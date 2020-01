2020 SAG Awards: 5 moments les plus viraux

le 26e cérémonie des Screen Actors Guild Awards étaient une nuit pleine de moments mémorables.

La cérémonie de dimanche soir, où les acteurs honorent les acteurs de la télévision et du cinéma, a fait parler tout le monde – et pour une fois, ce n’était pas une controverse.

De Joaquin Phoenix’s discours touchant à une réunion à la mode entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, voici les cinq meilleurs temps forts des SAG Awards 2020.

“Parasite” fait l’histoire

Le thriller sud-coréen est entré dans l’histoire dimanche soir en devenant le premier film en langue étrangère à remporter le meilleur casting dans un film. “Parasite”, réalisé par Bong Joon Ho, est devenu un phénomène de box-office, récoltant près de 140 millions de dollars dans le monde. Le film suit Kim Ki-taek et sa famille appauvrie en Corée alors qu’ils s’intègrent à la riche famille Park. Après une relation symbiotique entre les deux familles, les Kims se retrouvent empêtrés dans un incident inattendu.

“Parasite” revendique un 99 pour cent presque parfait Tomates pourries score, avec une audience de 93%. Avec leur victoire historique SAG, le film a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère aux Globes et de nombreux autres prix cette saison. Et ils pourraient être sur le chemin de plus car “Parasite” est en place pour six Oscars, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur long métrage international.

Discours de Joaquin Phoenix

Frais de son Globes dorés et Critics Choice Awards remporte, Phoenix a remporté un autre prix du meilleur acteur pour “Joker”.

Le discours de Phoenix dimanche soir comprenait un cri sincère à ses collègues candidats – Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Taron Egerton et Adam Driver – ainsi que la fin Heath Ledger, qui a remporté un Oscar à titre posthume pour avoir également joué au Joker dans “The Dark Knight” en 2008. Phoenix a nommé Ledger comme son “acteur préféré”.

Sur une note plus légère, Phoenix s’est également moqué du succès de DiCaprio, plaisantant sur la façon dont lui et d’autres acteurs ont perdu des rôles pour “cet enfant”.

Lisez son discours complet ci-dessous:

“J’étais ici il y a de nombreuses années et je ne pouvais pas vraiment l’apprécier à l’époque. Je réalise maintenant à quel point j’ai la chance de faire partie de cette communauté. J’ai une telle vénération pour les acteurs et ce que nous faisons. J’ai dit que je me sens vraiment honoré. être ici. Je voudrais juste parler un peu de mes collègues candidats si cela vous convient.

Quand je recommençais à jouer et à passer des auditions, j’aimais toujours le dernier rappel, et je pense que beaucoup de gens savent ce que c’est. Et il y avait toujours, comme, deux autres gars contre qui j’étais. Et nous perdions toujours contre ce seul enfant. Aucun acteur ne dirait jamais son nom parce que c’était trop, mais chaque directeur de casting chuchotait «C’est Leonardo». Qui est ce ‘Leonardo?’ “Leonardo, vous m’inspirez depuis plus de 25 ans et tant de gens. Je vous remercie beaucoup, très, beaucoup.

Christian, tu t’engages dans tes rôles d’une manière dont je ne peux que rêver. Vous ne tournez jamais dans une mauvaise performance. C’est exaspérant. J’aimerais que tu suces une fois. Ce serait génial. D’accord. Adam, je vous ai regardé ces dernières années et, et vous venez de tourner dans ces belles performances nuancées, incroyables et profondes et je suis tellement ému par vous et vous étiez juste dévastateur dans ce film. Et tu devrais être ici. Taron, où es-tu? Je suis tellement heureuse pour vous. Où que tu sois. Hey. Salut mec. Tu es si belle dans ce film, et je suis si heureuse pour toi et j’ai hâte de voir ce que tu fais d’autre.

Vraiment, je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger. Alors merci. Et bonne nuit.”

Brad Pitt et Jennifer Aniston

Les fans ne pouvaient pas arrêter de parler – et ne peuvent toujours pas arrêter de parler – des célèbres ex. Tous les regards étaient tournés vers Pitt et Aniston dimanche soir, y compris les producteurs de l’émission, alors que les caméras prêtaient beaucoup d’attention à leurs réactions aux discours des uns et des autres.

