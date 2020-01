7 ‘En fait, être l’album prédit par les fans,’ Map of the Soul: Ego ‘?

Ce groupe de K-pop est plein de surprises. Après des mois de spéculation, les fans ont pensé que le prochain album du groupe pourrait être intitulé Map of the Soul: Shadow ou Map of the Soul: Ego. Eh bien, ils avaient raison. Voici notre regard sur l’album très attendu de BTS, étonnamment intitulé Map of the Soul: 7.

BTS se produit pendant le réveillon du nouvel an de Dick Clark avec Ryan Seacrest | Noam Galai / .

BTS a révélé que son prochain album s’intitulait «Map of the Soul: 7»

L’attente est presque terminée, camarade armée. Après des mois d’attente, de souhait et de spéculation, BTS est de retour avec un nouvel album et un thème bleu ciel. Le groupe a annoncé son prochain album le 7 janvier 2020, surprenant certains fans avec le titre.

Bien que le groupe n’ait encore rien confirmé, Map of the Soul: 7 symbolise probablement le nombre de membres de ce groupe de garçons, en plus du nombre d’années qu’ils ont été ensemble et du nombre d’albums qu’ils ont sortis. Ce titre est très éloigné de ce que les fans attendaient initialement de cet album – Map of the Soul: Shadow ou Map of the Soul: Ego.

“[Big Hit Entertainment] et BTS se préparent à abandonner Map of the Soul: 7 après nous avoir vu théoriser [about] Shadow and Ego pendant huit mois », a déclaré un utilisateur de Twitter, partageant un clip vidéo de V en train de rire.

Est-ce que ‘Map of the Soul: 7’ est en fait l’album prédit par les fans intitulé ‘Map of the Soul: Shadow’?

Techniquement, les fans n’étaient pas entièrement à l’écart. Les noms «Shadow» et «Ego», qui sont apparus sur un tableau noir lors de la performance BTS MMA, seront utilisés pendant cette nouvelle ère pour les garçons. Cependant, le titre officiel de l’album est Map of the Soul: 7.

Selon le calendrier de sortie partagé par BTS et Big Hit Entertainment, les bandes-annonces de retour partagent ces titres et ces thèmes généraux. Une bande-annonce vidéo a déjà été publiée, intitulée «Interlude: Shadow», qui présente Suga et certains des thèmes les plus sombres de ce prochain album. Comeback Trailer: EGO, sera présenté en avant-première le 5 février 2020.

Quelle est la signification des interludes de BTS, intitulés «Shadow» et «Ego»

C’est BTS après tout et ils aiment leur symbolisme. Pourrait-il y en avoir plus dans les bandes-annonces de retour intitulées «Shadow» et «Ego»? Certains fans se sont tournés vers la psychologie pour une explication concernant les titres des prochaines bandes-annonces et albums de retour de BTS.

“Les gars, nous avons tout lu de travers … Joon a mentionné à plusieurs reprises” Ego “dans le magnétoscope – le diagramme de Carl Jung montre que l’ego est le suivant après Persona PUIS l’ombre pour trouver le SOI. L’ego est facilement confondu, ce qui est décrit dans le [second picture,]», A déclaré un utilisateur de Twitter, partageant une explication du« soi ».

“Si nous suivons les sept principes de l’ego, alors Yoongi sera avide”, a écrit un autre utilisateur de Twitter, faisant référence à la première bande-annonce déposée par ce groupe en 2020. Dans la vidéo intitulée “Interlude: Shadow”, Suga décrit tout ses souhaits, y compris l’argent, la renommée et le succès. Les fans devront simplement attendre plus d’informations de ce groupe cryptique de K-pop.

La musique de BTS, y compris leur dernier album Map of the Soul: Persona, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming. Map of the Soul: 7 premières le 21 février 2020.