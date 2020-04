3 fois que Luke Danes était un bon ami pour Kirk

Luc

Les Danois et Kirk Gleason peuvent ne pas avoir semblé être amis dans le

sens traditionnel, mais à bien des égards, le duo avait une connexion plus profonde

que la plupart des résidents de Stars

Creux. Kirk, à tout le moins, semblait faire confiance à Luke pour passer

lui quand il avait le plus besoin de lui. Dans la plupart des cas, Luke a réussi à faire exactement cela.

Il y a trois moments spécifiques où Luke était très clairement un très bon ami

au goofball de la ville.

Luke a aidé Kirk à trouver des œufs de Pâques

Luke n’a jamais fait partie des étranges traditions de la ville. Il n’a pas participé au festival de la lumière du feu, et il a trouvé ridicule l’idée de décorer pour les vacances, mais il a suspendu ses convictions pour aider un ami dans le besoin plus d’une fois. Kirk était souvent le bénéficiaire de la gentillesse de Luke. Lorsque Kirk a réussi à perdre des dizaines d’oeufs de Pâques pourris sur la place de la ville, il a lancé une mission pour les récupérer.

Alors que la journée avançait, les bénévoles de Kirk ont ​​commencé à diminuer,

le laissant seul sur la place, à la recherche des œufs restants. Quand ça avait l’air

comme si tout espoir était perdu, Luke laissa tomber un sac plein d’œufs pourris devant

de Kirk. Non seulement Luke était un grand ami, mais il ne voulait même pas de crédit pour

aider à sauver les événements à venir de la ville.

Il était prêt à aider Kirk à travers ses terreurs nocturnes

Luke n’a pas seulement aidé Kirk à sauver la face avec la ville; il a aussi

s’est également impliqué dans sa vie romantique, mais à contrecœur. Quand Kirk a demandé

Luke pour l’aider à l’ouverture douce du Dragonfly Inn, Luke n’était pas réceptif

au début, mais quand Kirk a expliqué qu’il était amoureux de Lulu et avait peur de

l’effrayant, Luke céda.

Luke a accepté de sauter si Kirk passait une nuit

la terreur, qui s’est produite. Mais Luke a fait un effort supplémentaire et a mené un

Kirk de retour au

Libellule où il pouvait être soigné. Bien sûr, ce n’était pas exactement ce que Luke

voulait faire pour le moment, mais il l’a fait quand même – prouvant, encore une fois,

que Luke était un excellent ami de Kirk.

Luke a poussé Kirk à devenir adulte

Luke n’a pas simplement aidé Kirk lorsque les choses ont mal tourné; il a aussi essayé

pour le diriger dans la bonne direction quand les choses semblaient calmes. Luke même

a suggéré que Kirk devait faire avancer sa vie en quittant la maison de sa mère

maison. Église

finalement pris le conseil, même si le résultat final n’était pas vraiment génial.

Le cœur de Luke, au final, semblait toujours avoir raison

endroit, et c’est ce que les fans aiment vraiment chez le propriétaire de restaurant grincheux, après

tout. Qu’il soit en train d’aider Kirk ou de sauver la journée pour Lorelai,

Luke était toujours là pour aider, même s’il ne le faisait pas toujours avec bonheur.