGA Meltdown

Une conversation sur l'échange enflammé de Nancy Pelosi avec un journaliste s'est terminée par un McCain coché.

Alors que McCain a convenu que Pelosi a applaudi de nouveau "avec brio" auprès du journaliste, son problème est venu avec ce qui s'est passé ensuite. "Je pense que le problème est quand – elle y a répondu magistralement – le problème est maintenant qu'elle vend maintenant des t-shirts qui disent #DontMessWithNancy."

"Mon problème est que tout est un mème, tout est pour Internet", a-t-elle déclaré, avant de citer à la fois #ShePersisted et #DontMessWithNancy. "C'est très grave, nous parlons de la Constitution, nous parlons de destitution et, pour moi, cela la réduit, c'est très réducteur de commencer à vendre des pulls molletonnés qui disent #DontMesswithNancy."

"Donc, vous voulez dire comme des chapeaux qui disent" Make America Great Again "", intervint Behar. Alors que le public éclatait sous les acclamations et les applaudissements, McCain secoua la tête et jeta ses mains en l'air.

"Vous savez quoi, j'essaie juste de faire un point et je n'ai jamais porté de chapeau MAGA, je pense que vous savez mieux que quiconque que je ne porterais jamais de chapeau MAGA", a déclaré McCain dans un souffle. "Et la politique ne doit pas être un mème et un clicktivisme, mais peu importe."

Elle a ensuite gardé ses bras croisés pendant la minute suivante alors que la conversation se poursuivait.

"Fille, s'il te plait arrête de parler"

Meghan a terminé 2019 en colère, après que Whoopi ait appelé le cohôte pour savoir comment elle se comportait lors d'une conversation tendue sur la destitution.

Après que McCain eut commencé à faire valoir son point de vue dans la conversation, Hostin l'interrompit. McCain lui a demandé de "Laisse-moi finir, je te laisse parler." À ce stade, il semblait que Goldberg essayait de lancer une publicité, mais McCain a demandé: "Voulez-vous entendre une perspective conservatrice sur la série?"

"Fille, s'il te plait arrête de parler," Whoopi a alors tiré sur Meghan, "S'il te plait arrête de parler maintenant." Sa réponse: "Pas de problème. Je ne parlerai pas pour le reste de l'émission.:

Whoopi a dit "Je suis d'accord avec ça, si vous vous comportez comme ça", avant que Meghan n'essaye de se défendre. Comme Goldberg lui a reproché de parler à d'autres panélistes, elle a ajouté: "Ce que vous faites, c'est … nous ne faisons rien, mais nous reviendrons!"

Le lendemain, les deux cohôtes ont abordé le moment très chaud. "Parfois, nous ne sommes pas aussi polis que possible", a déclaré Whoopi, alors qu'ils insistaient tous les deux qu'ils étaient amis hors caméra.

