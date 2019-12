7 étoiles que vous avez totalement oubliées dans le classique des Fêtes

Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut nier que Love Actually est un classique de Noël authentique. Bien que tout le monde ne convienne pas que le film de 2003 sur les relations interconnectées dans les semaines précédant le 25 décembre est une comédie romantique réconfortante, il reste un favori saisonnier.

L'une des choses les plus attrayantes de Love Actually est son casting de stars. Quel autre film rassemble Hugh Grant, Keira Knightley, Alan Rickman, Emma Thompson, Colin Firth et Liam Neeson? Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si vous n'avez pas vu Love Actually depuis un certain temps, vous avez peut-être oublié que ces stars y sont aussi, parfois dans des rôles de clignotement et de manque.

Andrew Lincoln

Avant de tuer des zombies dans The Walking Dead, Andrew Lincoln se penchait sur la femme de son meilleur ami dans Love Actually. Il a joué Mark, qui déclare de façon mémorable son amour pour le personnage de Keira Knightley Juliet via un panneau d'affichage. Que vous pensiez que son affection non partagée est douce ou effrayante, une fois que vous le revoyez, il ne faut pas oublier la façon dont il zippe dramatiquement son pull pendant que «Here With Me» de Dido joue sur la bande originale.

January Jones

Des années avant de devenir célèbre pour avoir joué la femme au foyer fragile des années 1960, Betty Draper sur Mad Men, January Jones avait un petit rôle dans Love Actually. Elle a joué Jeannie, l'une des nombreuses jeunes femmes ridiculement attirantes (également jouées par Elisha Cuthbert, Shannon Elizabeth et Ivana Miličević) du Wisconsin qui tombent amoureux de Colin (Kris Marshall) lors de sa visite d'un bar à Milwaukee.

Denise Richards

Ces jours-ci, Denise Richards apparaît sur les Real Housewives of Beverly Hills. Mais en 2003, la star de Wild Things avait un petit rôle dans Love Actually. Elle apparaît dans la scène finale du film, lorsqu'elle arrive à Heathrow avec Colin et sa sœur Harriet (Shannon Elizabeth).

Rowan Atkinson

Le comédien Rowan Atkinson n'a pas une grande part dans Love Actually, mais c'est l'un des plus drôles. Il joue un employé de magasin qui prend un temps ridiculement long pour emballer un collier que Harry (Alan Rickman) achète pour sa collègue Mia (Heike Makatsch), avec laquelle il envisage d'avoir une liaison.

Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro | Jim Spellman / .

Les fans de Westworld connaissent Rodrigo Santoro comme Hector Escaton. Mais avant de rejoindre le casting de la série HBO, il a joué Karl, le collègue dont Sarah (Laura Linney) est follement amoureuse. Les deux ont un lien, mais les responsabilités familiales de Sarah font obstacle à une romance.

Billy Bob Thornton

Le lauréat d'un Oscar, Billy Bob Thornton, incarne le président des États-Unis dans Love Actually. Il frappe Natalie (Martine McCutcheon), la secrétaire du Premier ministre britannique (Hugh Grant). Son comportement est dégoûtant, mais il inspire le personnage de Grant à finalement faire son pas et à déclarer ses sentiments pour Natalie.

Claudia Schiffer

Le mannequin Claudia Schiffer apparaît à la fin de Love Actually. Elle joue une mère célibataire que le personnage veuf de Liam Neeson rencontre au concours de Noël de l'école. Son casting est une blague pas trop subtile, car plus tôt dans le film, nous avons appris que le personnage de Neeson avait le béguin pour le vrai Schiffer.

Ce ne sont pas les seules stars faciles à manquer dans Love Actually. Chiwetel Ejiofor, qui jouera le rôle principal dans le film primé 12 ans par esclave, joue le mari du personnage de Knightley. Thomas Brodie-Sangster a eu l'un de ses premiers rôles majeurs en tant que Sam dans le film, bien avant qu'il ne soit mieux connu sous le nom de Jojen Reed dans Game of Thrones. Et Martin Freeman de Sherlock joue John, un acteur remplaçant qui tombe amoureux de sa collègue Judy.