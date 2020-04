7 des habitudes alimentaires les plus étranges de Kardashian-Jenner

Soyons honnêtes: nous avons tous des habitudes alimentaires inhabituelles. Qu’il s’agisse de boire le jus de cornichon restant, de manger une pizza avec une fourchette ou de fendre nos Oreos, nous avons tous fait des choses avec des aliments qui s’écartent de la norme. Mais ces rituels des Kardashian-Jenners sont carrément bizarres. Voici sept des habitudes alimentaires les plus étranges de la célèbre famille.

Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West et Kylie Jenner lors d’un défilé de mode en février 2016 à New York | Kevin Mazur / . pour Yeezy Saison 3

La façon unique de Kourtney Kardashian de manger un Kit Kat

Kourtney mange Kit Kats d’une manière qui, selon Entertainment Tonight, est «complètement insensée».

En 2016, la fondatrice de Poosh a partagé une vidéo sur YouTube où elle a détaillé sa méthode en six étapes pour manger la barre de chocolat, qu’elle a apprise de sa petite sœur Kim Kardashian West quand ils étaient enfants.

Elle a commencé par séparer un Kit Kat de la barre avant de manger le chocolat de chaque côté et de chaque extrémité. Puis elle l’a mangée couche par couche avant de terminer la pièce du milieu. Kourtney a expliqué qu’une fois qu’une personne l’essayerait, elle ne mangerait plus jamais un Kit Kat de la même manière. Eh bien.

Kylie Jenner, euh, relation intéressante avec le chocolat

Vous connaissez Kylie en tant que star de la réalité, magnat du maquillage et maman du super adorable Stormi Webster. Mais elle a également été décrite comme une «boulangère passionnée». Au fil des ans, elle a montré bon nombre de ses créations – des gâteaux et tartes aux biscuits et cupcakes. Mais cela ne signifie pas qu’elle est fan de tous les bonbons. Seventeen Magazine rapporte qu’elle déteste, pour sa part, le gâteau au chocolat.

Cependant, Kylie aime le chocolat. En fait, Us Weekly rapporte que son armoire de cuisine est largement consacrée à diverses formes de celui-ci – du blanc au foncé. Quand il est cuit au four, cependant, Kylie ne peut tout simplement pas y entrer.

Le hack M&M de Kim Kardashian West

En novembre 2019, Kim a déclaré aux fans dans une vidéo publiée sur Twitter qu’ils devraient micro-ondes leurs M & Ms pendant 30 secondes pour réchauffer l’intérieur et obtenir tout “melty”.

«Le but est d’être chaud et fondant à l’intérieur, mais croquant à l’extérieur. C’est mon secret de vie, vous les gars », a-t-elle expliqué en grignotant les bonbons. “C’est tellement satisfaisant dans votre bouche. S’il vous plaît essayez-le quelqu’un. “

Les célébrités et les fans ont accepté l’offre de Kim, mais tout le monde n’avait pas des choses positives à dire.

Kendall Jenner boit beaucoup de thé

Nous aimons une bonne tasse de thé (ou deux), mais il y a des limites à la quantité que vous devez boire. La nutritionniste Naomi Mead a déclaré à Good Housekeeping en 2016 qu’elle ne recommandait pas plus de quatre tasses par jour – et même si elle a admis que cela dépend de la personne, il semble que Kendall puisse toujours en faire trop.

Le modèle a essentiellement dit à E! Des nouvelles en 2014 selon lesquelles elle est une grande aficionado du thé et qu’elle a généralement «comme 12 tasses par jour».

Bon sang, Kenny. Avec un peu de chance, c’est au moins du décaféiné.

Kourtney Kardashian a un autre bonbon étrange

Si vous pensiez que le truc de Kit Kat était bizarre, attendez de voir ce que Kourt fait à son Reese.

En 2016, elle a partagé une autre vidéo sur YouTube montrant comment elle mange les tasses de beurre d’arachide. Comme Kit Kats, elle mange tout le chocolat de l’extérieur en premier. Mais une fois qu’elle est arrivée au rond de beurre d’arachide, elle le brise avec ses doigts et le mange morceau par morceau plutôt que de le mettre dans sa bouche. C’est vraiment tortueux.

Kylie Jenner mange probablement ses céréales différemment de vous

En 2018, Kylie a écrit sur Twitter qu’elle n’avait jamais eu de céréales avec du lait. Cela a été un choc majeur pour les fans parce que… qui ne l’a pas fait comme ça ?? Mais en fin de compte, ce n’était pas totalement la faute de Kylie. Kris Jenner a déclaré à E! Des nouvelles qu’elle n’a jamais donné à sa fille le combo classique quand elle était enfant.

«J’ai laissé l’enfant manger des céréales sèches et je pense que ça lui collait un peu», a expliqué la momager.

Après avoir fait la révélation, Jenner a reçu 16 boîtes de céréales diverses, selon The Blast. Mais qui sait si elle a utilisé du lait.

Et puis il y a Khloé Kardashian, qui fait quelque chose d’étrange avec ses Oreos

Rester organisé est essentiel – nous le savons. Mais qui savait que les cookies devaient être arrangés? Khloé a fait les gros titres en 2015 lorsqu’elle a publié une photo montrant d’énormes pots remplis de ses types de cookies préférés, y compris des Oreos. Ils ont été empilés dans l’ordre le plus parfait que nous ayons jamais vu personnellement.

Les fans ont été totalement consternés et ont partagé leurs réflexions sur les médias sociaux, ce qui a conduit Khloé à capitaliser sur le moment de manière véritablement kardashienne en mettant un tutoriel sur YouTube. Ce n’est pas plus étrange que ça, les amis.