Après que Pitt ait marché sur scène pour accepter son prix du meilleur second rôle pour son rôle dans “Il était une fois … à Hollywood” – où il a plaisanté hilarant qu’il “devait l’ajouter à mon profil Tinder” et s’est moqué de Quentin Tarantino’s fétichisme des pieds – la caméra a flashé pour obtenir la réaction d’Aniston. Bien qu’il semblait presque qu’elle savait que cela allait se produire, Aniston sourit et applaudit pour son ex-mari lorsque la caméra se tourna vers elle.

Bien sûr, c’est juste après que Pitt a plaisanté que son personnage était un gars qui “ne s’entend pas avec sa femme”.

Et Internet s’est déchaîné après le tournage de Pitt en train de regarder Aniston prononcer son discours d’acceptation dans les coulisses. L’actrice, qui a gagné pour son rôle dans la série Apple + “The Morning Show”, a été interrogée sur la réaction de Pitt après le spectacle.

“Nous avons tous grandi ensemble, nous l’avons vraiment fait”, a-t-elle déclaré. “Supplémentaire.” “C’est comme une soirée vraiment amusante pour se célébrer et s’encourager et continuer à travailler.”

Elle a ajouté: “C’est un honneur incroyable d’être reconnu par cette salle en particulier. Ce sont mes pairs et je le fais depuis un moment … Ce n’est pas perdu pour moi.”

Si cela ne suffisait pas, les fans ont continué à devenir fous lorsque Pitt et Aniston backstage réunis après la cérémonie.

Renee Zellweger appelle Tom Cruise

Renee Zellweger a gagné encore une fois pour sa performance acclamée par la critique en tant que Judy Garland dans “Judy”. En plus de rendre hommage à Garland, l’actrice a rendu un hommage spécial à Tom Cruise, avec qui elle a joué en 1996 dans la comédie romantique “Jerry Maguire”. Le film a sans aucun doute catapulté la carrière de Zellweger.

Zellweger a remercié Cruise, “pour votre exemple de professionnalisme sur le plateau et de recherche d’excellence, de générosité et de gentillesse inconditionnelle.”

L’actrice, qui est également nominée pour un Oscar, a rendu hommage à ses collègues candidats. “Quel honneur de la part de ma famille d’acteurs. Merci beaucoup pour cela”, a-t-elle déclaré. “Pour cette communauté: vous m’avez beaucoup appris, surtout mes sœurs: votre exemple m’inspire.”

Leonardo DiCaprio rend hommage à Robert De Niro

DiCaprio a présenté Robert de niro dimanche soir avec le SAG Life Achievement Award et a rappelé comment l’icône de 76 ans l’a inspiré tout au long de sa carrière.

“Robert De Niro est élémentaire. On dirait qu’il a toujours été ici et qu’il sera toujours là. Comme beaucoup d’entre vous ici ce soir, il était l’acteur que j’ai regardé en tant que jeune homme obsédé par les films à 13 ans”, a déclaré DiCaprio. “Mon père m’a emmené au cinéma un après-midi pour voir [De Niro’s 1988 film] “ Midnight Run ”, et comme les lumières se sont éteintes, il s’est tourné vers moi et m’a dit: “ Si vous voulez vraiment être acteur et entrer dans cette profession, si vous voulez comprendre ce qu’est un grand acteur, vous regardez cet homme à l’écran. “

DiCaprio a ensuite parlé de jouer aux côtés de De Niro dans le drame de 1993 “This Boy’s Life”.

“Partager des scènes avec un artiste de son ampleur était monumental”, a-t-il déclaré à propos de De Niro, qui incarnait sa figure paternelle abusive dans le film. “Ce fut une expérience qui a changé la vie. Son engagement envers la spécificité du personnage dans le détail et sa quête intrépide d’authenticité dans son travail m’ont influencé non seulement moi, mais des générations entières.”

Découvrez plus de l’introduction de DiCaprio dans le clip ci-dessus.

