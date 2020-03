7 faits choquants omis du documentaire trop bizarre pour croire

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est peut-être l’obsession la plus bizarre de la nation à ce jour. Nous pouvons tous remercier Netflix et les efforts actuels de distanciation sociale dus à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) pour le phénomène des docuseries en sept parties. La série suit le gardien exotique de l’Oklahoma, Joe Exotic, dans le monde miteux de la «conservation» des gros chats et de la distribution farfelue des personnages impliqués. Avec tout ce qui s’est passé dans le monde de Tiger King, de nombreux téléspectateurs ont encore des questions. Heureusement, le journaliste Robert Moore a renversé le thé avec quelques faits non présentés dans ces sept épisodes glorieux.

Joe Exotic a vendu des os de tigre à un musée des os bien avant «Tiger King»

Joe Exotic – Tiger King | Netflix

Les producteurs ne pouvaient pas ranger tous les anecdotes sauvages de Tiger King en sept parties. Cela signifie que les fans manquent sérieusement de savoir ce que deviennent les gros chats de Joe Exotic lorsqu’ils périssent.

Selon Moore, les ossements des tigres morts vont au «seul musée américain du squelette» à Oklahoma, Metropolis. Ils sont actuellement fermés en raison de COVID-19, mais une fois qu’ils sont rouverts, nous sommes sûrs que Tiger King Fans affluera pour voir les restes des grands félins d’Exotc.

Qui a établi le G.W. Zoo en feu?

Bien qu’il soit irresponsable pour Moore de nommer carrément qui, selon lui, est responsable de l’incendie qui a tué l’habitat des reptiles du zoo et des heures de séquences documentaires, il a taquiné un suspect potentiel.

«À un certain niveau, j’avais l’habitude d’enquêter sur le foyer du zoo, et j’ai interviewé l’agent de cas du service de police de Wynnewood, Brion Gordon, par téléphone. Le lendemain, j’ai acquis un nom de Joe, livide, disant qu’il avait obtenu un nom de Brion que je demandais à son sujet », a-t-il tweeté.

«J’ai dit:« Joe, pourquoi l’agent chargé des cas – dans le cas où VOUS êtes un suspect – vous appelle pour vous informer qu’un journaliste vous pose des questions? »Joe a déclaré:« Effectivement, il est en plus mon chauffeur de limousine. »( Ce qui était vrai.) »

Le post se termine par un lien vers une histoire d’avril 2018 qui déclarait que Gordon avait agressé sexuellement un homme handicapé intellectuel à plusieurs reprises dans le comté de Bryan. Oui.

Un exotique prétendait avoir un cancer pour amasser des fonds

Dans un autre tweet, Moore affirme qu’Exotic a déjà essayé de détourner de l’argent des abonnés de Facebook avec un faux diagnostic de cancer.

«Pendant très longtemps, Joe a informé tout le monde qu’il mourrait de la plupart des cancers de la prostate et de la moelle osseuse. Il a levé $$$ auprès de ses abonnés Fb pour ses factures. Il m’a confirmé cette photo horrible comme preuve », a-t-il tweeté avec une photo d’un exotique« atteint de cancer ».

“J’ai découvert plus tard qu’il avait simplement une prostate contaminée, une déshydratation et une épidémie fétide d’herpès.”

Rick Kirkham a eu son propre feu mystérieux après le tournage de “Tiger King”

Tiger King n’existerait pas sans l’ancien élève d’Inside Edition, Rick Kirkham, et son implacable dévouement à l’histoire. Moore a noté que Kirkham avait précédemment filmé une histoire sur sa dépendance au crack avant de se plonger dans les détails du feu. Il a ajouté qu’en raison de l’implication complexe de Kirkham dans la fabrication de Tiger King, il a subi des conséquences tragiques et «fortuites».

«Après le foyer du zoo, Rick a déménagé à Dallas. Puis sa maison a mystérieusement brûlé, le tuant presque. Il a fui en Norvège, l’endroit où il vit maintenant. »

L’ancien petit ami de Carole Baskin a déposé une ordonnance d’interdiction

Avec tous les mèmes de Carole Baskin en circulation, Moore a livré une grande dose de thé pour remuer le pot. Dans un autre tweet, il a déclaré que Baskin avait un petit ami après la première disparition de Don – cela ne s’est pas bien terminé.

«Après que Don Lewis a disparu, mais plus tôt que Carole a épousé Howard, elle est sortie avec un homme du nom de Jay Baykal. En 2002, Jay a déposé une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Carole, qui incorpore des détails étranges et suspects concernant la disparition de Don. »

Ce n’est probablement pas une nouvelle choquante pour ceux qui pensent que Baskin a tué son mari et l’a nourri aux tigres, mais intéressant néanmoins.

Un ancien tueur à gages avait aidé Exotic à ouvrir un zoo à Dallas

Dans le but d’ajouter plus de rebondissements à l’héritage de Tiger King, Moore a révélé une rencontre avec un ancien tueur à gages, supposé être embauché pour le coup sur Baskin.

«Un jour, une source m’a envoyé des messages provenant du téléphone de Joe. Les contacts de Joe étaient généralement répertoriés comme «James Tiger ou« Marc Police ». J’ai remarqué que l’un des contacts était simplement «Mike Hit». J’ai appelé le numéro. Il s’est avéré que c’était un gars du nom de Psycho Mike. »

Il a poursuivi: «Il était un ancien tueur à gages (ou« collecteur d’os ») pour un gang mexicain à Dallas. Il avait depuis renoncé à cette vie. Récemment, il avait aidé Joe à ouvrir un zoo à Dallas. J’ai demandé si Joe l’avait jamais approché pour avoir tué Carole. Il a dit non.”

Moore a expliqué comment les deux se sont rencontrés à Dallas pour parler, en dehors du dossier.

«Ensuite, j’ai allumé l’enregistreur et lui ai demandé combien, selon son expérience, cela devrait coûter de frapper quelqu’un. Sa réponse m’a surpris. “

Sa réponse? “Beaucoup plus que 4 000 $.” Il détaille les frais qui auraient été gagnés «à l’époque». Vous pouvez écouter ce clip dérangeant ici.

Les documents judiciaires ont révélé une conversation secrète au sujet du coup présumé sur Baskin

Et enfin, avec le hashtag #freejoeexotic trending, Moore voulait donner aux fans toutes les informations – pas seulement ce qui est inclus dans les docuseries.

«À tous ceux qui se sont éloignés de #TigerKingNetflix en pensant que Joe a été encadré, veuillez jeter un œil à cette conversation secrètement enregistrée entre Joe et James, qui a été jouée lors du procès. Ce ne sont pas les paroles d’un innocent! » il a tweeté.

La photo incluse incrimine Exotic sur la base du complot de meurtre contre rémunération contre Baskin. Exotic purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour les accusations portées contre Baskin, ainsi que de multiples violations de la faune.

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est maintenant sur Netflix.