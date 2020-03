5 acteurs qui pourraient suivre de façon convaincante les traces de Robert Englund en tant que Freddy Krueger

Bien qu’un cauchemar sur Elm Street ait récemment été redémarré – avec Jackie Earle Haley – dans le rôle-titre, la représentation de 2010 reste un morceau dans l’histoire par ailleurs emblématique du film, dirigée par Robert Englund. Cependant, la rumeur veut que Krueger puisse revenir une fois de plus, car revisiter ce carburant de cauchemar classique doit ressembler à un redémarrage d’horreur destiné à de gros dollars. Pourtant, qui pourrait jouer le rôle incarné par Robert Englund pendant près d’une décennie? Qui a-t-il fallu pour réinventer le personnage – rendre hommage à la représentation originale tout en apportant suffisamment d’originalité à la pièce pour éviter le mimétisme?

Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger »de la série de films« A Nightmare on Elm Street »| Archives Hulton / .

Freddy Krueger, de Robert Englund, possédait un flair sarcastique et sadique pour la comédie – magnifique par sa macabre maniaque. Cependant, cette représentation est venue avec le temps. Le personnage était initialement uniquement horrifié; Freddy a adopté un personnage sombre et comique, venant équilibrer son indécence meurtrière avec des jeux de mots pervers et des dards salaces alors que le récit se développait de manière imprévisible, souvent complètement bizarre. Alors, qui est prêt à relever le défi? Qui pourrait recréer Freddy Krueger sans laisser les fans implorer les représailles d’Englund?

1. Michael Keaton

En regardant Beetlejuice de Michael Keaton et sa représentation de Vulture dans l’univers cinématographique Marvel, une combinaison de folie comique noire et de sadisme pur ne semble pas hors de portée pour l’acteur. Sans oublier, son sourire latéral persistant peut renverser n’importe quel estomac et envoyer des frissons dans n’importe quelle colonne vertébrale. Le portefeuille de Michael Keaton le prépare à Freddy Krueger; voir l’acteur glisser ce gant sur sa main avant de gratter les tuyaux serait une magie de film.

2. Joaquin Phoenix

Commençons par l’évidence ici: Joaquin Phoenix peut incarner n’importe quel rôle; il prendrait une icône tordue comme Freddy Krueger – du genre d’horreur snobé – et le transformerait en un personnage digne des Oscars. Cependant, la représentation de Phoenix soustrait de manière imaginable une partie de l’humour ringard, optant pour la folie plutôt que la farce, car il ne semble pas être du genre à accepter le dialogue campy semblable aux précédents épisodes de A Nightmare on Elm Street.

3. Johnny Depp

Quand il s’agit de jouer des personnages – rôles excentriques et approches ouvertement stylisées du personnage – Johnny Depp est votre homme, car il est le meilleur lorsqu’il joue un rôle mémorable et loin d’être humain.

De Jack Sparrow à Edward Scissorhands et au Chapelier fou, Depp conserverait la place de Freddy dans l’espace cinématographique en tant que personnage exagéré – un méchant exagéré par opposition à un meurtrier relatable avec des motifs humains muets. De plus, ne serait-il pas opportun de voir l’acteur derrière une ancienne victime devenir le méchant dans A Nightmare on Elm Street?

4. Michael Shannon

Dans un souci d’honnêteté brutale, Michael Shannon a juste ce look «Je-vais-vous-finir-sans-cligner des yeux-et-en-rire-plus tard». Il joue souvent le méchant – La forme de l’eau, l’homme d’acier – car l’imaginer en tant que tel ne nécessite pas un saut de logique de la part du spectateur. Michael Shannon capturerait la nature sinistre de Freddy avec facilité; il aurait probablement besoin de trouver un moyen de modifier un peu l’aspect comique pour conserver l’histoire du personnage, mais aussi de s’inscrire (et peut-être d’étendre) l’identité qu’il a forgée en tant qu’acteur.

5. Ralph Fiennes

Ralph Fiennes a joué Voldemort dans Harry Potter, et il est temps qu’il se mette dans la peau d’un autre meurtrier sans cœur et de sang-froid en quête de vengeance. Imaginer Fiennes comme Krueger n’est pas très difficile, car il a un regard sévère et stoïque. Fiennes est intimidant sans effort, ce qui correspondrait à la disposition générale du personnage et laisserait un air de mystère s’installer sur toute la production.