50 Cent «ne discuteront plus»

50 Cent a juré de cesser de se disputer avec les gens à la suite de la mort de Kobe Bryant.

Le rappeur “ In Da Club ” a profité des médias sociaux pour partager sa tristesse à la mort de la légende du basket-ball et admet que cela lui a fait réévaluer complètement la vie.

Il a écrit sur Instagram: “J’ai l’impression que je dois réaliser ce que je veux dans la vie maintenant après cela. Je dois me concentrer, je ne discute plus avec personne, je vais m’en occuper d’une autre manière s’il y a un problème. (Sic ) ”

Cela vient après que 50 Cent a partagé son secret pour jeter de l’ombre sur les réseaux sociaux, insistant sur le fait qu’il est préférable de se concentrer sur “les défauts” de la cible.

Le rappeur de “Candy Shop” a déclaré: “C’est généralement, peu importe, ils vous donnent un peu de plomb, quoi qu’ils soient contrariés. Vous les regardez et vous cherchez juste les défauts de la personne.”

Et 50 sent que certaines personnes avaient “peur de lui” au début de sa carrière mais il a réussi à “gagner le respect du public”.

Il a partagé en 2017: “J’ai gagné le respect du public. Mais je pense que certaines personnes avaient peur de moi dès le début. Le trophée signifierait que peut-être les enfants voudraient être 50 Cent.

“Mais les enfants ont acheté” Get Rich or Die Tryin “ou ça n’aurait pas été aussi réussi. Mais ils ne voulaient pas lui donner de trophées … Je veux dire, je pourrais juste jouer le premier album. Les gens adorent le matériel tellement que ça fait la période de temps. Les gens me disent: “Yo, vous êtes mes années de collège.” Ces gens ne bougent pas. “

