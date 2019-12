5 astuces pour la santé et le bien-être des fêtes du formateur de célébrités Eric Fleishman

Eric le formateur (alias Eric Fleishman) est l'homme derrière certains des meilleurs physiques d'Hollywood, y compris Patrick Schwarzenegger, "Veronica Mars" étoile Jason Dohring, "Le sexe et la ville" Chris Noth, "Les morts qui marchent" alun Lauren Cohan et star de "SEAL Team" AJ Buckley. Il est également le co-animateur de "Celebrity Sweat" d'Amazon.

Le formateur et expert en nutrition a proposé quelques astuces de vacances pour le public de TooFab, alors que nous nous préparons tous à commencer la nouvelle année avec des esprits et des corps sains. Tout ce qui suit vient directement d'Eric lui-même.

Les vacances sont un moment incroyable pour voir la famille, célébrer la saison et réfléchir à cette dernière année. Pourtant, avec des vols retardés vers la maison, des éternuements proches souhaitant vous embrasser et des aliments et des boissons sans fin, cela peut vraiment avoir un impact négatif sur votre mode de vie sain. Eh bien, remontez le moral, mes beaux jeunes elfes; Voici cinq conseils pour briser le gui pour vous garder au chaud et en forme lors d'une froide nuit d'hiver:

Marcher sur le côté sauvage

Rappelez-vous dans le passé quand vous preniez part à une grande fête des Fêtes (avec toutes les fixations) et soudain vous vous rendez compte qu'il est tard et que vous vous retiriez dans votre chambre pour rester allongé en attendant que votre nourriture digère? Eh bien, pas plus. Tout d'abord, essayez de prendre votre gros repas pour le déjeuner plutôt que pour le dîner. Il est meilleur pour la digestion et aidera à garder votre taille ajustée. Mais en plus, promettez de faire une longue promenade après toute grande gourmandise de vacances. Le don de la santé apportera de l'excitation sous l'arbre.

Restez fidèle à vous

Je vous invite à visiter une ferme locale lors de vacances importantes et à observer les animaux. Les cochons se tiennent-ils sur leurs pattes arrières, s'inclinent-ils les uns les autres et commencent-ils la danse carrée à Noël? Les chevaux annoncent-ils avec joie qu’ils commencent un cours de poterie le soir du Nouvel An? Absolument pas. Ces animaux adorables agissent et agissent de la même manière tous les jours. Et vous aussi. Si vous êtes une personne active et soucieuse de sa santé, je vous mets au défi de maintenir votre entraînement quotidien. Et si vous n'avez pas travaillé récemment, remettez-nous sur la bonne voie. Essayez de ne pas suspendre volontairement votre routine simplement parce que ce sont les vacances.

Boire bu BU

Rappelez-vous le temps où vous êtes allé à cette fête où vous ne connaissiez personne, buviez quelques verres et soudain tout le monde était attirant? Oh, la puissance et la majesté de l'alcool! Ce lubrifiant social peut facilement se retourner contre les événements familiaux, lorsque vous dites à votre frère ce que vous pensez vraiment de lui ou lorsque votre mère vous rappelle votre horloge biologique. Il est également fortement déconseillé à quiconque conduit. (Note de l'éditeur: s'il vous plaît, appelez un Uber!) Donc, cette saison des Fêtes, essayez peut-être de sauter l'alcool et de vous porter volontaire pour être le conducteur désigné de la famille. Une tête claire, un dossier de conduite propre et une taille ajustée seront votre vision de 2020.

Bienvenue au Snoozefest

Dans ce monde sans escale dans lequel nous vivons, notre style de vie en déplacement semble passionnant jusqu'à ce que nous commencions à nous sentir fatigués. Il n'y a pas grand-chose à faire avant l'épuisement professionnel, ce qui entraîne une dépression, une suralimentation et une dépendance à la caféine. Alors en cette période des fêtes, offrez-vous le don de dormir. Des études montrent que bien que la privation de sommeil soit le problème médical numéro un dans le monde, dans sa forme la plus pure, le sommeil est une fontaine de jouvence virtuelle. Tôt au lit et tôt pour se lever fera ressortir votre beauté que personne ne nie.

Merci pour les souvenirs

Les vacances sont l'occasion de remercier pour toutes les bénédictions et la bonne fortune qui nous ont été accordées au cours de la dernière année. Pourtant, pour certains, les vacances leur rappellent également des jours meilleurs dans le passé. Alors, saisissez l'occasion et appelez un vieil ami avec lequel vous avez peut-être perdu le contact. Ils apprécieront l'appel et la reconnexion pourrait donner un ton positif à la nouvelle année. N'oubliez pas qu'il vaut mieux donner que recevoir. Offrez-leur le cadeau de votre amour en cette période des Fêtes.

