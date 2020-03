4 théories finales “ Bachelor ” sur la fin de Peter Weber que nous voulons désespérément voir – mais probablement pas

Bienvenue dans la maison des fous, fans de Bachelor Nation. Les 9 et 10 mars, la saison de Peter Weber se termine avec un événement final de deux soirées Bachelor. Pour l’instant, qui le célibataire choisit de Hannah Ann Sluss et Madison Prewett reste un mystère. Alors naturellement, de nombreux fans se sont déchaînés avec les théories de la finale de The Bachelor sur qui Weber se retrouve et ce qui pourrait arriver pour faire de l’expérience de 28 ans la «semaine la plus difficile» de sa vie. Et franchement, nous serions ravis de les voir apparaître à l’écran.

Peter Weber est célibataire après que Hannah Ann Sluss et Madison Prewett se soient éliminées dans la finale de «The Bachelor»

Après que les deux dernières femmes de Weber aient été choisies dans The Bachelor, les fans se sont demandés si le joueur de 28 ans finirait célibataire, laissant sa cicatrice être la sienne pour toujours de l’expérience.

“Peut-être que #pilotpete ne se retrouve avec personne … parce que Madison et Hannah Ann se sont éliminées après mûre réflexion”, a écrit un fan le 4 mars.

Comme les téléspectateurs l’ont vu, Madison a eu du mal à coucher avec Weber avec d’autres femmes pendant la semaine de Fantasy Suite. Puis lors de la dernière cérémonie d’élimination, elle a semblé hésiter lorsque le célibataire lui a offert la rose, indiquant peut-être que nous n’avions pas vu le dernier de ce problème.

Pendant ce temps, la chemise rose de Weber lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Madison – comme indiqué dans la promo finale – correspondait à une autre photo d’un aperçu précédent. “Je ne sais même pas comment faire ça. Mon cœur est brisé en ce moment », a déclaré Weber dans un confessionnal.

Hannah Ann peut également faire face à ses propres difficultés. Dans la bande-annonce de The Bachelor Season 24, Episode 10, le modèle est devenu émotif. Apparemment, Madison ne s’est pas présentée à la cérémonie des roses. Mais finalement, elle est arrivée en retard. Cela dit, dans l’aperçu, Hannah Ann a parlé en voix off.

«Cela me met mal à l’aise. Je veux être si mal ici. Je veux me sentir choisie », a-t-elle déclaré. Maintenant, le clip n’a jamais été montré dans l’épisode. Donc, quelques fans se sont demandé si Hannah Ann dirait cela dans la finale du baccalauréat et partirait parce qu’elle voit combien Weber se soucie de Madison.

Plus tard, dans l’aperçu final, la mère de Weber était “préoccupée” par Hannah Ann. Ensuite, Hannah Ann est devenue réelle avec le célibataire. “Je suis juste à un point de rupture, honnêtement”, a déclaré Hannah Ann. “J’ai donné et donné et donné. Et je veux juste quelque chose en retour. “

Il semble que les deux derniers choix de Weber ne soient pas à 100% confiants dans l’amour du célibataire pour eux. Hannah Ann et Madison expriment leurs doutes. Mais leur suffit-il de partir tous les deux? Nous verrons.

Ashley P. revient pour réclamer le cœur de Peter Weber dans la finale de «The Bachelor»

La première de la saison 24 de Bachelor ressemble à une vie. Weber était tout sourire. Il n’y avait aucune cattiness parmi les concurrents. C’était vraiment une période plus simple. Mais nous nous éloignons.

L’épisode du 6 janvier a présenté au public un acteur instantané préféré des fans – Ashley P. Pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’un recyclage, Ashley P. est végétarienne et vache de soutien émotionnel de Jenna Serrano. Et bien sûr, Ashley P. a balayé le fandom avec son charme.

Malheureusement, Weber n’a pas donné de rose à Ashley P. le premier soir. Mais comme nous le savons, quelque chose de grand arrive dans la finale. Au début, les fans espéraient que Ashley P. mettrait fin à la saison en revenant dans la vie de Weber pour réclamer son cœur.

“Ashley P est sur le point de gagner toute la saison #TheBachelorABC”, a écrit un fan sur Twitter en janvier.

Kelley Flanagan remporte «The Bachelor» 2020

Kelley Flanagan est rapidement devenue une favorite des fans de The Bachelor lorsqu’elle a appelé Weber pour sa tendance à «récompenser le drame» de la série. Certains téléspectateurs l’ont même soutenue en tant que prochaine bachelorette, même après qu’elle ait été renvoyée à la maison lors d’un rendez-vous en tête-à-tête au cours de la semaine 7. Cependant, ces rêves ont été brisés lorsque Kelley n’est pas apparue à la spéciale «Women Tell All».

Selon le blogueur de franchise Reality Steve, Kelley a dit aux gens qu’elle n’avait pas été invitée aux retrouvailles du Bachelor filmées en février. Et bien sûr, de nombreux fans ne savaient pas pourquoi. Kelley a terminé dans le top cinq de Weber et, comme mentionné, était un favori des fans. Les téléspectateurs du Bachelor ont donc pu travailler avec des théories, dont une sur Kelley remportant la saison de Weber.

En plus de l’absence de Kelley lors de l’émission spéciale «Les femmes racontent» de The Bachelor Saison 24, quelques fans ont remarqué que la famille de Weber – y compris son père, sa mère et son frère – suit Kelley sur Instagram.

Pendant ce temps, Reality Steve a sorti des DM d’un essaim de fans qui ont spéculé sur le retour de Kelley. Quelques téléspectateurs se sont même demandé si Kelley était enceinte, expliquant davantage pourquoi elle n’était pas à la «WTA». Ils ont également émis l’hypothèse que l’animateur de nouvelles Chris Harrison raconte Weber dans la finale du baccalauréat. Néanmoins, Reality Steve a fermement réfuté la théorie.

Hannah Brown revient (encore)

Nous aimons un moment complet. Dans la première de la saison 24 de The Bachelor, Hannah Brown de The Bachelorette est revenue. Le soir de la limousine, l’homme de 25 ans a rencontré Weber pour une fermeture. Puis Brown a organisé une date de groupe. Cependant, elle a commencé à s’effondrer dans les coulisses.

Lorsque Weber a trouvé Brown pleurer, une sensation persistante a renversé les coutures. Le couple a discuté de leur relation et de leur rupture. Weber a demandé à Brown de rejoindre la maison. Brown a demandé à Weber d’abandonner complètement le spectacle. Mais à la fin, ils ont décidé de se séparer.

Le moment brut entre Brown et Weber a touché les fans de Bachelor Nation à regarder de chez eux. Et bien que la paire ait fait ses derniers adieux, de nombreux téléspectateurs ont prédit que la torsion à la fin de la saison serait que Brown revienne pour voler le cœur du célibataire. Même maintenant – après que Weber a commencé à craquer pour ses concurrents et que les deux parties aient taquiné qu’ils n’étaient plus ensemble – les fans ont continué à garder espoir.

“Une partie de moi est toujours convaincue que Peter se retrouve avec Hannah Brown #TheBachelor”, a tweeté un fan le 2 mars.

À ce stade, tout pourrait arriver dans la finale de la saison 24 de The Bachelor. Comme nous l’avons vu tout au long de la saison, le voyage de Weber est imprévisible. Cela dit, nous sommes conscients qu’il est peu probable que la plupart de ces théories finales se concrétisent. Mais s’ils le faisaient, ce serait vraiment la saison la plus dramatique de The Bachelor. Alors, tenez-vous bien. La conclusion commence le 9 mars à 20 h. EST.

