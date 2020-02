3 raisons pour lesquelles Gibbs et Sloane ne fonctionneraient jamais

Au cours de la saison 17 de NCIS, épisode 16, nous voyons Gibbs (Mark Harmon) et Sloane (Maria Bello) se rapprocher. Il semble que les choses se réchauffent enfin entre ces deux. Au cours de cet épisode, Sloane reçoit une boîte de chocolat et une douzaine de roses pour la Saint Valentin. Elle ne sait pas qui lui a donné les bonbons et les roses, alors elle se promène dans le bureau et partage son plaisir inattendu avec l’équipe.

À un moment donné, Gibbs passe devant le bureau de Sloane et dit: “Belle Valentine.” Sloane lui offre alors des bonbons. Gibbs en prend une et embrasse Sloane sur la joue. Ils deviennent plus à l’aise les uns avec les autres et il semble que ce soit une question de temps avant de s’impliquer de façon romantique. Bien que l’attraction entre Sloane et Gibbs se développe, il ne semble pas que ce soit une connexion amoureuse à long terme. Voici la présentation de Showbiz Cheat Sheet sur les raisons pour lesquelles une relation entre Gibbs et Sloane ne fonctionnerait jamais.

1. Sloane s’épuiserait en essayant d’aider Gibbs

Maria Bello et Mark Harmon sur le tournage de NCIS | par Patrick McElhenney / CBS via .

Sloane semble toujours essayer de sauver Gibbs. Chaque fois qu’il éprouve des difficultés personnelles, elle est à ses côtés, essayant de tout améliorer. Par exemple, quand Gibbs essayait de traiter tout ce qui s’est passé avec Phineas et sa mère Sarah (saison 17, épisode 11), Sloane a appelé pour le vérifier et attendait même à l’extérieur de sa maison, prêt à offrir du réconfort. Sloane est une personne attentionnée (elle est psychologue, après tout) mais si elle s’implique amoureusement avec Gibbs, elle pourrait ne pas être en mesure de désactiver cela. Elle pourrait rester en mode «sauveur» car elle est tellement habituée à interagir avec Gibbs de cette façon.

2. Ils travaillent ensemble

Mark Harmon et Maria Bello | Patrick Wymore / CBS via .

Sloane ne relève pas directement de Gibbs, mais ils travaillent toujours pour la même agence. Bien sûr, de nombreux couples se rencontrent au travail et ont des relations fructueuses, mais souvent, une romance de bureau ne fonctionne pas. Si les choses entre eux sont amères, ils devront quand même se voir au travail. Cela pourrait faire des rencontres très gênantes. Parfois, un membre d’un couple trouve un autre emploi lorsque la relation se dissout, mais cela ne fonctionnerait probablement pas pour Gibbs et Sloane. Ils aiment trop leur travail pour partir.

3. Les relations durent rarement sur «NCIS»

Mark Harmon et Maria Bello comme Gibbs et Sloane | Bill Inoshita / CBS via .

Il y a eu une traînée de cœurs brisés sur NCIS. Non

on peut sembler rester dans une relation heureuse

(jusqu’à présent, McGee et Palmer semblent aller bien, mais cela pourrait changer à tout moment).

Comme nous l’avons déjà mentionné, quelqu’un meurt ou le couple se sépare. Gibbs

a probablement le pire bilan en matière de relations.

Au cours de la saison 17, épisode 10, l’ami de Gibbs fait même référence à

lui comme un «loup solitaire», et dit que cela semble fonctionner pour lui. Gibbs dit

ce n’est pas toujours vrai, mais nous pensons qu’il va probablement mieux par lui-même. Mer

Je déteste le voir sortir avec Sloane uniquement pour qu’elle soit brisée ou morte.

