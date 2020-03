5 des comédies musicales les plus déchirantes, si vous avez besoin d’un bon cri

Lorsque la vie vous déprime – ou, vous savez, le monde est bloqué par une pandémie – trouver des choses qui vous font remonter le moral est généralement la voie à suivre. Cependant, parfois, il est bon de simplement le crier. Tout le monde fait face différemment, bien sûr. Mais pleurer est un mécanisme d’adaptation sain. Si vous avez besoin de quelque chose pour alimenter une bonne séance de pleurs, Broadway est là. Lorsque vous mettez une ballade puissante ou une chanson culminante au sommet d’une situation désastreuse, les larmes commencent juste à se former. Donc, si la vie vous déprime et que vous voulez vous recroqueviller et pleurer sur quelque chose de triste (autre que votre vie), ces comédies musicales de Broadway feront l’affaire.

Anna Kendrick a joué Cathy Hiatt dans «Les cinq dernières années» | Radius-TWC

1. L’éveil du printemps

Situé dans l’Allemagne du XIXe siècle, Spring Awakening raconte l’histoire d’adolescents à la fois alors qu’ils essaient de grandir dans un monde très strict. La comédie musicale est basée sur la pièce Frühlings Erwachen de Frank Wedekind de cette période. Il a des sujets sombres et sérieux comme l’avortement, le viol, la mort et bien plus encore. De plus, c’est mis en place avec des personnages qui sont queer ou qui découvrent simplement leur sexualité dans un monde qui le punit.

Il était interdit en Allemagne à l’époque, et la nouvelle comédie musicale insuffle à ces thèmes et costumes d’époque de la musique punk-rock. C’est si triste à cause de la fin de leurs histoires. Sans gâcher quoi que ce soit, disons simplement que lorsque vous enfoncez une tonne d’enfants naïfs et sans instruction dans des situations adultes, rien ne se passe bien.

2. Les cinq dernières années

D’abord une comédie musicale puis un film de 2014 avec Anna Kendrick et Jeremy Jordan, cette comédie musicale parle d’un couple et de l’évolution de leur relation depuis cinq ans (d’où le titre). Le hic, c’est que leurs histoires commencent à des extrémités opposées. Cathy commence le chant musical à la fin de leur relation, tandis que Jamie commence le chant musical depuis le début de celle-ci.

C’est triste parce que vous pouvez voir la détérioration de leur amour grâce à la cupidité, l’égoïsme et le manque de communication et d’effort. C’est aussi difficile à regarder parce qu’ils sont tellement amoureux au début. Comment en est-on arrivé là? Saisissez les tissus.

3. Les Misérables

OK, la tristesse des Misérables n’a pas besoin de beaucoup d’explications. C’est une comédie musicale tragique qui se déroule lors d’une révolution à Paris, en France, et met en évidence plusieurs personnages différents en regardant cet événement. C’est une période tellement difficile à Paris, que vous êtes soit emprisonné pendant des années pour avoir volé une miche de pain, soit vous mourrez en luttant pour un meilleur gouvernement.

Les luttes et les décès qui suivent ne sont pas les seuls aspects déchirants; la vie des personnages est également assez désolée. Il y a une doublure argentée à la fin, mais il y a aussi beaucoup d’enfer au milieu.

4. Jesus Christ Superstar

Même si vous n’êtes pas religieux, Jesus Christ Superstar peut toujours vous bercer. D’une part, avez-vous entendu les chansons? Mais à part cela, l’histoire de Jésus, dans ce cas et non dans le genre religieux, est difficile. Il passe par beaucoup de ridicule, de douleur et de souffrance. Surtout quand vous arrivez à la scène “Gethsémani”, l’agonie dans sa voix de ne pas vouloir mourir est effrayante.

5. West Side Story

Quand quelque chose est basé sur la plus grande tragédie de William Shakespeare, Roméo et Juliette, vous savez que ce sera une secousse. Dans West Side Story, il est difficile de regarder ces deux amants croisés d’étoiles qui viennent de différentes parties de New York tomber amoureux et ensuite traverser tant de problèmes. La fin est un peu différente de celle de Shakespeare, mais l’amour perdu est toujours ressenti qui est la partie qui fait pleurer.