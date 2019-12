5 façons 2020 sera une année passionnante pour Chip et Joanna Gaines

Les fans ont eu du mal à faire face quand Chip et Joanna Gaines

a annoncé qu'il cesserait la production de son émission à succès, Fixer Upper.

Le même hit HGTV qui a fait

les célèbres étaient devenus un phénomène national à ce moment-là, inspirant les copieurs

d’un océan à l’autre pour commencer à intégrer le style de ferme moderne de Joanna

leurs propres maisons.

Les suiveurs craignaient que Chip et Joanna envisagent de partir

sous les projecteurs et installez-vous dans une vie plus calme sur leur propriété au Texas. Mais

au lieu de s'estomper

dans l'obscurité, Chip et Joanna sont plus populaires que jamais de nos jours. Et

grâce à toutes les choses passionnantes qu'ils ont planifiées, 2020 y ressemble

pourrait être leur plus grande année à ce jour.

Chip et Joanna Gaines | Rob Kim / .

Chip et Joanna lancent un réseau de télévision

Le plus grand projet que Chip et Joanna prennent

en 2020 est le lancement de leur très attendu Magnolia Network. Magnolia

prendra la place de DIY Network dans le cadre de la famille de réseaux Discovery.

Le couple a promis

la programmation comprendra des émissions «uniques, inspirantes et adaptées aux familles»

tout le monde peut en profiter.

"Un peu rouillé mais nous y revoilà!", A récemment publié Joanna Gaines sur son Instagram. «Notre réseau lance octobre 2020 (qui se sent simultanément si tôt et pourtant si loin). Que le compte à rebours commence!"

Jusqu'à présent, le couple a confirmé

deux émissions sur le réseau: Home On the Road, une série de discussions sur

groupe Johnnyswim, et une émission de cuisine encore inconnue avec Joanna.

Ils ont lancé une ligne de meubles chez Target

Chip et Joanna font de l'argent grâce à plusieurs

des partenariats avec de grands détaillants, dont Hearth &

Ligne à main sur la cible. Récemment, les Gainees ont élargi cette gamme de produits à

inclure des meubles, ce qui pourrait signifier des profits encore plus importants.

Ils ont déjà des meubles Magnolia disponibles chez certains détaillants spécialisés, mais leurs offres Target seront vendues à des prix inférieurs qui sont plus accessibles à différents budgets.

Les Gaines rénovent un hôtel

Bien qu'ils n'aient pas confirmé une émission de téléréalité basée sur le processus, les fans sont impatients de voir des mises à jour sur le projet de rénovation le plus ambitieux de Chip et Joanna à ce jour. En 2019, le couple a annoncé qu'il achetait un bâtiment historique au centre-ville de Waco et envisageait de le transformer en un boutique-hôtel de luxe.

«Je pouvais voir le

l'histoire, j'ai vu les gens ici, j'ai vu les fêtes qui étaient là-dedans », Joanna

expliqué sur l'hôtel ", et j'ai vu que ce

l'endroit est vraiment spécial. "

"C'est amusant

parce que c'est grand et c'est noueux, et je pense que grand et noueux excite Jo

et je. "Chip a convenu," Et puis quand vous arrivez à voir cela un an et un

à partir de maintenant et vous voyez cette activité de salle de bal qu'elle décrit, avec

les gens et l'énergie, vous allez dire: "Je ne peux pas croire que j'ai vu ça avant

et après.'"

Joanna se développe sur elle

entreprises commerciales actuelles, aussi

Après le succès du livre de recettes Magnolia Table, Joanna travaille dur sur Magnolia Table 2, qui devrait sortir en avril 2020. De plus, le couple est à genoux dans une expansion de 10,4 millions de dollars de Magnolia Market at the Silos, un shopping emporium et énorme attraction touristique dans la région.

C'est une puce et Joanna

Gaines world, et nous vivons juste dedans. Nous avons hâte de voir ce que 2020

apporte pour ce couple extraordinairement talentueux!