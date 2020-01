6 choses que les fans veulent pour la partie 4

Soulevez votre panier à main si vous avez déjà fini de dévorer la pièce

trois de Chilling Adventures of Sabrina. Netflix a abandonné les huit épisodes

saison le 24 janvier, et ceux qui ont déjà terminé la frénésie sont au courant

ce frais

visages et de nouvelles menaces continuent de secouer Greendale et l’académie à sa

fondation surnaturelle. Si vous n’avez pas encore regardé, ne lisez pas à l’avance car cela

contient des spoilers.

Au début de cette dernière saison, Sabrina était déterminée à sauver son muffin amoureux, Nick Scratch, de l’enfer et de l’emprise de son père. Elle et son équipe ont également dû aider à sauver Greendale d’une mutinerie païenne, remplir les coffres magiques pour le coven et conjurer le nouveau plan le plus fou de Blackwood.

Tout semblait un peu

stable à la fin – à l’exception de sa situation de paradoxe jumelle – mais

nous savons que ce n’est pas fini. La quatrième partie arrive, et les fans ont leurs propres questions

et pensées pour le prochain épisode.

Scène des «Aventures glaciales de Sabrina» de Netflix | Netflix

Certains veulent voir le coven se transformer en matriarcat

Avec toutes les sorcières de haie, les sorcières du coven et Mambo Marie

travaillant ensemble pour récupérer et canaliser leurs pouvoirs, les femmes sont actuellement

gérer le côté magique des choses à Greendale. Après que le seigneur des ténèbres a commencé à

sécher leur source d’énergie, ils se sont tournés vers la vieille déesse grecque Hekate dans le

fin. Est-ce que cela continuera dans la quatrième partie?

Les jeunes sorcières et sorciers de l’Église de la nuit ont suivi l’exemple de Zelda en faisant appel à Lilith et à Hekate, et maintenant il y a une question persistante de savoir si les sorciers seront à bord avec cette pratique centrée sur la femme.

Un crossover officiel «Riverdale» et «CAOS», ok?

Les fans ont eu droit à quelques œufs de Pâques Riverdale cette saison, et ils ont été généreusement répartis depuis le tout premier épisode. Mais que diriez-vous d’une mission complète et interconnectée où Archie, Jughead, Betty et Veronica se connectent à Sabrina? C’est arrivé dans les bandes dessinées, alors pourquoi pas?

Les jumeaux Spellman se disputent ou se complètent

Dans les années 90, lorsque Sabrina la sorcière adolescente était en ondes, la sitcom a présenté Katrina Spellman, la jumelle maléfique de Sabrina. Cela peut ou non être le cas au CAOS, mais avec deux Sabrinas qui ont des programmes différents, ils sont soit liés par des frictions, soit par une coopération d’un autre monde. Les fans veulent que l’histoire la raconte.

Une apparition de Cthulhu

L’un des plus grands cliffhangers à la fin de la troisième partie a été la libération des terreurs eldritch, gracieuseté de Blackwood brisant cet œuf. Dans la série de bandes dessinées CAOS, Sabrina rencontre les créatures surnaturelles eldritch et l’une d’entre elles est H.P. Cthulhu de Lovecraft.

Il y avait des indices dans la troisième partie que le vieux monstre pouvait

arriver bientôt, et les fans qui ont compris les indices sont excités pour un potentiel

Affrontement Sabrina-Cthulhu, même si elle ne devient pas son épouse.

Sabrina choisira un prétendant

De manière réaliste, Sabrina a trois gars qui ne sont pas évidents quant à leur affection pour elle, mais le fandom de la série s’est divisé en trois camps. Il y a ceux qui veulent un rendez-vous Caliban, certains qui expédient toujours Harvey et Sabrina, et un autre groupe qui cherche à se réconcilier avec Nick.

Puisqu’il y a deux Sabrinas en ce moment, il est possible que l’un ou les deux décident de jouer avec quelqu’un sur Terre ou en Enfer. Caliban et Nick peuvent en fait trouver des moyens de se racheter, mais même s’ils ne le font pas, les fans veulent que le prince de l’enfer obtienne plus de temps d’écran à la quatrième partie.

Theo obtient un vrai coup de feu à l’amour

L’amour était dans l’air pour Hilda, Zelda, Prudence et Sabrina. Pourquoi pas Théo? Tous les amis de Theo ont une sorte d’amour, mais l’union avec Robin a été de courte durée à cause du drame de la vie ou de la mort avec les païens. Les fans veulent aussi que Theo ait une romance pour adolescents durable, que ce soit avec Robin ou quelqu’un d’autre.

La quatrième partie de Chilling Adventures of Sabrina est due à

tomber sur Netflix en octobre 2020. Nous devrons simplement attendre et voir lequel de ces

les intrigues sont tissées dans le chapitre suivant.