5 photos de retour des sœurs

Alors que les fans de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) sont encore sous le choc de l’intense combat entre Kim Kardashian West et Kourtney Kardashian, nous revenons sur leurs moments les plus heureux.

Comme le public KUWTK le sait, il y a toujours une sorte de drame qui se déroule entre les membres de la famille Kar-Jenner. Un jour, Kim et Kourtney pourraient se disputer des bonbons à la fête d’anniversaire d’un enfant et le lendemain, ils pourraient se montrer leur amour sur Instagram ou Twitter.

Alors qu’ils continuent à résoudre leurs problèmes dans les prochains épisodes de KUWTK dans la saison 18 de la longue série de téléréalité, Kourtney et Kim seront toujours des sœurs. De plus, quand ils travaillent sur leur drame, ils peuvent se remémorer des images de rappel des moments amusants qu’ils ont passés ensemble.

Kim Kardashian West a partagé un retour majeur d’elle et Kourtney Kardashian

Le 5 octobre 2019, Kim a partagé un retour en arrière important d’elle et de Kourtney en annonçant qu’ils allaient en Arménie. Kim n’a pas fourni de détails sur la photo dans la légende, mais à première vue, ils étaient tous les deux dans leur adolescence.

Ils portaient des tenues assorties quand ils étaient petits

Partageant une autre photo de famille sur Instagram, Kim a publié une photo d’elle en tant que tout-petit en juin 2019 avec un jeune Kourtney, tous deux dans les bras de leur défunt père, Robert Kardashian, décédé en 2003 d’un cancer de l’œsophage. Les filles peuvent être vues portant des tenues roses assorties avec des volants. “Le meilleur papa de tous les temps! 💕 »Kim a écrit sur la photo.

Kim Kardashian West a souhaité à sa sœur un joyeux anniversaire avec un post Instagram sincère

Kourtney a tourné le grand 4-0 le 18 avril 2019 et pour marquer l’occasion, Kim a publié une série de photos de retour sur Instagram. Avec les deux d’entre eux avec des aperçus de leur père et d’un ami anonyme, Kim lui a écrit un message de joyeux anniversaire dans la légende.

“Honnêtement, je ne peux pas croire la vie que nous avons vécue! C’est un tel rêve de vivre tout cela avec une sœur comme vous à nos côtés! Vous m’avez tellement appris tout au long de la vie », a écrit Kim à Kourtney. “Vous êtes une maman et une amie tellement incroyable! J’ai hâte de vous célébrer ce soir! Je t’aime au-delà de ce que tu peux imaginer. »

Il est difficile de croire à ce doux message de joyeux anniversaire que les deux se sont battus violemment.

Les sœurs ont assisté ensemble à un événement sur le tapis rouge en 2005

Près de deux ans avant que KUWTK ne fasse ses débuts sur E! en 2007, Kourtney et Kim ont assisté au Summer Splash Event du réseau en 2005 et ont foulé le tapis rouge ensemble. Depuis lors, ils ont parcouru des centaines, voire des milliers de tapis rouges.

Kourtney Kardashian et Kim Kardashian West en 2005 | J. Vespa / WireImage

Kourtney Kardashian et Kim Kardashian West sont allés une fois à Monaco ensemble

La famille Kar-Jenner a voyagé partout dans le monde ensemble. Au cours de l’été 2008, Kim et Kourtney ont été vus en train de déjeuner ensemble à Monte Carlo, Monaco. À ce stade, aucun d’eux n’avait d’enfants. Kourtney ne donnerait naissance à elle et au premier enfant de Scott Disick, Mason, qu’en décembre 2009.

Kim Kardashian West et Kourtney Kardashian à Monaco | Tony Barson / WireImage

Regardez KUWTK quand il sera diffusé sur E! tous les jeudis soir à 20h – un nouveau créneau horaire – pour voir plus de Kim, Kourtney et le reste de la famille Kar-Jenner.