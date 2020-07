3 personnages de «Grey’s Anatomy», les fans ont d’abord détesté, mais ils ont adoré

Grey’s Anatomy a vu sa juste part de personnages préférés des fans au fil des ans, mais ils n’ont pas toujours commencé comme ça.

Le drame médical ABC a fait ses débuts en 2005, et il est toujours aussi fort à ce jour. Les téléspectateurs ont été introduits à un large éventail de personnalités, y compris certaines personnes qui sont venues s’écraser. Et comme on dit, la première impression est tout. Donc, le plus souvent, les fans de Grey’s Anatomy détestent ces personnages. Mais bien sûr, il y a eu quelques exceptions à la règle.

Mark Sloan

Eric Dane dans le rôle de Mark Sloan et Patrick Dempsey dans le rôle de Derek Shepherd dans ‘Grey’s Anatomy’ | Danny Feld / Walt Disney Television via .

Lorsque Mark Sloan (Eric Dane) est apparu pour la première fois dans Grey’s Anatomy Season 2, il était difficile de ne pas le haïr. Le personnage était énormément confiant et apparemment rien d’autre qu’une putain d’homme. Il a également couché avec la femme de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Addison Montgomery (Kate Walsh). Mais au fil du temps, Mark a montré qu’il était prêt à intensifier ses efforts.

Tout au long du voyage de Mark sur Grey’s Anatomy, il a ravivé son amitié avec Derek et a établi un lien étroit avec Callie Torres (Sara Ramirez). Puis, lorsque Callie est tombée enceinte du bébé de Mark, il a choisi de rester impliqué.

Pendant ce temps, Mark est tombé amoureux de Lexie Gray (Chyler Leigh). Et finalement, le chirurgien plasticien est devenu bien plus que l’homme à qui ils ont été présentés dans la saison 2, offrant même des conseils sur l’amour sur son lit de mort.

April Kepner

April Kepner (Sarah Drew) était l’une des résidentes de Mercy West lorsque l’hôpital a fusionné avec Seattle Grace. Alors naturellement, les fans de Grey’s Anatomy la détestaient. Ensuite, pour aggraver les choses, le personnage était également incroyablement ennuyeux. Mais les choses ont changé après que April ait perdu son ami, Reed Adamson (Nora Zehetner), face au tireur dans la saison 6.

Alors que Grey’s Anatomy continuait, April a fait face et surmonté plusieurs obstacles. Elle a été licenciée – deux fois – et a échoué. Cependant, la chirurgienne en traumatologie a fait preuve de résilience et s’est débrouillée toute seule, même à travers sa relation avec Jackson Avery (Jesse Williams). Puis, avant que les téléspectateurs ne le sachent, April quittait la série Shondaland. Et les fans de Grey’s Anatomy ont été vidés depuis.

Alex Karev

Les fans de Grey’s Anatomy connaissaient Alex Karev (Justin Chambers) comme «Evil Spawn» pour une raison. Le personnage était une secousse misogyne à son arrivée, appelant même Meredith Gray (Ellen Pompeo) une infirmière dans le but de l’insulter lors de la première. Puis maintes et maintes fois, Alex s’est révélé être la quintessence de la masculinité toxique.

Néanmoins, Alex a lentement commencé à s’ouvrir et à prendre soin des autres, que ce soit ou non dans son meilleur intérêt. Le personnage a trouvé son chemin hors des plastiques et dans la chirurgie pédiatrique sous la direction d’Arizona Robbins (Jessica Capshaw). Il a également montré un niveau d’empathie envers ses jeunes patients qui n’est pas souvent montré avec d’autres personnages.

Alex a également commencé une romance avec Izzie Stevens (Katherine Heigl) et l’a soutenue contre le cancer. Puis, lorsqu’elle l’a quitté, Alex a finalement retrouvé l’amour avec Jo Wilson (Camilla Luddington) et est devenu le partenaire que les téléspectateurs veulent qu’il soit.

Cela dit, certains fans de Grey’s Anatomy peuvent trouver la progression du personnage d’Alex discutable après la saison 16. Le chirurgien de Peds a abandonné Jo pour Izzie. Mais au moins Alex n’a pas régressé dans le personnage qu’il était dans la saison 1.

