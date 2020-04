4 fois qu’elle a géré les effondrements avec le prince George et la princesse Charlotte comme un pro

Les enfants peuvent être imprévisibles. Et, oui, cela vaut aussi pour les enfants royaux. Les jeunes royaux ont des effondrements tout comme les non-royaux. Lorsque les jeunes membres de la famille royale britannique font une crise de colère, il peut y avoir des milliers, voire des millions de personnes pour en être témoins. Sans parler de séquences vidéo et de photographies de l’ensemble.

Depuis que Catherine, Duchesse de Cambridge et Prince William, Duc de Cambridge sont devenus parents en 2013, le monde a voulu voir plus de leur famille grandissante. Le public a vu des aperçus de leurs enfants idiots et mignons, mais ils les ont également vus des jours où ils n’étaient pas d’humeur à quoi que ce soit.

Kate Middleton et le prince William ont trois enfants

En 2013, Catherine, Duchesse de Cambridge et Prince William, duc de Cambridge ont accueilli leur premier enfant, le prince George de Cambridge, suivi d’une fille, la princesse Charlotte de Cambridge, en 2015. Ils sont devenus une famille de cinq personnes en 2018 lorsque le prince Louis de Cambridge est arrivé.

Étant donné que le public n’a pas beaucoup vu Louis, nous nous concentrons sur Charlotte et George. Nous supposons que nous verrons des effondrements (et des moments adorables aussi) de Louis alors qu’il vieillit et fait plus d’apparitions publiques.

2016: le prince George n’avait pas l’air heureux lors d’une visite royale

Lors d’un engagement royal au Royal International Air Tattoo le 8 juillet 2016, William et Catherine ont emmené George avec eux. À seulement deux semaines de son troisième anniversaire, George ne semblait pas aimer chaque instant de la sortie. À un moment donné, il a commencé à pleurer, ce qui a incité Catherine à le prendre dans ses bras.

Prince George et Kate Middleton, 2016 | Max Mumby / Indigo / .

2017: la princesse Charlotte s’est effondrée à la fin d’une tournée royale

À la fin d’une visite royale de trois jours en Allemagne, la famille Cambridge s’est préparée à monter à bord d’un avion. Ils marchaient tous main dans la main, mais Charlotte n’en avait pas l’air trop heureuse.

Le prince William, Kate Middleton, le prince George et la princesse Charlotte en 2017 | Chris Jackson / .

Capturée par des caméras, Charlotte a eu une crise qui l’a amenée à pleurer et à s’asseoir par terre. Accroupie à hauteur des yeux avec sa fille, Catherine a parlé à Charlotte pendant un moment avant de venir la chercher.

La princesse Charlotte, Kate Middleton, le prince George et le prince William | Images DMC / GC

Charlotte a eu quelques larmes persistantes en rencontrant l’équipage.

Le prince William, Kate Middleton, le prince George et la princesse Charlotte | Chris Jackson / .

2018: Kate Middleton a consolé Prince George lors d’un match de polo

Témoin d’un match de polo, l’un des sports préférés de la famille royale, le 10 juin 2018, Catherine s’est assise sur l’herbe aux côtés de George et Charlotte alors qu’ils jouaient avec des jouets pendant le match. À un moment donné, quelque chose a dérangé George et il a reçu des consolations de sa mère.

Il semble qu’un George mécontent ait dit à sa mère ce qui l’avait bouleversé pendant qu’elle écoutait attentivement.

Kate Middleton et Prince George lors d’un match de polo |

Max Mumby / Indigo / .

Même de mauvaise humeur, George avait l’air adorable en ébouriffant ses cheveux tandis que Catherine se concentrait sur lui.

Kate Middleton et Prince George lors d’un match de polo, 2018 | Max Mumby / Indigo / .

À un moment donné, Catherine a touché la joue de George. Oh!

Prince George et Kate Middleton, 2018 | Max Mumby / Indigo / .

Tout ce dont Catherine et George ont parlé a fonctionné parce que le jeune royal a passé le reste du Maserati Royal Charity Polo Trophy à jouer avec des jouets.

2018: la princesse Charlotte n’a pas aimé Trooping the Color

À Trooping the Color en 2018, lorsque la famille royale se tenait sur le balcon du palais de Buckingham, quelque chose – peut-être le bruit des avions entendus ou la foule – a bouleversé Charlotte.

La princesse Charlotte et Kate Middleton à Trooping the Color, 2018 | Max Mumby / Indigo / .

Elle peut être vue en larmes alors que Catherine – faisant à nouveau son mouvement accroupi à leur niveau – la console.

Tout ce que la duchesse de Cambridge a dit à sa fille a fonctionné parce que d’autres photographies de Trooping the Color la montrent souriante et applaudissant aux côtés de George et Savannah Phillips.