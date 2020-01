6 films de Mary-Kate et Ashley que vous pouvez diffuser en ce moment

Mary-Kate et Ashley Olsen nous ont donné certains de nos films préférés des années 90. Les enfants stars qui ont commencé à jouer Michelle Tanner dans la série télévisée Full House ont depuis longtemps renoncé à agir en faveur du design de mode, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas devenir nostalgiques de temps en temps. À venir, découvrez lesquels de leurs nombreux films sont disponibles en streaming dès maintenant.

‘Double, double, labeur et difficulté’

Revenons à l’époque où les jumeaux Olsen avaient à peine 7 ans en 1993, Double, Double, Toil and Trouble. Le film sur le thème d’Halloween a suivi Mary-Kate et Ashley alors qu’ils résolvaient des mystères, sculptaient des citrouilles et cassaient des sorts tout en essayant de sauver leurs parents de perdre leur maison.

Regardez Double, Double, Toil and Trouble sur Hulu.

‘Il faut être deux’

En 1995, It Takes Two Mary-Kate et Ashley ont joué deux filles qui se ressemblent remarquablement mais viennent d’horizons différents. La riche Alyssa et l’orpheline Amanda se sont rencontrées (littéralement) et, réalisant qu’elles se ressemblaient, ont élaboré un plan pour changer de place.

Alyssa, qui avait séjourné dans une somptueuse maison d’été, a pris la place d’Amanda dans un camp d’été dans le cadre d’un plan élaboré pour empêcher son père, Roger (Steve Guttenberg), d’épouser une horrible femme. Amanda et Alyssa ont tenté de jouer le matchmaker, faisant tomber Roger pour la responsable de dossier d’Amanda Diane (Kirstie Alley).

Le film nous a donné la citation «Il faut que ce ne puisse pas manger, ne peut pas dormir, atteindre les étoiles, par-dessus la clôture, le genre de trucs des World Series, n’est-ce pas?» Et l’un des les meilleurs combats de nourriture dans l’histoire cinématographique.

Regardez It Takes Two sur Netflix.

«New York Minute»

Dans leur dernier film ensemble, Mary-Kate et Ashley ont joué des sœurs qui ne pourraient pas être plus différentes. La New York Minute de 2004 a suivi Jane (Ashley) et Roxy (Mary-Kate) pendant une journée à New York qui a mal tourné.

Organisé et préparé Jane avec un plan pour tout et décontracté Roxy doit travailler ensemble pour sortir des ennuis. Les fans de Gilmore Girls et Supernatural reconnaîtront Jared Padalecki.

Regardez New York Minute sur Netflix.

‘Passport vers Paris’

Dans le passeport de Paris de 1999, Melanie (Mary-Kate) et Allyson (Ashley) jouent des sœurs qui voyagent à Paris parce que leurs parents veulent qu’elles élargissent leur vision du monde.

Les sœurs restent avec leur grand-père, tombent amoureuses de la ville – et de deux garçons français – avant de rentrer chez elles.

Regardez Passeport pour Paris sur Hulu.

«Changer d’objectifs»

1999 nous a donné un autre film des Olsen Twins. Dans Switching Goals, ils ont joué les sœurs Sam (Mary-Kate) et Emma (Ashley) qui avaient l’air identiques mais ne pourraient pas être plus différentes. En conséquence, ils ont secrètement changé d’équipe de football.

Mary-Kate et Ashley Olsen dans «Switching Goals» le 12 décembre 1999 | Télévision Walt Disney via . Photo Archives / Télévision Walt Disney via .

Regardez Switching Goals sur Hulu.

«Billboard Dad»

Mary-Kate et Ashley jouent des sœurs qui prennent des mesures extraordinaires pour aider leur père veuf à avoir une petite amie dans Billboard Dad.

Ils annoncent leur père célibataire sur un panneau d’affichage et obtiennent une réponse écrasante. Leur père rencontre son match mais il y a un problème; les personnages des Olsen Twins n’aiment pas son fils.

Regardez Billboard Dad sur Hulu.