6 livres d’auto-assistance qui peuvent vous aider à manifester la vie que vous voulez et à définir de nouveaux objectifs pendant l’isolement du coronavirus

La pandémie de coronavirus a conduit à des temps troublants pour presque tout le monde. Vous vous sentez peut-être perdu ou incertain de votre avenir alors que vous naviguez sur l’éloignement social, l’auto-isolement et l’évolution de la situation de la santé publique.

Ces six livres d’entraide bien révisés peuvent vous aider à apporter des changements majeurs dans votre vie, votre état d’esprit, votre carrière et vos relations, même pendant la quarantaine des coronavirus.

Rachel Hollis | Dave Pedley / . pour SXSW

Changez votre horaire, changez votre vie: comment exploiter la puissance des gènes de l’horloge pour perdre du poids, optimiser votre entraînement et enfin obtenir une bonne nuit de sommeil, Suhas Kshirsagar avec Michelle D. Seaton

Pendant l’isolement du coronavirus, il peut être tentant de laisser votre

les routines habituelles passent et oublient même quel jour il fait. Au lieu de cela, pourquoi ne pas utiliser

cette fois pour réinitialiser votre emploi du temps à celui qui fonctionne vraiment pour vous?

Ce guide de 30 jours pour réinitialiser votre horloge interne s’appuie sur des recherches contemporaines sur les rythmes circadiens, ainsi que sur les principes ayurvédiques, pour vous apprendre à écouter votre corps et à remodeler votre relation au temps de manière saine.

8 à Great: Comment prendre en main votre vie et apporter des changements positifs en utilisant un processus révolutionnaire en 8 étapes, MK Mueller

Vous vous sentez coincé dans une ornière? Il n’y a peut-être pas de meilleur moment que l’isolement pour effectuer les changements auxquels vous avez toujours pensé. Dans 8 to Great, Mary Kay Mueller emmène les lecteurs à travers huit étapes simples mais profondes vers de meilleures habitudes et une vision plus positive de la vie. 8 to Great est utilisé dans certains programmes d’études du secondaire, et ce n’est pas étonnant – c’est une lecture accessible et aisée.

La dernière loi du livre d’attraction que vous aurez jamais besoin de lire: la clé manquante pour enfin puiser dans l’univers et manifester vos désirs, Andrew Kap

Si vous êtes dans le secret ou la loi de l’attraction en général – ou si vous avez toujours été curieux à ce sujet – c’est un guide pratique plus irrévérencieux à l’idée de manifester la vie que vous voulez. Que vous soyez sceptique à propos de la loi de l’attraction ou que vous vouliez approfondir, le style simple et sans limites de Kap pourrait vous encourager à penser un peu plus positivement.

Girl, Wash Your Face: Arrêtez de croire les mensonges sur qui vous êtes afin que vous puissiez devenir ce que vous étiez censé être, Rachel Hollis

L’épidémie de coronavirus amène de nombreuses personnes à lutter contre le dégoût de soi, les soucis de carrière et la pensée négative et répétitive. Si vous faites partie de ces personnes, vous pouvez trouver un chemin vers une plus grande confiance en vous et une joie accrue avec le populaire best-seller de Rachel Hollis. Dans ce livre inspirant et encourageant, Hollis démystifie une série de mythes courants que de nombreuses personnes aux prises avec l’amour-propre ont tendance à croire.

Le manga qui change la vie du rangement: une histoire magique, Marie Kondo, illustré par Yuko Uramoto

Il n’y a pas de meilleur moment pour Marie Kondo votre maison – et votre vie – que quand vous êtes de toute façon coincé à la maison (et peut-être travailler dans un bureau à domicile pour la première fois) pendant la pandémie COVID-19. Ce roman graphique raconte l’histoire de la philosophie emblématique de Kondo pour désencombrer votre espace, votre esprit et votre cœur. Les illustrations fantaisistes de Yuko Uramoto rendent la lecture encore plus agréable et absorbante.

Deep Creativity: Seven Ways to Spark Your Creative Spirit, Deborah Anne Quibell, Jennifer Leigh Selig, Dennis Patrick Slattery

Ces moments troublants pourraient vous offrir une opportunité unique de reprendre le chemin de votre créativité. Rédigé en collaboration par trois experts de la créativité et de la productivité d’horizons très différents, ce texte offre aux artistes (oui, cela vous inclut!) Sept voies différentes qu’ils peuvent utiliser pour puiser à nouveau dans leur jus artistique … ou même pour la première fois.

Voir ce post sur Instagram

Ça a été quelques jours tendres. Je reviens toujours à remarquer les joies simples que j’ai maintenant avec ma famille et dans ce corps. Je prie. Je respire. Je médite. Je joue énormément de jeux à la maison avec mon fils. Je pleure. Je retiens la souffrance dans une grotte rougeoyante dans mon cœur, avec des braises infinies. . Et puis aujourd’hui, j’ai reçu cette photo par e-mail d’une chère sœur d’âme (@lalermo) qui est travailleuse de santé à New York. . Ici, son message d’accompagnement:. «Je voulais partager avec vous comment votre livre, Deep Creativity, a inspiré quelques humbles ici, dans le nord de l’État de New York, pour agir. Les masques, gants et tout autre équipement de protection individuelle sont dangereusement bas ici. Nous avons pensé que QUELQUE CHOSE EST MIEUX QUE RIEN !!! Ainsi, un groupe d’entre nous a commencé à fabriquer des masques faciaux avec notre tissu matelassé. L’exercice de votre livre intitulé Éveiller l’inconscient à travers les couleurs et les saisons a touché un cordon, m’a fait réfléchir et a commencé le processus. Je préfère porter un masque facial avec des poulets en pantalon plutôt que pas de masque facial du tout. Il a l’avantage supplémentaire de faire sourire mes patients et de protéger les cliniciens en première ligne. J’ai joint une photo des modèles amusants et fous qui attendent certains des meilleurs hospices RN, LPNS, HHA et travailleurs sociaux de New York. J’ai appelé des plumes sur le masque en tissu banane. » . J’étais si profondément ému que tout ce que je proposais inspirait quelque chose de si courageux en ces temps. Ce sont nos héros. Nous. Rester. À. Accueil. Pour. Leur. Veuillez faire votre part. Tout. Je t’envoie un amour, chaleureux et rayonnant. . . . #deepcreativity # covıd19 #ourheroes

Un post partagé par Deborah Anne Quibell (@moderndaymysticism) le 21 mars 2020 à 13h10 PDT

Préparez-vous à vous installer et à créer, car le livre est un

exploration active, avec des exercices pratiques, des exercices, des affirmations,

et des méditations que vous pouvez adopter dès maintenant.