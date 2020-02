5 choses que vous ne savez peut-être pas sur la “Journée de la marmotte” (Plus où diffuser le film Bill Murray)

C’est déjà du déjà vu pour Bill Murray. Selon les rumeurs, l’acteur revisiterait son rôle de Groundhog Day en tant que météorologue cynique pour la télévision, Phil Connors, dans une publicité du Super Bowl pour Jeep. Le grand match de cette année coïncide avec la Journée de la marmotte – le 2 février.

Murray et sa co-star Stephen Tobolowsky (qui jouait Ned Ryerson) ont été aperçus en train de filmer à Woodstock, Illinois, où le film de 1993 sur beaucoup de personnes coincées dans une boucle temporelle a été tourné. Jeep n’a pas confirmé qu’une annonce sera diffusée lors du match Chiefs-49ers à Miami, mais beaucoup sont convaincus que l’un est en préparation.

Groundhog Day a connu un succès modeste à sa sortie, gagnant 71 millions de dollars au box-office. Dans les années qui ont suivi, c’est devenu un favori culte. Mais même si vous avez regardé le film autant de fois que le personnage de Murray a vécu Groundhog Day, il y a encore plus à apprendre sur cette comédie classique.

Bill Murray et Andie MacDowell n’étaient pas les premiers choix pour les pistes

Murray fait un travail si étonnant d’habiter le personnage de Phil Connors qu’il est difficile d’imaginer Groundhog Day sans lui. Mais selon IndieWire, le réalisateur Harold Ramis a à l’origine offert le rôle à Tom Hanks. Il n’était pas disponible et il ne regrette pas de ne pas avoir obtenu le rôle, disant à Ramis: «Le public se serait assis là en attendant que je devienne gentil, parce que je joue toujours bien. Mais Bill est un misérable S.O.B. sur et hors écran, vous ne saviez pas ce qui allait se passer. ”

Andie MacDowell, qui incarne la collègue de Phil et amoureuse de Rita, n’était pas non plus un shoo-in pour le rôle. Apparemment, l’auteur-compositeur-interprète Tori Amos a été considéré pour le rôle avant de passer à MacDowell.

C’est le premier film de Michael Shannon

Ces jours-ci, le candidat aux Oscars Michael Shannon est connu pour ses rôles principaux dans des films comme Nocturnal Animals et Knives Out. Mais au début des années 1990, il était un jeune acteur à Chicago. Il a décroché son premier rôle au cinéma dans Groundhog Day, jouant un marié nommé Fred qui aime WrestleMania.

Plus tard, il s’est rappelé qu’il s’était embarrassé sur le plateau quand il avait réalisé que Murray écoutait Talking Heads. Shannon a approché Murray en disant: «Vous aimez les Talking Heads? C’est mon groupe préféré. »L’acteur plus âgé a répondu qu’il ne les écouterait pas s’il ne les aimait pas.

La marmotte a mordu Bill Murray

Dans une scène du Jour de la marmotte, Murray conduit avec la marmotte sur ses genoux. Mais l’animal n’a apparemment pas pris le comédien, lui tordant la main pendant le tournage.

“La marmotte a détesté mes tripes dès le premier jour”, a déclaré Murray plus tard, selon le New York Times.

Le temps était également glacial et Murray était mécontent de devoir à plusieurs reprises entrer dans une flaque de glace alors qu’il revivait sa rencontre quotidienne avec le vendeur d’assurance Ned Ryerson. Aujourd’hui, il y a une plaque à Woodstock marquant le célèbre endroit où Murray s’est mouillé les pieds.

Le film a fait de Punxsutawney une destination touristique

À Groundhog Day, Woodstock, une petite ville près de Chicago, remplace Punxsutawney, en Pennsylvanie, où se déroule la célébration la plus célèbre du Groundhog Day au pays. Ces jours-ci, les gens voyagent de partout pour voir si la marmotte prédisera six autres semaines d’hiver. Avant la sortie du film, l’événement était beaucoup plus petit.

“Le film a tout fait exploser”, a déclaré John Griffiths, l’un des gestionnaires de la marmotte, au Philadelphia Inquirer. “Nous sommes passés de quelques milliers à 10 000 l’année prochaine, et cela n’a fait que grossir.” Les visiteurs injectent entre 1 et 4 millions de dollars dans l’économie locale lors de leurs visites.

Le “Groundhog Day” a détruit l’amitié de Murray et Ramis

L’amitié de Murray et Ramis remonte aux années 1970, et ils avaient déjà travaillé ensemble sur des tubes comme Caddyshack et Ghostbusters. Mais la relation n’a pas survécu à Groundhog Day. Après avoir terminé le film, le couple n’a pas parlé pendant 21 ans, bien qu’ils se soient reconnectés avant la mort de Ramis en 2014.

«Parfois, Bill était simplement irrationnellement méchant et indisponible; il était constamment en retard sur le plateau. Ce que je voudrais lui dire, c’est juste ce que nous disons à nos enfants: «Vous n’avez pas besoin de faire des caprices pour obtenir ce que vous voulez. Dites simplement ce que vous voulez », a déclaré Ramis au New Yorker en parlant de ce que c’était que de travailler avec Murray sur le film.

Comment diffuser «Groundhog Day»

Groundhog Day n’est pas diffusé sur Netflix ou Hulu, mais si vous avez un abonnement Showtime, vous pouvez regarder le film à la demande. Il est également disponible à la location sur Google Play, iTunes et YouTube. Le film sera également diffusé sur Showtime à 9 h 00 HE le 2 février.