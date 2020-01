1917 remporte une distinction convoitée aux Producers Guild Awards

2020-01-19 12:00:05

Réalisé par Sir Sam Mendes, ‘1917’ a remporté le prix du producteur exceptionnel de gongs de cinéma aux Producers Guild Awards.

‘1917’ a remporté le gong du producteur exceptionnel de films cinématographiques aux Producers Guild Awards samedi soir (18.01.20).

Le film de guerre réalisé par Sir Sam Mendes – qui met en vedette Mark Strong, Andrew Scott et Richard Madden – a remporté le prestigieux prix lors de la cérémonie annuelle au Hollywood Palladium de Los Angeles.

Le film acclamé a combattu la concurrence acharnée de films tels que «Ford v Ferrari», «The Irishman», «Joker» et «Parasite» pour réclamer la distinction convoitée.

Ailleurs, ‘Apollo 11’ – le film documentaire édité, produit et réalisé par Todd Douglas Miller – a remporté le prix du documentaire cinématographique exceptionnel.

Un autre grand gagnant de la soirée a été «Toy Story 4», qui a remporté le prix du meilleur producteur de films d’animation théâtrale.

Le film réalisé par Josh Cooley – qui met en vedette Tom Hanks, Tim Allen et Keanu Reeves – a été l’un des plus grands succès cinématographiques de 2019, et est maintenant le versement le plus rentable de la franchise à filature d’argent.

‘Fleabag’ – la série de comédie dramatique créée et écrite par Phoebe Waller-Bridge – a été nommée lauréate du prix du producteur exceptionnel de télévision épisodique – Comédie.

Le spectacle largement acclamé a remporté le gong devant «Barry», «The Marvellous Mrs. Maisel», «Schitt’s Creek» et «Veep».

Pendant ce temps, ‘Leaving Neverland’ – le documentaire très discuté qui se concentre sur les allégations d’agression sexuelle contre l’icône de la pop Michael Jackson – a également été reconnu lors de la cérémonie de remise des prix à Los Angeles.

Le cinéaste britannique Dan Reed a été nommé le producteur par excellence de la télévision non-fiction pour son travail.

‘Leaving Neverland’ a déjà remporté le Primetime Emmy Award pour le documentaire exceptionnel ou spécial non-fiction.

Gagnants du Prix de la Guilde des producteurs:

Producteur exceptionnel de films cinématographiques:

«1917»

Producteur exceptionnel de films d’animation théâtrale:

‘Toy Story 4’

Producteur exceptionnel de télévision épisodique – Drame:

‘Succession’

Producteur par excellence de la télévision épisodique – Comédie:

‘Sac à puces’

Producteur par excellence de la télévision en série limitée:

«Tchernobyl»

Producteur exceptionnel de films télévisés ou en streaming:

«Apollo: missions sur la Lune»

Producteur exceptionnel de télévision de non-fiction:

«Quitter Neverland»

Producteur exceptionnel de divertissement en direct et de télévision télévisée:

«La semaine dernière ce soir avec John Oliver»

Producteur exceptionnel de télévision de jeux et de compétition:

«RuPaul’s Drag Race»

Film documentaire exceptionnel:

«Apollo 11»

Prix ​​de l’innovation:

‘Vader Immortal: Une série Star Wars VR – Épisode I’

Programme pour enfants exceptionnel:

‘Sesame Street’ (saison 49)

Programme sportif exceptionnel:

‘Quel est mon nom Muhammad Ali’

Programme Shortform exceptionnel:

«Les comédiens dans les voitures prennent un café»

