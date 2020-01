4 questions sans réponse sur la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle

Depuis que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry, le duc de Sussex a annoncé qu’ils se retiraient de la vie en tant que membres de la famille royale à temps plein le 8 janvier 2020, nous nous posions – et tout le monde autour de nous – des questions sur leur avenir.

Sérieusement, nous pourrions probablement énumérer au moins 100 questions, mais à la place, nous allons nous concentrer sur les plus grandes questions persistantes que nous avons sur la vie de Meghan et Harry, maintenant qu’ils ne sont plus des membres supérieurs de la famille royale britannique.

1. Quels seront les titres de Harry et Meghan?

Dans les jours qui ont suivi la nouvelle et les déclarations de la reine Elizabeth II en réponse – elle a répondu le 8 janvier ainsi que le 13 janvier – Buckingham Palace a dévoilé l’accord qu’ils avaient conclu avec Harry et Meghan qui stipulait qu’ils seraient déchus de leurs titres royaux – «Son Altesse Royale» et «Son Altesse Royale» dans leurs noms communément appelés HRH – mais maintenant leurs nouveaux titres ont semé la confusion.

Meghan Markle et le prince Harry quittent la Maison du Canada le 7 janvier 2020 | Images de Neil Mockford / GC

Harry restera un prince et le couple sera officiellement appelé le duc et la duchesse de Sussex, selon la déclaration de Buckingham Palace. Cependant, comment ils seront désormais abordés comme «Harry, duc de Sussex» et «Meghan, duchesse de Sussex». Le format des titres a semé la confusion car, comme Time l’a rapporté, dans le passé, ces types de titres ont été accordées à des femmes divorcées de la famille royale.

La mère de Harry est devenue connue sous le nom de «Diana, princesse de Galles» après sa séparation du prince Charles en 1996. Et Sarah Ferguson est devenue «Sarah, duchesse d’York» lorsqu’elle et le prince Andrew, duc d’York ont ​​divorcé la même année.

À la suite de l’annonce du titre, la chaîne britannique Sky News les a déclarées «erronées» et a déclaré que les titres seraient probablement révisés. Alors, restez à l’écoute pour un éventuel ajustement des titres de Harry et Meghan.

2. Les contribuables britanniques paieront-ils indéfiniment les détails de leur sécurité?

Juste parce qu’ils ne sont plus des membres supérieurs de la famille royale, Harry et Meghan auront toujours un détail de sécurité. Pour l’instant, il semble que les contribuables britanniques paieront la facture de la sécurité de Meghan et Harry, même s’ils ne vivent plus exclusivement en Angleterre.

Meghan Markle et le prince Harry à la première européenne de “The Lion King” le 14 juillet 2019 | Max Mumby / Indigo / .

Initialement, des rapports ont fait surface disant que les Canadiens pourraient payer pour leur protection, mais pour que cela se produise, cela devrait passer par le Cabinet et le Parlement du Canada. Donc, tant que le gouvernement canadien n’aura pas formulé l’idée officiellement, Brits continuera de payer la sécurité du couple.

Mais il convient de noter que la structure de sécurité actuelle ne semble pas être de longue durée et semble plutôt être ce qui se passe entre-temps tandis qu’un système de gestion plus concret est élaboré à huis clos.

3. Où vivront Meghan, Harry et Archie?

C’est un gros problème. Dans l’annonce de Harry et Meghan, ils ont dit qu’ils avaient un «plan pour équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord» mais nous ne savons pas avec certitude si cela signifie le Canada – Meghan, Harry et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor , Vivent actuellement sur l’île de Vancouver – ou quelque part en Californie, l’État d’origine de la duchesse de Sussex. Ils seraient en train de regarder un manoir à Vancouver coté 36 millions de dollars.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Meghan Markle et le prince Harry | Piscine / Samir Hussein / WireImage

Et nous ne savons pas exactement comment ils “équilibreront” leur temps. Vont-ils appeler le Canada ou la Californie leur résidence principale et rebondir entre les autres? Que se passera-t-il lorsque Archie entrera à l’école? Ou sera-t-il scolarisé à domicile? Vont-ils acheter un manoir comme celui où ils ont séjourné ou vont-ils opter pour un endroit plus modeste? La réponse est que nous ne le savons tout simplement pas encore.

4. Comment gagneront-ils de l’argent?

Encore une autre question massive à laquelle nous n’avons pas de réponse pour le moment. Maintenant qu’Harry et Meghan sont plus longtemps des membres de la famille royale âgés qui ne peuvent pas gagner de revenu et s’efforcent d’être «financièrement indépendants» – ils ont un plan pour rembourser l’argent des contribuables britanniques utilisés pour rénover Frogmore Cottage, leur résidence au Royaume-Uni – ils peuvent apporter en argent.

Une idée largement diffusée est qu’ils pourraient signer un accord avec Netflix pour un spécial comme les Obamas mais encore une fois, rien n’a été confirmé par Meghan ou Harry.

Ce que nous faisons à coup sûr au milieu de toutes ces questions sans réponse, c’est que la reine Elizabeth II est «fière» de Meghan. Nous savons également, grâce au discours d’Harry le 19 janvier lors d’un dîner pour son organisme de bienfaisance Sentebale, qu’il ne voulait pas démissionner en tant que senior royal et seulement parce que “il n’y avait vraiment pas d’autre option.”