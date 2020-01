4 chansons remarquables de Roddy Ricch qui ne sont pas «The Box»

Roddy Ricch est peut-être l’un des artistes les plus populaires du moment en raison de son single Billboard Hot 100 n ° 1, “The Box”. Cependant, “The Box” n’est pas la chanson notable que Ricch a publiée jusqu’à présent.

Roddy Ricch | Scott Dudelson / .

«Ballin»

Sans aucun doute, “Ballin” était la chanson de Roddy Ricch la plus populaire avant “The Box”. Il peut être difficile de croire qu’il est l’artiste vedette de la chanson, car il est le chanteur solo du single à succès de Mustard. ‘Ballin’ est nominé pour la meilleure performance rap / chantée aux Grammys de ce week-end.

En travaillant avec la moutarde, Ricch a déclaré: “Je travaillerai jusqu’à 10 ou 11 ans. Il dira:” Je dois y aller. J’ai les enfants, mec. Alors je vais rester travailler jusqu’à deux ou trois ans, puis je vais le frapper avec toutes ces chansons le matin. Il est comme, “Qu’est-ce que le f ** k? N *** a, tu as fait tout ça s ** t?! »»

«Peta»

Peta est un morceau du premier album de Ricch, Please Excuse Me for Being Antisocial, sorti récemment. Avec le rappeur Meek Mill, la chanson a atteint le 72e rang du Billboard Hot 100.

‘Haute couture’

«High Fashion» est une autre collaboration entre Ricch et Mustard. La chanson, également tirée de Please Excuse Me for Being Antisocial, a bien figuré sur le Billboard Hot 100, atteignant le n ° 27.

«Racks au milieu»

“Racks in the Middle” est une chanson super remarquable pour Ricch car elle se présente comme le dernier single sorti par le regretté rappeur Nipsey Hussle.

Parlant de ses relations avec Hussle et Mill, Ricch a déclaré: «J’ai l’impression que ce n’était que du respect mutuel, et vraiment que cela se produise naturellement. Avec les deux, ce n’était jamais quelque chose de forcé. Pendant que Meek était en vacances et que Nipsey travaillait sur Victory Lap, j’ai eu la chance de vraiment ressentir leurs deux auras en même temps. Nous nous sommes liés les uns aux autres. Nous venions des mêmes endroits. Nous nous sommes liés avant d’essayer d’en faire une amitié publique ou quelque chose comme ça. J’ai vraiment f ** k avec ces gars-là. “

La chanson est nominée pour la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap aux Grammys ce week-end.