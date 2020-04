5 de leurs premières photos ensemble

Charles, Prince de Galles et Camilla, Duchesse de Cornouailles célèbrent 15 ans de mariage et en l’honneur du couple royal, nous jetons un coup d’œil à certaines de leurs premières photos ensemble.

Ils se sont rencontrés lors d’un match de polo

Selon certaines informations, Camilla et Charles ont été présentés pour la première fois lors d’un match de polo au début des années 1970 par Lucia Santa Cruz, une femme avec laquelle le futur roi avait été lié de manière romantique. La supposée relation entre Santa Cruz et Charles n’alla nulle part et Santa Cruz décida un jour de présenter son ex-flamme à Camilla, qui à l’époque s’appelait Camilla Shand.

Prince Charles et Camilla Parker Bowles | TIM GRAHAM / .

Ils se sont vus lors de plusieurs matchs de polo dans les années 1970

Après leur première rencontre lors d’un match de polo, Camilla et Charles se sont rencontrés lors d’un certain nombre des mêmes événements dans les années 1970. Malheureusement pour les fans royaux, il n’y a pas de photos (au moins celles qui ont été rendues publiques) de Camilla et Charles au match de polo où elles auraient été présentées. Cependant, il y a des photos d’eux lors d’autres matchs de polo au cours de cette décennie.

Ci-dessous, voyez Camilla et Charles lors d’un match de polo.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles lors d’un match de polo, vers 1979 | Photothèque Tim Graham via .

Et les voici de nouveau, cette fois en train de marcher avec Lady Sarah Keswick.

Prince Charles, Camilla Parker Bowles et Lady Sarah Keswick | Photothèque Tim Graham via .

Ci-dessous, voyez-les lors d’un autre match de polo. Camilla a un léger sourire sur le visage en parlant avec Charles dans le maillot n ° 4 et un autre joueur de polo anonyme.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles lors d’un match de polo | © Collection Hulton-Deutsch / CORBIS / Corbis via .

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles “ont ri des mêmes choses idiotes”

Charles et Camilla auraient tout de suite réussi après leur rencontre. La biographe royale, Penny Junor, a écrit sur leurs débuts dans son livre, La duchesse: l’histoire inédite. Selon People, Junor a partagé ce que Charles aimait chez Camilla.

“Il aimait le fait qu’elle souriait avec ses yeux ainsi que sa bouche, et riait des mêmes choses idiotes que lui”, a déclaré Junor.

Elle a poursuivi en disant que cela ne prenait pas longtemps avant que Charles ne commence à parler davantage à Camilla. “En bref, il a été très pris avec elle, et après cette première rencontre, il a commencé à l’appeler”, a déclaré Junor.

Ils ont rompu en 1973 mais sont restés en contact

Charles et Camilla ont commencé à sortir ensemble, mais leur romance a pris fin lorsque Charles a rejoint la Royal Navy. Pendant ce temps, la famille royale avait jugé que Camilla n’était pas apte à épouser Charles. Après leur rupture, Camilla a renoué avec une vieille flamme, Andrew Parker Bowles. En 1973, Camilla et Bowles se sont mariés, ce qui a dévasté Charles. Cependant, Camilla et Charles sont restés en contact.

Ci-dessous, voir Bowles (à l’extrême gauche) derrière Camilla et Charles le 14 février 1975, quittant le New London Theatre.

Andrew Parker Bowles, Prince Charles et Camilla Parker Bowles | Images PA via .

En 1980, Charles a commencé à sortir avec Lady Diana Spencer avant de devenir Diana, princesse de Galles. Après leur mariage en 1981, Charles est resté proche de Camilla et les deux ont plus tard commencé à avoir une liaison. Après les divorces et la mort de Diana en 1997, Camilla et Charles ont tranquillement poursuivi leur relation. Ils se sont mariés en 2005 et se portent bien depuis.