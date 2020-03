3 films à vie sur la famille royale britannique et comment les regarder

Lifetime est connue pour ses films conçus pour la télévision sur des sujets souvent tirés des gros titres. Parmi les films basés sur de vrais événements, il y a ceux sur la famille royale britannique. Avant, nous décomposons trois films que le réseau a publiés sur le duc et la duchesse de Sussex et le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que sur la façon de les regarder.

1. «William et Kate»

Camilla Luddington (Grey’s Anatomy) et Nico Evers-Swindell sont les vedettes de Lifetime’s William and Kate. Le réseau a débuté le film sur les premiers jours de la relation de William avec Catherine, la duchesse de Cambridge, juste avant le mariage réel du couple le 29 avril 2011.

Le film conçu pour la télévision réalisé par Mark Rosman dépeignait les deux amoureux lors de leurs études à l’université de St. Andrews en Écosse. Il a retracé de nombreux moments désormais célèbres de la parade nuptiale de Catherine et de William, y compris le moment où William aurait réalisé pour la première fois qu’il avait des sentiments pour Catherine – lorsqu’elle a marché sur la piste dans un défilé de mode étudiant – et l’intense examen minutieux qu’ils ont subi après que leur relation soit devenue publique. Il a également documenté leur scission en 2007 et leur éventuelle réconciliation.

Kate Middleton et le prince William posent pour des photos après leur annonce de fiançailles le 16 novembre 2010 | Chris Jackson / .

Sur IMDb, les téléspectateurs ont donné à William et Kate 5 étoiles sur 10. Regardez William et Kate en achetant le téléchargement numérique pour 3,99 $ sur Amazon.

2. «Harry et Meghan: une romance royale»

Suivant le jeune frère de William, Lifetime a sorti un autre film pour la télévision sur la romance entre Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex. Harry et Meghan: A Royal Romance a été diffusé sur le réseau le 13 mai 2018, six jours seulement avant le mariage du couple dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 19 mai 2018.

Le film dépeignait la première rencontre de Harry (Murray Fraser) et Meghan (Parisa Fitz-Henley) à un rendez-vous à l’aveugle organisé par un ami commun jusqu’à leur engagement en novembre 2017.

Meghan Markle et le prince Harry le 3 octobre 2018, lors d’une visite officielle au Joff Youth Centre | Chris Jackson / .

Le public a donné le film 5,7 étoiles sur 10 sur IMDb. Regardez Harry et Meghan: une romance royale sur Amazon en achetant le téléchargement numérique pour 4,99 $.

3. «Harry et Meghan: devenir royal»

Lifetime a publié une suite de Harry et Meghan: A Royal Romance en 2019 pour coïncider avec l’anniversaire de mariage d’un an du couple. Le 27 mai 2019, Harry et Meghan: Becoming Royal a fait ses débuts sur Lifetime, décrivant les événements de la première année de mariage de Harry et Meghan avec un accent particulier sur la transition de Meghan d’une actrice à un membre de la famille royale britannique sous un examen minutieux des médias.

La suite a subi des changements de casting en changeant les acteurs dans les rôles principaux. Dans Harry and Meghan: Becoming Royal, Tiffany Smith (Supernatural) a joué la duchesse de Sussex en face de Charlie Field (Genius) en tant que duc de Sussex.

Tout comme le film à vie sur William et Catherine et le premier épisode sur le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan: devenir royal n’est pas le contenu le plus facilement disponible. Comme le reste, il n’est pas disponible sur Hulu ou Netflix. La seule option est d’acheter un téléchargement numérique de 4,99 $ sur Amazon.

