300 personnes prises au piège au Music Fest au Panama après l’arrêt du coronavirus

Des centaines de personnes sont bloquées sur une plage au Panama après qu’un festival de musique a été verrouillé en raison de coronavirus.

Mercredi, plus de 300 participants au Tribal Gathering Festival ont été informés qu’ils ne pouvaient pas quitter la région de Playa Chiquita après que le ministre de la Santé du pays a déclaré l’état d’urgence alors que le décompte national des cas signalés de la maladie atteignait plus de 100, dont un décès, selon plusieurs médias.

Les autorités ont déclaré que toute personne tentant de partir devait prouver qu’elle était au Panama depuis au moins 14 jours.

@PanamaEmbUK – S’il vous plaît, pouvez-vous prendre la situation au Tribal Gathering Festival plus au sérieux – beaucoup y sont piégés> https://t.co/3EzlwDpQyw

– Chris Ipcress (@ ipcress1000) 19 mars 2020

L’événement s’est déroulé du 29 février au 15 mars et la plupart des 2 300 participants estimés ont pu partir avant la quarantaine. Un cas suspect de coronavirus lundi avait obligé les personnes restantes à rester pendant les tests.

“Ça a été un cauchemar complet”, a déclaré Katie Hughes, qui a joué et travaillé au festival. BBC. “On ne nous a vraiment donné aucune information, aucune autorité ou patron du festival n’est venu nous donner d’informations.”

Les tests sont tous revenus négatifs.

Au cours des derniers jours, cependant, certains des fêtards bloqués ont pu sortir de la ville, bien que dans des circonstances difficiles.

Plus de 400 visiteurs au festival “Tribal Gathering” au Panama sont bloqués après que le pays a déclaré l’état d’urgence pour le #coronavirus, selon les organisateurs pic.twitter.com/PsQnP8GgMt

– Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) 19 mars 2020

“Je me suis échappé dans un bus de poulet local avec un tas de hippies pour éviter les barrages routiers à la recherche d’étrangers au festival juste avant le début du couvre-feu”, a déclaré Chris Williams. Vice.

Un participant qui souhaitait garder l’anonymat a déclaré à la publication: “Les autorités panaméennes sont désorganisées, donc la situation ne cesse de changer toutes les heures. Je ne sais donc pas si je veux passer par les tracas des procédures militaires absurdes. Parfois, c’est comme une mauvaise blague de comedown. “

L’avenir semble toujours incertain pour les personnes mises en quarantaine, car les organisateurs des festivals ont conseillé aux proches des participants de contacter l’ambassade de leur pays respectif via un post Instagram.

“Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans le festival maintenant, certains de nos amis sont toujours là mais il n’y a pas de signal téléphonique et une connexion Wi-Fi très limitée”, a déclaré Hughes à la BBC. “Nous ne savons pas ce qui se passera s’ils obtiennent de la nourriture ou de l’eau car le festival est évidemment fermé, pas de musique, rien.”

Le verrouillage de My City By Night Coronavirus voit 300 ravers bloqués au Tribal Gathering Festival au Panama: comme la plupart des nations du monde, le Panama – qui compte 69 cas confirmés de… https://t.co/w15ON96ODP #controversial #Events #Festivals #Global #Health Via @MyCityByNight pic.twitter.com/hOMhT1sFqg

– Streamlab ZA (@Streamlab_za) 20 mars 2020

