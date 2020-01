5 des acteurs les plus anciens du spectacle

L’hôpital général ABC soap opera a une longue et riche histoire. Il s’agit du feuilleton le plus ancien diffusé sur les ondes et de la deuxième série la plus longue de l’histoire de la télévision américaine. La série compte plusieurs acteurs qui font partie de la série depuis très longtemps.

Cinq des acteurs les plus anciens de la série sont des habitués de la série.

Genie Francis sur «l’hôpital général» en 2015 | Michael Yada / Walt Disney Television via .

Genie Francis

Francis est l’un des acteurs les plus emblématiques de la télévision de jour. En tant que Laura Spencer, elle fait partie de l’un des supercouples de feuilletons les plus légendaires, Luke et Laura. Ses enfants, Lulu Spencer, Lucky Spencer et Nikolas Cassadine, sont également parmi les personnages les plus populaires de la série.

Finola Hughes

Hughes joue Anna Devane dans l’émission. Non seulement elle a joué Devane à l’Hôpital général, mais elle a également interprété le personnage du feuilleton ABC maintenant disparu, All My Children. Devane est un super espion qui est devenu plus tard le chef de la police et le commissaire de police.

Steve Burton

Burton a interprété deux personnages sur General Hospital, Jason Morgan et Drew Cain. Morgan est surtout connu pour être le bras droit de Sonny Corinthos. Lorsque Burton a quitté la série, Billy Miller a repris le rôle. Lorsque Burton est revenu, Miller a été reconverti en Drew Cain, le frère jumeau de Morgan.

Maurice Benard

Benard joue le gangster Sonny Corinthos à l’hôpital général. Malgré son occupation, Corinthos est l’un des personnages les plus populaires de l’histoire de l’Hôpital général. Il fait partie de deux supercouples majeurs de l’Hôpital général: l’un avec Carly Benson et l’autre avec Brenda Barrett.

Nancy Lee Grahn

Grahan dépeint Alexis Davis, alias héritière Natasha Cassadine, dans l’émission. Avocate à succès, elle est devenue l’avocate de Sonny Corinthos et ils ont une fille, Kristina Corinthos-Davis. Alexis est également devenu procureur de district au cours des dernières années.