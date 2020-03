7 chaînes YouTube pour les cuisiniers débutants pendant la quarantaine des coronavirus

Au cours de la soudaine période de distanciation sociale au cours de laquelle nous nous trouvons tous face à l’épidémie mondiale de coronavirus, presque tous les aspects de notre vie quotidienne ont changé. Les restaurants et les magasins étant fermés, beaucoup de gens cuisinent plus que jamais auparavant.

Si vous n’avez jamais vraiment appris à cuisiner ou à cuire, vous pourriez vous sentir un peu nerveux au sujet du changement majeur dans votre routine quotidienne. Ces sept chaînes YouTube comprennent des recettes faciles, des conseils de base, des guides d’achat et des didacticiels étape par étape pour vous aider à devenir un chef cuisinier (ou, au moins, faites des lasagnes pour les enfants) pendant la pandémie de coronavirus en un rien de temps.

Pro Home Cooks

Sur la chaîne Pro Home Cooks, Mike G. fournit aux cuisiniers en plein essor des didacticiels faciles à suivre sur tout, de la cuisson du pain au levain à la préparation des pâtes.

De nombreuses vidéos pour débutants se concentrent sur les erreurs courantes que les cuisiniers débutants commettent dans les plats courants – des erreurs que vous ferez probablement un ou deux fois en vous habituant à cuisiner en quarantaine.

Binging With Babish

Andrew Rea, un cinéaste qui passe par Oliver Babish sur YouTube, concocte des films et des plats inspirés de la télévision sur la chaîne très populaire Binging With Babish. Mais il y a aussi beaucoup de conseils digestibles (ha!) Ici pour les chefs pas si avancés.

Consultez la série «Basics With Babish» pour des recettes simples que vous pouvez préparer à partir des ingrédients que vous avez déjà dans votre garde-manger, de la soupe à l’oignon au chili, en passant par le macaroni au fromage.

Savoureux

Cette chaîne populaire, qui compte près de 18 millions d’abonnés, propose de nombreuses vidéos utiles pour rendre la cuisine et la pâtisserie agréables pour les chefs inexpérimentés.

La plupart des vidéos les plus populaires de la chaîne Tasty incluent des collations amusantes et amusantes pour les enfants, comme des cupcakes faciles, des gâteries au beurre d’arachide sans cuisson et des grignotines en fin de soirée. Et la meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de beaucoup d’expérience en cuisine pour préparer la plupart des plats sur cette chaîne.

Le chef au foyer

Les vidéos du chef de Stay At Home durent moins de cinq minutes chacune, mais elles ont du punch. Si vous vous êtes déjà demandé comment recréer un gâteau aux carottes ou une trempette aux artichauts de qualité restaurant à la maison, c’est le canal dont vous avez besoin.

Et si vous manquez d’idées pour des dîners familiaux simples et classiques que vous pouvez préparer en 30 minutes ou moins, il existe de nombreuses recettes à faible entretien ici pour tout, du poulet au beurre indien au bœuf mongol et aux pâtes de jardin italiennes.

Cette chaîne peut également vous aider à comprendre comment faire des agrafes comme le houmous, les muffins pour le petit-déjeuner, la purée de pommes de terre ou les petits pains à la maison à partir de zéro, même si vous êtes un noob total.

Joy Of Baking

Derrière des portes closes dans la quarantaine des coronavirus, il est tout aussi important de préparer des douceurs que de préparer des repas nutritifs. Et aucun canal de cuisson n’est plus facile à suivre que Joy of Baking.

Les démonstrations simples comprennent des éléments de base comme les biscuits au beurre d’arachide, le gâteau de livre, les crêpes et le gâteau à la vanille, ainsi que des friandises plus ambitieuses comme les biscuits aux vitraux et les scones à la soude irlandaise.

SimpleCookingChannel

Cette chaîne promet la simplicité… et elle livre, avec un côté de créativité. Les recettes de cette chaîne sont décalées et éclectiques, mais toujours ultra-simples. Préparez des smoothies au fromage et aux fraises, un gâteau au micro-ondes au chocolat maison ou une soupe aux arachides africaine sans toutes les cloches et les sifflets d’un cuisinier plus avancé.

Frugal Fit Mom

Si vous avez beaucoup de gens à cuisiner à la maison pendant l’épidémie de coronavirus, vous devez consulter Frugal Fit Mom, surtout si vous avez un budget limité. Ce canal, axé sur les familles nombreuses et la cuisson en vrac, peut vous aider de l’étape du shopping, de la préparation des repas et de la comparaison des prix jusqu’à la grande finale.

La ventilation détaillée des prix vous aidera à garder les repas bon marché ainsi que simples (et, bien sûr, savoureux).