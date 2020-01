7 films pour adolescents que vous pouvez diffuser en ce moment sur Netflix

Nous ne sommes pas gênés de dire que nous sommes bien au-delà de notre adolescence, mais nous aimons toujours nous blottir sur le canapé et regarder un film pour adolescents. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous relier aux personnages et à leurs recherches d’identité, d’amour ou tout simplement d’un endroit amusant pour couper l’école. À venir, découvrez quels films pour adolescents sont disponibles en streaming sur Netflix en ce moment.

1. «À tous les garçons que j’ai aimés avant»

Avant la suite – À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours – sortie en février 2020, regardez (ou re-regardez) To All the Boys Ive Loved Before (2018) basé sur la série de livres de l’auteur Jenny Han.

Lana Condor joue Lara Jean, une junior du lycée qui réalise que des lettres d’amour qu’elle a écrites aux garçons ont mystérieusement été envoyées. Lara Jean se retrouve dans une fausse relation avec l’un des garçons, Peter Kavinsky (Noah Centineo), et les deux développent des sentiments l’un pour l’autre.

2. «Le spectaculaire maintenant»

Brie Larson, Shailene Woodley et Miles Teller jouent dans The Spectacular Now en 2013, où Sutter (Teller), le gars populaire du lycée, commence à sortir avec la timide Aimee (Woodley) après une rupture. Leur relation change la vision de Sutter sur la vie alors qu’il se demande quoi faire de sa vie après le lycée.

3. «Le congé de Ferris Bueller»

Celui-ci n’a pas besoin d’être présenté. Le jour de congé de Ferris Bueller (1986) suit Ferris Bueller (Matthew Broderick) et ses amis alors qu’il essaie de sauter l’école une dernière fois sans se faire prendre avant d’obtenir son diplôme d’études secondaires.

Matthew Broderick, Mia Sara et Alan Ruck dans un portrait publicitaire pour “Ferris Bueller’s Day Off” le 1er janvier 198 | Paramount / . Image

4. «Une histoire de Cendrillon»

Hilary Duff joue le rôle principal de 2004 dans A Cinderella Story en tant que Sam, la fille impopulaire de l’école qui envoie des SMS à un gars qui passe par Nomad depuis des mois.

Ils se rencontrent en personne lors d’une danse à l’école, mais avant que Sam ne puisse révéler son identité à son correspondant anonyme qui se trouve être Austin (Chad Michael Murray), le gars le plus populaire de l’école, elle doit quitter. Ainsi commence la recherche d’Austin pour sa Cendrillon.

5. «Dumplin»

Dumplin de 2018 suit Willowdean (Danielle Macdonald), la fille d’une ancienne reine de concours de beauté (Jennifer Aniston) qui s’inscrit à un concours local en guise de protestation.

6. «The Kissing Booth»

The Kissing Booth (2018) rassemble Elle (Joey King) et Noah (Jacob Elordi), le frère aîné de son meilleur ami sur lequel elle a le béguin depuis des années. Elle se retrouve à verrouiller les lèvres de Noah tout en travaillant au kiosque de leur école, mais le problème est que cela viole les règles de l’amitié d’Elle avec Lee (Joel Courtney). Elle doit décider si elle va poursuivre une romance avec Noah ou risquer son amitié à vie avec Lee.

7. «Mec»

Lucy Hale, ancienne élève de Pretty Little Liars, joue dans Dude avec Alex Wolff, Alexandra Shipp, la gagnante du Golden Globe Awkwafina et Kathryn Prescott. Ensemble, ils jouent avec des amis proches pendant leurs deux dernières semaines de lycée avant que leur vie ne change.