5 émissions Netflix populaires de retour en mars 2020

La capacité intelligente et quelque peu séduisante de Netflix d’attirer les téléspectateurs sur la plate-forme pour les nouvelles saisons de ses émissions originales fait partie de son charme. La seule mise en garde est que les téléspectateurs doivent rester au courant lorsque leur série préférée revient pour des versements de suivi.

Cela se fait avec des films et des émissions de télévision, et le public s’est habitué à planifier des séances de frénésie de cette façon. Alors que mars est prêt à entrer dans le canapé, le streamer devrait sortir de nouveaux chapitres de certains de ses titres les plus populaires au cours du mois.

Voici cinq émissions qui reviendront dans les prochaines semaines.

«Sur mon bloc» | Kevin Estrada / Netflix

«Sur mon bloc»

Les fans ont croisé les doigts pour la saison deux, se demandant si Ruby s’en sortirait de sa blessure par balle. Les choses sont devenues un peu folles une fois que Monse a trouvé sa mère, Jamal et le gang ont blanchi l’argent RollerWorld, et quatre d’entre eux ont été kidnappés.

La saison 3 reprendra avec les fans qui apprendront qui les a arrachés

et pourquoi. C’était un gang? Connectez-vous le 11 mars pour le savoir.

«Ozark»

Après une longue pause, la troisième saison d’Ozark sera enfin

apparaître sur Netflix le 27 mars. La dernière fois que nous avons vu le blanchiment d’argent,

drogue Byrdes, l’histoire s’est terminée avec les femmes de la ville prêtes à prendre

la tête. Comment vont Wendy et Rudy?

Selon Deadline, l’histoire saute six mois après les événements de la saison deux:

«Le casino est opérationnel, mais Marty (Bateman) et Wendy (Linney) se battent pour contrôler le destin de la famille. Marty prêche le maintien du statu quo. Aidé par une alliance avec Helen (Janet McTeer) et le leader du cartel de la drogue Omar Navarro (Felix Solis), Wendy prépare l’expansion. Mais quand le frère de Wendy, Ben (Tom Pelphrey) arrive en ville, la vie de tout le monde est plongée dans le chaos. “

‘Élite’

La troisième saison du succès hispanophone Élite

devrait frapper Netflix dans toute sa splendeur dramatique pour adolescents le 13 mars.

nouveaux étudiants devraient s’inscrire cette année, tous les fans veulent vraiment savoir si

les flics découvriront enfin qui a tué Marina.

Ce point de l’intrigue pourrait s’étendre cette saison, mais il

sera beaucoup d’autres dégâts à nettoyer parce que les choses sont garanties d’obtenir

encore plus sauvage.

«Castlevania»

C’est la puissance de trois, car, encore une fois, ce spectacle d’anime Netflix est également à son troisième chapitre vampirique. Cette fois-ci, Bill Nighy et Jason Isaacs rejoignent le casting qui comprend 10 nouveaux personnages.

Est-ce qu’Alucard sera libéré de son chagrin, et Hector sera-t-il libéré par Carmilla? Qui mourra cette fois? Découvrez de nouveaux épisodes le 5 mars.

‘Le protecteur’

Cette série de fantasy turque Netflix est de retour pour sa troisième saison le 6 mars et les fans pourront voir Hakan puiser dans le passé de ses ancêtres pour l’aider dans sa quête pour protéger la ville d’Istanbul.

Il a également Burak et Nisan à ses côtés. Vont-ils se rapprocher de la fin de la guerre? Branchez-vous sur de nouveaux épisodes, puis préparez-vous pour la saison quatre qui devrait arriver plus tard cette année.