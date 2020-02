7 citations de BTS sur l’armée qui prouvent la profondeur de leur amour n’a pas changé depuis ses débuts

Il n’y a pas d’autre moyen de le faire tourner – BTS violets ARMY. Depuis que le groupe sud-coréen a fait ses débuts en juin 2013, chaque membre a versé son sang, sa sueur et ses larmes dans sa musique, sa chorégraphie et sa performance globale pour assurer la meilleure expérience à ses fans. Maintenant, alors que BTS présente son retour de Map of the Soul: 7, il est toujours clair que le septuor – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – se soucie vraiment du fandom. Et ces citations BTS sur ARMY tirées d’interviews récentes le prouvent.

1. V montre les fans de BTS avec amour dans «The Late Late Show»

Le 28 janvier, BTS s’est arrêté au Late Late Show avec James Corden. Le groupe a interprété «Black Swan» pour la première fois, dévoilant une chorégraphie incroyable. Puis pendant la partie d’entrevue, Corden a abordé les fans et a demandé au septet de livrer un message aux ARMY à travers le pays.

“Nous voulons que ARMY soit heureuse à travers notre musique, et nous serons là pour vous, avec amour”, a déclaré V.

2. Suga veut que ARMY comprenne ce message du nouvel album de BTS

En parlant avec The Zach Sang Show fin janvier 2020, BTS s’est plongé dans l’album Map of the Soul: 7 avant la sortie du 21 février. Puis, quand on a demandé au groupe sud-coréen quel message il voulait partager avec ARMY alors qu’ils entraient dans la nouvelle ère, Suga a eu la réponse parfaite.

“Un message qui pénètre l’album dans son ensemble est que vous devez faire face à vos ombres intérieures mais résister à l’immersion dans ses profondeurs”, a déclaré Suga. “Vous devez y faire face et aller de l’avant.”

3. Jimin explique pourquoi BTS travaille si dur sur leurs performances

Plus tard dans The Zach Sang Show, l’animateur a abordé la chorégraphie de BTS, alors que le groupe venait de débuter «Black Swan». Sang a également noté que le groupe apparaît toujours sans effort lors de l’exécution et a reconnu le travail acharné qu’il faut pour le faire. Jimin a ensuite partagé ce qui pousse BTS à faire de son mieux à chaque fois.

“Quelle que soit la chanson, nous nous entraînons dur pour perfectionner la performance, car nous savons que nos fans le verront”, a déclaré Jimin.

4. J-Hope revient sur les sept dernières années avec ARMY

Le 21 février, BTS est apparu sur MTV’s Fresh Out à New York. L’animateur de l’émission a rappelé aux téléspectateurs le dévouement et la compassion d’ARMY dans le monde entier. Puis il a demandé à BTS de partager un message avec les fans, donnant à J-Hope le temps de briller.

«OK, ARMÉE. Nous sommes ensemble depuis sept ans maintenant », a déclaré J-Hope. «Nous voulons que vous sachiez que vous êtes spécial. Comme je l’ai déjà dit, vous savez avec certitude, qu’aimer BTS a été la meilleure décision jamais prise. »

Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, V, Jin et Suga de BTS | Cindy Ord / WireImage

5. RM dit que BTS et ARMY sont une seule et même chose

Lors d’une interview spéciale avec iHeartRadio en janvier, l’hôte JoJo Wright a lu un commentaire d’une armée, détaillant le «triomphe de BTS en tant que légendes». RM a ensuite donné sa première réaction, qui a vraiment mis en évidence le rôle important que les fans jouent dans le succès de BTS – et vice versa.

“Où que vous soyez, où que nous soyons … BTS et ARMY sont le même mot, non?” Dit RM. «Cela semble juste différent, mais je vois le même mot quand nous disons BTS et ARMY. S’il vous plaît, ne doutons pas de nous-mêmes et suivons nos rêves autant que possible. Je vous remercie.”

6. Jin explique pourquoi BTS fait de son mieux pour répandre la joie

Le matin de la sortie de Map of the Soul: 7, BTS est tombé sur le Today Show. Le septuor a pris le Rockefeller Plaza à New York et s’est ouvert sur le nouvel album. Ensuite, les hôtes ont mentionné la positivité que BTS et ARMY apportent au monde et ont demandé au groupe pourquoi ce message était si important pour eux. Jin a répondu et fait écho à ce que nous savons déjà – ils le font pour les fans.

“Tout est à cause des ARMY”, a déclaré Jin, traduit par RM. «Ils nous donnent toujours des énergies positives.»

7. Jungkook remercie ARMY et donne un aperçu de ce qui va arriver

À la fin du segment BTS Today Show, Jungkook avait un dernier message à ARMY, en disant à tout le monde adieu à New York. Cependant, ses remarques ont également rappelé aux fans que le groupe n’était pas encore terminé. Avec la sortie récente de Map of the Soul: 7 et une tournée épique en route, BTS a beaucoup plus à offrir.

“ARMÉE! Merci pour tout l’amour », a déclaré Jungkook. “Nous ne pouvons pas [wait] pour surprendre ARMY avec un grand spectacle et c’est parti! “

