7 chansons de Dolly Parton pour vous aider à vous détendre et à être un peu plus heureux parce que c’est ce qu’elle inspire

Dolly Parton est un trésor national. Elle fait certaines des meilleures musiques depuis des décennies et continue d’éclairer les jours des gens avec non seulement ses chansons, mais sa personnalité. Son sourire et ses paroles remplissent complètement le cœur de beaucoup, et ses bonnes actions sont également la cerise sur le gâteau parfaite.

Avec le coronavirus, la pandémie de COVID-19 se poursuivant en ce moment, Dolly Parton mène la charge de la façon dont les célébrités devraient réagir à la crise. D’une part, elle organise une lecture hebdomadaire d’un livre tous les jeudis comme “une distraction bienvenue pendant une période d’agitation et inspire également un amour de la lecture et des livres”, a rapporté NPR.

En plus de cela, elle fait un don de 1 million de dollars à la recherche sur le vaccin COVID-19. «Mon amie de longue date, le Dr Naji Abumrad, qui est impliquée dans la recherche à Vanderbilt depuis de nombreuses années, m’a informé qu’elle faisait des progrès passionnants vers cette recherche du coronavirus pour guérir», a-t-elle écrit sur Instagram. «Je fais un don d’un million de dollars à Vanderbilt pour cette recherche et pour encourager les gens qui peuvent se le permettre à faire des dons.»

Honoree Dolly Parton se produit sur scène lors de MusiCares Person of the Year en l’honneur de Dolly Parton au Los Angeles Convention Center le 8 février 2019 | Michael Kovac / . pour NARAS

Pour honorer la reine du pays et nos cœurs, voici 7 chansons qui satisferont vos besoins en Dolly Parton dès maintenant.

1. «9 à 5»

Vous ne pouvez pas avoir de liste de lecture Dolly Parton sans y avoir «9 à 5». Elle l’a écrit pour la comédie des années 80 dans laquelle elle a joué du même nom et raconte comment vous devez travailler pour vivre quoi qu’il arrive. Et surtout, il parle des inconvénients d’un 9 à 5. Mais avec la voix douce et le rythme vif de Parton, c’est une excellente chanson pour de nombreuses occasions.

2. «Je t’aimerai toujours»

Saviez-vous que Dolly Parton a écrit «Je t’aimerai toujours»? Oui! Avant que Whitney Houston ne lui ajoute sa voix légendaire, la reine du pays l’avait. Et les deux versions sont tellement différentes. Parton est plus lent et acoustique, donc c’est vraiment une ballade sombre.

3. «Jolene»

Une autre chanson très populaire de Dolly, “Jolene” ne vieillit jamais. Elle supplie cette femme de quitter son homme, disant qu’elle ne peut pas rivaliser avec la beauté de Jolene. Mais comme elle le dit au début de cette vidéo, elle ne l’a pas pris aussi passivement dans la vraie vie.

4. «Ici, vous revenez»

Presque toutes les chansons de Dolly sont devenues un classique. “Here You Come Again” est la quintessence de ce qu’est une chanson de Dolly Parton: elle a un son joyeux, a des paroles intelligentes et met en scène sa belle voix. Parton a plongé dans la pop avec celui-ci, autre que son pays habituel, et est devenu son premier hit pop.

5. “Blonde stupide”

“Dumb Blonde” est une chanson des débuts de Dolly Parton et a été la première de ses chansons à figurer dans le classement Billboard Hot Country Singles, au 24e. C’est un autre qui est tellement mémorable et très Dolly; il est accrocheur et a son cul infusé là-dedans. De plus, détourner tout le stéréotype de la «blonde stupide» est quelque chose qu’elle fait souvent. Elle a dit: «Je ne suis pas offensée par les blagues blondes stupides parce que je sais que je ne suis pas stupide. Je sais aussi que je ne suis pas blonde. ” Reine en effet.

6. «L’île dans les ruisseaux»

Cette chanson des années 80 était un duo avec Kenny Rogers, récemment décédé. Il est allé directement au numéro 1 des charts et est toujours aimé par beaucoup aujourd’hui. Lorsque Rogers est décédée le 21 mars, Parton a partagé une publication vidéo touchante sur Instagram. “On ne sait jamais à quel point on aime quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti”, écrit-elle dans la légende. “J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un homme merveilleux et un véritable ami.”

7. «Manteau de plusieurs couleurs»

Enfin, “Coat of Many Colours” présente les talents de guitare de Dolly Parton dans une chanson tranquille et agréable qui est l’un de ses plus grands succès. C’est une chanson tellement attachante sur son enfance, et elle a même dit que c’est sa chanson préférée qu’elle ait jamais faite. L’idée d’un manteau de plusieurs couleurs vient de Joseph, dans la Bible, qui avait également un manteau technicolor. Il était fait de chiffons, donc les enfants s’en moquaient. Mais cela ne lui importait finalement pas. «L’un n’est pauvre que s’il choisit de l’être. Maintenant, je sais que nous n’avions pas d’argent, mais j’étais aussi riche que possible. Dans mon manteau de plusieurs couleurs, ma maman a fait pour moi. “