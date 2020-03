3 films dans lesquels il a joué avant de jouer à Thor

Chris Hemsworth est une star de cinéma de premier plan avec une valeur nette estimée à 90 millions de dollars. Il a joué dans de nombreux films à succès, mais comme tous les acteurs de l’industrie du divertissement, il a dû commencer comme un inconnu. Avant, découvrez trois rôles au cinéma que l’acteur de 36 ans, né en Australie, avait avant de devenir célèbre en tant que Dieu nordique ciselé, Thor.

Hemsworth est issu d’une famille d’acteurs. Il a commencé à obtenir des rôles d’acteur crédités en 2002, selon IMDb, et au fil du temps, est passé de la télévision au cinéma. Puis il a décroché le rôle qui allait changer sa vie pour toujours, en jouant Thor dans le film éponyme de 2011 de Marvel Studios. Hemsworth a auditionné aux côtés de son frère cadet, Liam Hemsworth, et malgré son audition, il a décroché le rôle de Dieu du tonnerre.

Alors que le public du monde entier connaît Hemsworth pour son rôle de super-héros, nous examinons trois rôles de film qu’il avait avant de rejoindre l’univers cinématographique Marvel et de devenir synonyme du personnage de Thor.

Chris Hemsworth assiste à un événement de fans du Royaume-Uni pour Avengers: Fin de partie le 10 avril 2019 | Karwai Tang / WireImage)

«Stark Trek»

Grâce à son passage de trois ans dans l’émission de télévision australienne Home and Away, Hemsworth a attiré l’attention du réalisateur J.J. Abrams pour une partie dans le redémarrage du film 2009 de Star Trek. Bien qu’il soit un acteur relativement inconnu à l’époque, le réalisateur primé a spécifiquement demandé à Hemsworth le rôle du lieutenant-commandant George Kirk, le fils du capitaine James T. Kirk. Ses coéquipiers étaient Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock) et Eric Bana (Nero).

Stark Trek a bien performé au box-office, générant 385 millions de dollars de ventes dans le monde, selon Box Office Mojo. L’accueil positif du public et des critiques a conduit à un suivi en 2013, Star Trek Into Darkness. Hemsworth reprit son rôle dans la suite, mais ses scènes ne comprenaient que des flashbacks audio.

‘Une escapade parfaite’

Hemsworth a poursuivi son premier rôle au cinéma en décrochant un rôle dans A Perfect Getaway en 2009. Le film a suivi des touristes à Hawaï qui étaient traqués et assassinés.

Réalisé et écrit par David Twohy, Hemsworth a joué dans le film aux côtés de Steve Zahn, Timothy Olyphant, Milla Jovovich (Resident Evil) et Kiele Sanchez (Lost). Réalisé avec un budget de 14 millions de dollars, A Perfect Getaway a réalisé un peu moins de 23 millions de dollars de ventes dans le monde. Le film a reçu des critiques mitigées de la part de critiques qui, selon Rotten Tomatoes, l’ont qualifié de “film slasher plus intelligent que la moyenne” qui est devenu prévisible.

«Ca $ h»

Malgré une escapade parfaite ne rencontrant pas le même niveau de succès que Star Trek, Hemsworth a continué à réserver régulièrement des rôles de film.

Un an avant de faire ses débuts sur grand écran en tant que Thor, Hemsworth a joué un mécanicien qui a découvert une mystérieuse mallette pleine d’argent dans Ca $ h des années 2010. Son personnage, Sam Phelan, a dépensé l’argent et s’est rapidement retrouvé à commettre des crimes pour le rembourser.

Avec Hemsworth, le thriller criminel a joué avec Sean Bean (Game of Thrones) et Victoria Profeta (Crazy B **** es) et s’est avéré être un échec au box-office.

Quelle est la prochaine étape pour Hemsworth? Le voir dans un biopic Hulk Hogan sans titre.