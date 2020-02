3 signes que Bishop et Torres pourraient dater

Pour les deux derniers NCIS

saisons, il y a eu des indices que Ellie Bishop et Nick Torres ont une chose

pour l’autre. Les deux ont entretenu une relation amoureuse depuis un certain temps maintenant,

et les fans se demandent quand Bishop

et Torres se réunira enfin. L’équipe de Gibbs soupçonne qu’ils s’aiment

autre, mais rien ne s’est encore produit entre ces deux-là ou n’est-ce pas? Voici pourquoi nous

pense que Bishop et Torres pourraient déjà sortir ensemble.

1. Bishop et Torres ont passé du temps ensemble en dehors du travail

Emily Wickersham et Wilmer Valderrama sur NCIS | Monty Brinton / CBS via .

Le jour où Torres a été heurté par une voiture, Bishop a eu raison de son

côté. Les deux riaient et faisaient du jogging ensemble. On dirait courir

est une activité que les couples de télévision aiment faire. Bien qu’ils ne soient pas encore en couple, vous

remarquez Claire et le Dr Melendez (de The

Bon docteur), allez aussi courir ensemble. Tout comme Bishop et Torres, il y a

semble être quelque chose qui se prépare entre ces deux personnages.

Bien sûr, cela pourrait être innocent, mais Bishop et Torres ont

ont passé beaucoup de leur temps libre ensemble récemment. Et pendant la saison 17,

épisode 9 (intitulé «IRL»), Bishop et Torres ont passé leur pause déjeuner assis tout près

ensemble sur un banc. Vous remarquerez que Torres a la main sur Bishop’s

épaule, et ils ont l’air assez confortable.

2. Bishop donne à Torres un chocolat pour la Saint-Valentin

Wilmer Valderrama en tant qu’agent spécial du NCIS Nicholas “Nick” Torres et Emily Wickersham en tant qu’agent spécial du NCIS Eleanor “Ellie” Bishop | Monty Brinton / CBS via .

Un autre indice que Bishop et Torres pourraient déjà sortir ensemble est

qu’ils semblent très à l’aise les uns avec les autres et font des choses que les couples feraient.

Il y a des scènes où Bishop et Torres agissent plus comme des amants que

collègues de travail. Un exemple est quand Bishop donne à Torres un morceau de chocolat pendant

saison 17, épisode 15, (intitulée «Lonely Hearts»). Il s’agit d’un comportement inhabituel pour les collègues.

Ils agissent comme s’ils l’avaient déjà fait auparavant. Étonnamment, ni McGee ni Sloane

semble remarquer ce qui s’est passé.

Bien que Torres ait dit à McGee qu’il avait prévu une date pour la Saint-Valentin

Day, nous pensons qu’il est probablement en train de le dire, donc personne ne soupçonnera qu’il est dans une relation

avec Bishop. Elle a l’air surprise, mais c’est probablement parce qu’elle ne pensait pas

Torres irait à cet extrême pour cacher le fait qu’ils sortent ensemble.

3. Ils finissent leurs phrases

Au cours d’un épisode du NCIS, Bishop et Torres terminent

la peine de l’autre. Après que quelqu’un a demandé ce qu’une phrase pleine de raccourci texte

voulaient dire, ils ont tous les deux expliqué ce que cela signifiait en même temps. Cela montre qu’ils ont probablement

passé beaucoup de temps ensemble en dehors du travail et sont sur la même longueur d’onde.

Si ces deux-là ne sortent pas ensemble, nous serions très surpris.

Wilmer Valderrama dit que sa chimie hors écran avec Emily Wickersham a conduit au flirt de Torres et Bishop

Emily Wickersham et Wilmer Valderrama | Cliff Lipson / CBS via .

Alors, qu’est-ce qui a conduit les rédacteurs du NCIS à développer un flirt

relation entre Bishop et Torres? Lors d’une interview avec CBS, Wilmer

Valderrama dit qu’il pense que sa chimie hors écran avec Wickersham est ce qui a conduit

à l’histoire de Bishop-Torres. Valderrama et Wickersham ont un joueur

relation sur le tournage, ils ont donc décidé d’utiliser cette chimie pour ajouter un peu

pimenter les relations de travail de Bishop et Torres. Voici ce que Valderrama devait

dire:

Je pense que tout a commencé avec le genre de chimie et l’amitié qu’Emily et moi avons en dehors du tournage. Nous sommes une sorte de clowns de classe. J’étais très stupide. Et d’une manière ou d’une autre, de manière très organique, nous avons en quelque sorte commencé à le faire dans la scène et à trouver des moments où les personnages se connecteront au-dessus des sujets et au-dessus de l’affaire.

C’est beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu’acteurs de jouer en quelque sorte la vraie vie sur le cas procédural. Donc, cette connectivité était vraiment amusante. Et je pense qu’il y a eu un développement intéressant dans la façon dont connecté [Bishop and Torres] sont émotionnellement. Je ne sais pas où ça va.

Lire la suite: «NCIS»

Les fans détestent l’idée de Bishop et Torres ensemble

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo