4 spectacles de comédie à regarder sur Disney + maintenant que la «famille moderne» est terminée

Rien ne peut se comparer à Modern Family, la série de comédie primée aux Emmy Awards d’ABC. Cependant, il y a quelques émissions réconfortantes (et amusantes) liées à la famille sur Disney + qui viennent juste après. De Diary of a Future President à Hannah Montana, voici quelques-unes de nos séries de comédies préférées disponibles sur Disney +.

La série originale de Disney +, «Journal d’un futur président»

Une autre famille américaine unique, Diary of a Future President, suit le parcours de la lycéenne cubano-américaine Elena Cañero-Reed. Avec le soutien de sa famille, Elena navigue dans certaines des parties les plus difficiles de la vie. La meilleure partie? Les téléspectateurs apprennent que cet étudiant brillant devient le président des États-Unis.

On ne sait pas si, ou quand, de nouveaux épisodes de cette série comique seront diffusés sur la plateforme de streaming. Cependant, l’intégralité de la première saison de Diary of a Future President est disponible et disponible pour une frénésie.

«High School Musical: The Musical: The Series»

Comportant la musique et la production scénique de High School Musical de Disney Channel, cette série de comédie est un «spectacle dans un spectacle», ce qui signifie que les personnages de cette série auditionnés pour représenter les personnages de High School Musical pour la production musicale de leur école. C’est un peu déroutant, nous comprenons, mais c’est aussi très amusant et dramatique.

Semblable à des comédies comme The Office, High School Musical: The Musical: The Series est un faux documentaire, ce qui signifie que les personnages parlent parfois directement à la caméra. Ce qui rend la série Disney + unique, cependant, ce sont les chansons originales et le casting incroyablement talentueux de jeunes chanteurs et danseurs.

Cette série a été officiellement renouvelée pour sa deuxième saison, qui débutera probablement au cours de l’automne 2020. Jusqu’à sa première, toute la première saison de High School Musical: The Musical: The Series est disponible sur Disney +.

Le favori de la 21st Century Fox, «Les Simpsons»

Ah! En tant que l’une des émissions animées les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, The Simpsons suit une famille et leur vie à Springfield. Depuis que Disney a acquis 21st Century Fox, la plupart des saisons de cette série comique sont disponibles sur la plateforme de streaming de la société.

De nouveaux épisodes sont également disponibles sur le service d’abonnement de Disney, notamment Playdate With Destiny. Les fans peuvent également regarder The Simpsons Movie, un film d’animation sorti en 2007.

“Je me souviendrai toujours de vous”, épisode de “Hannah Montana” | Eric McCandless / Disney Channel via .

La série classique de Disney Channel, «Hannah Montana», avec Miley Cyrus

Dans la série originale de Disney Channel, cet adolescent vit une double vie. Le jour, c’est une fille ordinaire mais la nuit, c’est la sensation pop internationale, Hannah Montana. Cette série présente Miley Cyrus comme le personnage principal, qui se retrouve souvent dans des situations uniques et étranges. C’est excentrique, c’est drôle, et c’est un favori des enfants qui ont grandi en regardant Disney Channel.

La plupart des épisodes de Hannah Montana sont répertoriés sur Disney +. Il y a aussi The Hannah Montana Movie, Hannah Montana et Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, et la comédie romantique Nicholas Sparks avec Miley Cryus, The Last Song.

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.