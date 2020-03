4 chaînes YouTube qui peuvent vous aider à économiser de l’argent et à équilibrer votre budget pendant l’épidémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus provoque beaucoup de peur dans le monde. Les familles craignent pour leur santé, leur vie et leurs proches.

En raison du chômage généralisé et du ralentissement économique soudain, de nombreuses personnes paniquent également au sujet de leurs finances.

Que vous vous demandiez comment économiser de l’argent pendant ces périodes troublantes ou que vous soyez l’une des nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi (même temporairement) en raison de la pandémie de COVID-19, ces quatre chaînes YouTube soucieuses de l’argent peuvent vous aider à équilibrer votre budget et gardez un œil sur votre compte bancaire en attendant.

Carte de débit Visa | Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via .

Rachel Cruze

Sur la chaîne YouTube de Rachel Cruze, l’expert financier fournit des conseils financiers dans la veine de Dave Ramsey, en mettant l’accent sur l’évitement et la sortie de la dette.

Au lieu des petits «hacks de la vie» sur lesquels de nombreux créateurs de contenu de finances personnelles ont tendance à se concentrer, les vidéos de Cruze incluent des informations spécifiques sur le remboursement de grosses dettes et la sécurisation de fonds d’urgence pour les imprévus.

Récemment, la chaîne de Cruze a inclus une série de questions et réponses avec les téléspectateurs sur la gestion de votre argent pendant la pandémie de coronavirus. Si vous voulez vous sentir proactif et habilité à propos de votre compte bancaire, même lorsque le monde est déroutant, c’est la chaîne YouTube pour vous.

«Gratuit pour la famille»

Ce canal en pleine croissance axé sur la famille propose des conseils pratiques et exploitables sur des sujets tels que l’épicerie et la préparation de repas en grandes quantités, les économies et la budgétisation, le non-remboursement et le remboursement de la dette, le travail à domicile et la vie frugale.

De nombreuses vidéos récentes se concentrent sur des sujets liés aux coronavirus, comme la réduction de vos achats dans l’ensemble pendant l’auto-isolement, la gestion de votre temps à la maison et les économies si vous pensez que vous devez vous serrer la ceinture pendant la pandémie.

Contrairement à de nombreuses autres chaînes Youtube de style de vie et de parentalité, Free to Family se concentre également sur la réduction des informations superflues sur les problèmes financiers populaires, comme le «coronavirus cash» que de nombreuses familles peuvent s’attendre à recevoir bientôt en raison de la récente facture de relance.

C’est une bonne chaîne à suivre si vous vous retrouvez «perdu dans le bruit» et un peu confus en ce moment.

Annie Margarita Yang

De nombreuses chaînes YouTube de finances personnelles semblent se concentrer sur les personnes qui gagnent déjà beaucoup d’argent, mais Annie Margarita Yang est plus inclusive.

De nombreuses vidéos de Yang sont destinées aux étudiants, aux personnes à bas salaire ou au salaire minimum, et aux principes de base des finances personnelles (comme la gestion des cartes de crédit, les factures de téléphone portable et les frais de déménagement).

Plus récemment, elle a partagé une vidéo sur le thème des coronavirus sur la navigation dans l’épidémie de COVID-19 lorsque vous n’avez pas beaucoup (ou pas) d’argent pour le moment.

Andrew LaCivita

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont perdu votre emploi ou des heures de travail cruciales pendant l’épidémie de coronavirus, ou si vous espérez utiliser le temps d’arrêt comme une période de réflexion qui pourrait conduire à un changement de carrière, la chaîne YouTube d’Andrew LaCivita pourrait vous donner quelques conseils utiles.

Les vidéos de LaCivita couvrent tout ce qui concerne le travail et la carrière, de la rédaction du CV parfait de LinkedIn au clouage de votre entretien d’embauche et à savoir quand quitter votre poste actuel pour un nouveau.

Récemment, l’expert en carrière et en entrepreneuriat a partagé des conseils pour naviguer dans une recherche d’emploi pendant la pandémie de COVID-19 et trouver la «doublure argentée» pour les demandeurs d’emploi en ces temps étranges.