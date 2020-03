6 émissions de télévision comme des feuilletons et comment les regarder

Les feuilletons sont diffusés à la télévision depuis des décennies, il n’est donc pas surprenant que Days of Our Lives, General Hospital et The Young and The Restless soient des incontournables de la télévision de jour. Au fil des ans, des éléments de ces programmes ont fait leur chemin vers la télévision en prime time. À venir, consultez les émissions de TK qui rappellent les feuilletons et comment les regarder.

Mais d’abord, que sont les feuilletons? Il s’agit simplement d’une production en série qui explore les relations entre les personnages jusqu’à un mélodrame. Les feuilletons sont connus pour tirer sur les émotions des téléspectateurs et par cette définition, il y a beaucoup d’émissions de télévision avec les mêmes caractéristiques.

1. «L’O.C.»

De Josh Schwartz qui a également créé Gossip Girl, The O.C. a suivi Ryan Atwood (Ben McKenzie) alors qu’il commençait une nouvelle vie dans la région aisée du comté d’Orange, en Californie, avec la famille Cohen.

Ryan est devenu le meilleur ami de Seth Cohen (Adam Brody). Chaque épisode des quatre saisons de la série était axé sur les deux personnages naviguant au lycée et leurs relations avec leurs amis, leur famille et leurs intérêts amoureux, en particulier Marissa Cooper (Mischa Barton) et Summer Roberts (Rachel Bilson).

L’O.C. est devenu l’un des spectacles pour adolescents les plus populaires au début des années 2000 et est disponible pour regarder dans son intégralité sur Hulu.

2. «Jane the Virgin»

Jane the Virgin suit la fille d’une mère adolescente, Jane Villanueva (Gina Rodriguez), qui découvre qu’elle est tombée enceinte après avoir été accidentellement inséminée artificiellement à la suite de ce qui était censé être la visite d’un médecin de routine. La série, une telenovela satirique qui a duré cinq saisons avant de se terminer en 2019, a valu à Rodriguez un Golden Globe Award en 2015. Regardez les cinq saisons de Jane the Virgin sur Netflix.

3. «Maîtresses»

La série ABC, Mistresses, s’est déroulée de 2013 à 2016 avant d’être annulée après quatre saisons, selon IMDb. L’émission mettait en vedette Alyssa Milano, Jes Macallan, Rochelle Aytes et Yunjin Kim en tant que quatre amis imaginant leur vie ensemble alors qu’ils avaient chacun des relations illicites ou complexes. Regardez toute la série sur Hulu.

4. «La vie secrète de l’adolescent américain»

Un autre programme sur la grossesse, La vie secrète de l’adolescente américaine de Brenda Hampton, a documenté ce qui est arrivé à Amy (Shailene Woodley), 15 ans, après son retour à la maison du camp de la bande enceinte.

Casting de «La vie secrète de l’adolescent américain» | Bob D’Amico / Walt Disney Television via . Family via .

L’émission a fait ses débuts sur Freeform (anciennement ABC Family) en 2008. Elle a duré cinq saisons avant de se terminer en 2013. Regardez toute la série sur Hulu.

5. «Ugly Betty»

Des créateurs Silvio Horta et Fernando Gaitán sont nés Ugly Betty d’ABC, une série sur Betty (America Ferrera) essayant de se faire une place dans le monde de la mode.

America Ferrera incarne Betty dans «Ugly Betty» | Patrick Harbron / Walt Disney Television via .

Selon IMDb, la série acclamée a valu à Ferrera plusieurs récompenses pour sa performance dans la série, notamment un Golden Globe et un Emmy. Ugly Betty s’est déroulé de 2006 à 2010 après quatre saisons. Regardez toute la série sur Hulu.

6. «Nashville»

Une série sur l’industrie de la musique country à Nashville, au Tennessee, a suivi des personnages à divers moments de leur carrière. Hayden Panettiere a joué la jeune star, Juliette Barnes, tandis que Connie Britton a joué le rôle de Rayna Jaymes, la reine régnante de la musique country, forcée de trouver un moyen de rester pertinente dans les temps qui changent.

La série a commencé sur ABC avant de passer plus tard à CMT. Nashville a pris fin après six saisons en juillet 2018, selon IMDb. Regardez chaque épisode de Nashville sur Hulu.