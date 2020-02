1917 nommé meilleur film aux BAFTA 2020

2020-02-03 00:00:06

‘1917’ a été nommé Meilleur film aux BAFTA Awards 2020, remportant un total de sept gongs parmi neuf nominations.

Le film d’action dirigé par Sam Mendes – qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale – a décroché la plus haute distinction lors de la cérémonie de remise des prix au Royal Albert Hall de Londres dimanche (02.02.20), en plus d’être nommé film britannique exceptionnel.

Le long métrage de Sam lui a également valu son premier meilleur réalisateur BAFTA, tout en remportant les prix du son, des effets visuels spéciaux, du meilleur design de production et de la meilleure photographie.

‘1917’ a été nominé pour neuf prix au total, et les seuls gongs qu’il n’a pas récupérés dans la soirée étaient Best Make up and Hair – qui a été décerné à ‘Bombshell’ – et Best Original Score, qui a plutôt été attribué à ‘Joker “.

Parallèlement à la victoire du score original, “ Joker ” – basé sur le méchant titulaire de Batman dans la franchise DC Comics – était le deuxième plus grand gagnant de la soirée, remportant deux autres gongs sous la forme du nouveau prix du meilleur casting et d’un leader Acteur gagne pour Joaquin Phoenix.

Ailleurs dans la soirée, le gong de l’actrice principale est allé à Renée Zellweger pour son portrait de Judy Garland dans le biopic ‘Judy’, tandis que l’actrice de soutien a été décernée à Laura Dern pour ‘Histoire de mariage’, et l’acteur de soutien est allé à ‘Il était une fois dans La star hollywoodienne Brad Pitt.

Le film d’horreur en coréen «Parasite» a remporté deux prix, remportant à la fois Film Not in the English Language et le meilleur scénario original, tandis que le prix du meilleur scénario adapté a été décerné à «Jojo Rabbit».

Le prix EE Rising Star a été décerné à la star de ‘Blue Story’ Michael Ward, tandis qu’Andy Serkis a été honoré de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, et Kathleen Kennedy a reçu la prestigieuse distinction de la Fellowship.

Liste complète des gagnants des BAFTA Awards 2020:

Meilleur film

«1917»

Film britannique exceptionnel

«1917»

Débuts remarquables par un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

Mark Jenkin, Kate Byers et Linn Waite – «Bait»

Film pas en anglais

‘Parasite’

Documentaire

«Pour Sama»

Film d’animation

«Klaus»

Meilleur réalisateur

«1917»

Meilleur scénario original

‘Parasite’

Meilleur scénario adapté

«Jojo Rabbit»

Actrice principale

Renee Zellweger – «Judy»

Acteur principal

Joaquin Phoenix – «Joker»

Actrice de soutien

Laura Dern – ‘Histoire de mariage’

Second ROLE

Brad Pitt – «Il était une fois à Hollywood»

Meilleure musique originale

‘Joker’

Meilleur casting

‘Joker’

Meilleure photographie

«1917»

Meilleur montage

«Le Mans» 66 »

Conception de la production

«1917»

Conception de costumes

‘Petite femme’

Maquillage et cheveux

‘Bombe’

Du son

«1917»

Effets visuels spéciaux

«1917»

Animation britannique courte

«Grand-père était romantique»

Court métrage britannique

«Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre»

Prix ​​EE Rising Star

Michael Ward

Contribution britannique exceptionnelle au cinéma

Andy Serkis

Bourse BAFTA

Kathleen Kennedy

