7 meilleurs conseils de cuisine 'The Barefoot Contessa' Ina Garten Never Shared

Contessa aux pieds nus veut rendre la cuisine facile pour le chef amateur moyen à la maison, mais elle ne veut pas sacrifier la qualité pour le faire. L'auteur de livres de cuisine et star de Food Network Ina Garten ravit ses fans depuis des années grâce à une approche conviviale et accessible de la préparation des repas que presque tout le monde peut suivre. Et la meilleure partie? Quel que soit le talent naturel dont vous disposez, les repas seront toujours délicieux.

Les adeptes passionnés ont probablement compris maintenant que Garten a quelques trucs dans sa manche qui continuent à apparaître dans toutes ses recettes, interviews et instructions de cuisine.

Maîtriser ces 7 astuces rapides fera de vous la star de votre cuisine aussi!

Utilisez toujours beaucoup de sel

S'il y a un ingrédient qu'Ina Garten aime utiliser, c'est

sel. Peu importe si la recette est sucrée ou salée – Garten insiste pour que le

la bonne quantité de sel casher aide à rehausser les saveurs du plat, c'est pourquoi

elle recommande d'en utiliser plus que ce à quoi vous vous attendiez.

"Il améliore la saveur

de tout ce que vous cuisinez et donne un goût assaisonné aux aliments, pas salé "

elle a dit à Redbook en 2010 (via Yahoo

Mode de vie).

Acheter des aliments en saison

Garten dit que c'est moins cher

pour acheter des produits saisonniers et travailler avec ce que vous avez. «Je pense qu'une chose est de vraiment respecter

les ingrédients. Achetez des choses en saison, puis ne faites que ce que vous devez faire pour

rendre (la nourriture) aussi bonne que possible », a-t-elle déclaré à Epicurious.

Donnez une nouvelle vie aux restes

Beaucoup de gens tournent le nez à l'idée de poulet réchauffé à sec ou de frites détrempées au micro-ondes, et à juste titre. Mais plutôt que de gaspiller les restes d'un repas précédent, Garten suggère plutôt de les incorporer à votre nouveau plat.

«J'adore un joli deux-fer», a-t-elle dit un jour sur

Instagram (via

PureWow). "Je fais un gros lot de

quelque chose et utiliser les restes pour faire une deuxième recette complètement différente

le jour suivant. Personne ne saura même qu'ils mangent des restes! "

Ajout d'espresso également

rehausse les saveurs

Espresso dans un gâteau au chocolat? Contessa aux pieds nus dit oui. Tout comme elle le fait avec du sel, Garten utilise du café pour faire ressortir le goût chocolaté de ses recettes. Pas étonnant que ses gâteaux aient un goût bien plus décadent que ceux des autres!

La qualité compte –

parfois

Garten est tombé sous

feu pour avoir suggéré des ingrédients coûteux à ses disciples, mais comme tant d'autres

chefs, elle sait à quel point certains articles haut de gamme peuvent améliorer correctement le goût

de tout ce que vous faites.

Par exemple, The Barefoot Contessun pas de crevettes sur l'huile d'olive ou la vanille et suggère à tout le monde d'acheter de bonne qualité pour ces choses.

En cas de doute, ajoutez de l'acide

Comme le sel et l'espresso,

Parfois, un peu de zeste de citron suffit pour prendre une recette ho-hum de terne

à fab. "Parfois, vous goûtez quelque chose de délicieux", Garten Raconté

Epicurious (via Yahoo), "mais

un petit coup de jus de citron ou de zeste ou de vinaigre de citron le réveillera

up. "

N'essayez pas d'être fantaisiste tout le temps

Contessa aux pieds nus ne prétend pas être parfaite, même si elle a dit à un auditoire qu'elle «ne se trompe jamais». Cependant, pour les aspirants chefs à domicile, Garten recommande de maîtriser quelques plats simples, puis de les ramifier.

"Choisissez cinq recettes qui

sont vraiment simples, puis faites des variations sur ces cinq recettes », a-t-elle déclaré Bon appétit.

Est-ce facile?