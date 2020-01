27 des accusateurs de Harvey Weinstein sont solidaires des victimes au début du procès

2020-01-23 02:30:04

Au total, 27 des accusateurs de Harvey Weinstein sont “solidaires” contre le magnat du cinéma déshonoré alors que son procès criminel commence à New York.

Au total, 27 des accusateurs de Harvey Weinstein ont déclaré qu’ils étaient “solidaires” contre le magnat du cinéma en disgrâce alors que son procès criminel commence à New York.

Les femmes – qui se décrivaient comme les 27 briseurs de silence – ont publié une déclaration conjointe pour montrer leur soutien à ceux qui témoignaient devant le tribunal alors que Weinstein faisait face à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel.

Ils ont déclaré: “Nous sommes solidaires d’Annabella Sciorra, de Mimi Haleyi, de Dawn Dunning et de toutes les femmes qui témoigneront courageusement contre Harvey Weinstein devant les tribunaux. Pendant des décennies, Weinstein a exercé son pouvoir pour abuser mentalement, physiquement et professionnellement et faire taire les femmes avec l’impunité. À partir d’aujourd’hui, il sera finalement contraint de faire face à ses accusateurs et de prendre en compte les conséquences de ses crimes monstrueux. Que nous soyons dans la salle d’audience ou que nous soutenions nos confrères Silence Breakers du monde entier, nous sommes tous impressionnés par leur altruisme. et de bravoure. Nous continuerons à les soutenir en nous exprimant et en racontant nos histoires jusqu’à ce que ce prédateur en série soit traduit en justice. ”

Cela survient après que l’équipe juridique de Weinstein a affirmé qu’ils avaient “des dizaines” de courriels “aimants” envoyés par les témoins qui l’ont accusé d’inconduite sexuelle.

L’avocat du producteur de 67 ans, Damon Cheronis, a déclaré mardi au tribunal (21.01.20) qu’il avait un catalogue de lettres écrites par les victimes présumées qui “contrediraient” les arguments des procureurs selon lesquels son client était un prédateur sexuel en série.

Il a affirmé qu’un accusateur avait envoyé à Weinstein son nouveau numéro de téléphone après une rencontre présumée, tandis qu’un autre lui avait envoyé un courrier électronique lui demandant de le présenter à sa mère, expliquant: “Nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels qui comprennent des déclarations de témoins se plaignant qu’ils étaient impliqué dans une relation avec M. Weinstein, y compris des relations amoureuses et des rencontres sexuelles, et montre dans un cas qu’ils se soucient de lui. “

Mots clés: Harvey Weinstein

Retour au flux

.