5 des choses préférées de «La femme pionnière» de Ree Drummond

La star de Pioneer Woman Ree

Drummond aime partager des tranches de sa vie avec ses fans. Voici un aperçu

de cinq des choses préférées de la star de Food Network.

1. Vinaigrette ranch

Ree Drummond

Ree Drummond est un grand fan de la vinaigrette de ranch. Dans The Pioneer

Magazine femme, elle dit qu’elle aime le ranch en partie à cause de l’endroit où elle

vies. Elle dit qu’il est difficile de ne pas tomber amoureux de la vinaigrette de ranch lorsque vous vivez

en Oklahoma. Voici ce qu’elle a dit à un lecteur qui lui a demandé quelle était sa vinaigrette préférée

est:

J’habite dans l’Oklahoma, donc je dois dire ranch parce qu’il est impossible d’être ici et de ne pas se laver le cerveau en s’habillant dans un ranch. Les Oklahomans l’ont mis sur tout! Le Ranch, c’est comme les Cheetos – c’est tellement faux, c’est vrai. Je l’utilise comme j’imagine que la plupart des gens le font, sur les salades, mais mes garçons vont le mettre sur la pizza et les hamburgers… pas encore sur les hot-dogs, mais leur donner du temps! J’ai fait plusieurs variations sur mon émission de cuisine; vous pouvez trouver les recettes sur foodnetwork.com. (J’adore aussi une vinaigrette vraiment aux herbes!)

2. Basset hounds

Juste un regard sur le visage adorable d’un chien de basset, et vous

comprendre pourquoi Drummond aime tant ces chiens. Elle poste souvent des photos de

ses chiots sur les réseaux sociaux. Sa série de livres et sa boutique de glaces sont même nommées

après son défunt basset hound Charlie.

Dans le numéro d’automne 2019 du magazine The Pioneer Woman, Drummond

dit qu’elle aime les chiens de basset parce qu’ils lui rappellent son enfance. “Ma

premier chien, quand j’avais 3 ans, était un chien de basset », a écrit Drummond. «Et un

basset hound a été le premier chien Ladd et je me suis marié. J’ai aimé

Basset poursuit toute ma vie! Leur peau en excès, leurs oreilles souples, leurs yeux tombants et hilarants

des personnalités me divertissent et font bondir mon cœur. »

3. Eyeliner

Eyeliner est un favori de Drummond. Elle plaisante souvent sur

porter trop d’eye-liner. Dans l’une de ses publications Instagram, Drummond dit qu’elle est

va visiter Ladd. Sur la photo, il est clair qu’elle porte beaucoup d’eye-liner, mais

elle plaisante qu’elle ne portait pas assez. “En route pour voir Ladd dans les enclos”, a écrit

Drummond. “Je ne pense pas avoir assez d’eye-liner pour cette occasion.”

4. Beurre

Le beurre est un favori bien connu de Drummond. Elle a dit une fois

ses lecteurs de blog, elle aime le condiment crémeux car il lui apporte de la joie. “Ma

le réfrigérateur est rempli non pas de bâtonnets de beurre, mais de livres », a écrit Drummond.

«En tant qu’ingrédient, je crois au beurre. Le beurre est une église dont je suis

membre. Si le beurre était candidat à la présidence, je voterais pour. Il ajoute de la couleur,

saveur, beauté et joie à tout ce que je cuisine. »

5. Ladd Drummond

Ree et Ladd Drummond

Ladd Drummond, également connu sous le nom de Marlboro Man, n’est pas une chose, mais il est certainement l’un des favoris de Drummond. Elle ne manque jamais une occasion de parler de son mari et de tout ce qu’elle aime de lui. Elle lui a même consacré une de ses émissions Pioneer Woman.

L’épisode était intitulé à juste titre «10 choses que j’aime

Ladd », qui a été diffusé au cours de la saison 22, épisode 2. Cet épisode a porté sur la

ce que Drummond aime de son mari. Elle dit certaines des choses qu’elle aime

à son sujet comprennent ses yeux, son rire, sa parentalité et sa beauté.

