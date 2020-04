4 photographies de la princesse de Galles avec ses frères et sœurs

Diana, princesse de Galles n’était pas seulement une royale, une mère, une épouse, une philanthrope ou une personnalité publique; c’était une sœur. Avant, regardez les photos de Diana avec ses frères et sœurs.

Avant sa mort à l’âge de 36 ans en 1997, Diana avait été l’une des personnes les plus reconnaissables au monde et l’une des plus photographiées. Elle a passé sa vie d’adulte à voir tous ses mouvements documentés par la presse, et après son divorce d’avec Charles, Prince de Galles en 1996, l’attention des médias n’a fait que s’intensifier. Aujourd’hui, plus de 20 ans après son décès prématuré, elle reste tout aussi captivante.

La princesse Diana avait quatre frères et sœurs

Née le 1er juillet 1961, Diana est venue au monde avec le titre, l’honorable Diana Frances Spencer, grâce au statut élevé de sa famille. Accueillie par ses parents Frances Ruth Roche et John Spencer, Diana était la quatrième de cinq enfants.

Les frères et sœurs de Diana:

Lady Sarah McCorquodale – Née Elizabeth Sarah Lavinia Spencer le 19 mars 1955, Sarah est brièvement sortie avec Charles avant de le présenter à Diana. Elle a ensuite épousé Neil Edmund McCorquodale.Lady Jane Fellowes – Née Cynthia Jane Spencer le 11 février 1957, Jane a épousé Robert Fellowes en 1978 et a trois enfants.John Spencer – Né en janvier 1960, John est décédé seulement 10 heures après sa naissance .Charles Spencer – Né Charles Edward Maurice Spencer le 20 mai 1964, est auteur, journaliste et neuvième comte Spencer. La reine Elizabeth II est sa marraine.

Alors que le monde a vu d’innombrables photographies de Diana avec son ex-mari, Charles, et leurs deux fils, le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry, duc de Sussex, il n’y avait pas souvent de moments entre Diana et ses frères et sœurs étaient capturés.

Une jeune Diana avec son petit frère, Charles Spencer

Cet instantané adorable d’une jeune Diana la montre debout à côté de son frère cadet, Charles. C’est le même frère qui a grandi pour faire un discours effrayant aux funérailles de Diana.

UndA la jeune princesse Diana avec son frère, Charles Spencer | Images PA via .

La princesse Diana est sortie avec sa sœur, Sarah McCorquodale

Diana et sa sœur, Sarah, étaient toutes souriantes alors qu’elles traversaient une foule de personnes entourées de gardes du corps et de membres du personnel de Diana.

La princesse Diana et sa sœur, Sarah | Photothèque Tim Graham via .

La princesse Diana et ses sœurs ont visité leur ancienne école

Diana et ses sœurs Sarah et Jane ont visité leur alma mater, West Heath School, et ont rencontré la directrice.

La princesse Diana et ses sœurs rencontrent la directrice de l’école West Heath | Photothèque Tim Graham via .

Ils se sont détendus ensemble sur la plage

Lors de vacances en famille sur l’île Necker dans les îles Vierges britanniques, la princesse Diana s’est tenue entre ses sœurs, Sarah et Jane, et leur mère, Frances, tandis qu’un jeune Harry jouait avec une pelle.

La princesse Diana sur la plage avec ses sœurs, sa mère et un jeune prince Harry | Photothèque Tim Graham via .

Pour en savoir plus sur Diana, découvrez 10 images emblématiques d’elle et les histoires derrière. Pour voir plus de ses enfants, découvrez d’adorables photos de William et de sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge, ainsi que d’autres instantanés de Harry et de sa femme, Meghan, duchesse de Sussex.