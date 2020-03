7 photographies de Camilla Parker Bowles avec ses enfants, Tom et Laura

Camilla, duchesse de Cornouailles n’est pas seulement la belle-mère du prince William, duc de Cambridge et du prince Harry, duc de Sussex; elle a deux enfants. Avant, regardez les photos de Camilla avec ses enfants.

Camilla Parker Bowles a eu deux enfants avec son ex-mari

Avant que Camilla ne devienne duchesse de Cornouailles en 2005 lorsqu’elle épousa Charles, prince de Galles, et gagna deux beaux-fils, elle était déjà mère depuis des décennies. Camilla et son premier mari, Andrew Parker Bowles, un officier à la retraite de l’armée britannique, ont eu deux enfants ensemble après leur mariage en 1973.

Un an après leurs noces, Camilla et Parker Bowles ont accueilli leur premier enfant, Tom Parker Bowles. Tom, aujourd’hui âgé de 45 ans, est un auteur de livres de cuisine à succès, un écrivain culinaire et un critique culinaire. Camilla et Parker Bowles ont ensuite accueilli une fille, Laura Parker Bowles – maintenant Laura Lopes – en 1978. Conservatrice d’art, Laura a aujourd’hui 42 ans. Ils n’ont pas de titres royaux mais Laura et Tom sont connus pour mener des styles de vie assez somptueux en côtoyant des célébrités.

Ses enfants ont assisté à son mariage avec le prince Charles

Lorsque Charles et Camilla se sont mariés lors d’une petite cérémonie en 2005, leurs enfants étaient à leurs côtés. Harry et William se sont présentés pour soutenir leur père tandis que Tom et Laura ont fait de même pour leur maman.

Charles, prince de Galles avec Camilla, duchesse de Cornouailles et leurs enfants (L-R) Prince Harry, Prince William, Laura Lopes et Tom Parker Bowles, le 9 avril 2005, après leur cérémonie de mariage | Collection Anwar Hussein / ROTA / WireImage

Tom Parker Bowles et Laura Lopes sont allés aux courses avec leur maman

Marquant le deuxième jour de festivités lors de la Cheltenham Races Ladies Day le 11 mars 2015, Tom et Laura ont rejoint leur maman pour s’amuser avec des chapeaux et des chevaux.

Tom Parker Bowles, Camilla Parker Bowles et Laura Lopes assistent à la journée des dames des courses de Cheltenham le 11 mars 2015 | Matt Cardy – Piscine WPA / .

Ils ont assisté à une soirée de lancement pour une bijouterie

En 1998, la future duchesse de Cornouailles a assisté à la soirée de lancement du premier site d’une marque de bijoux à Londres, en Angleterre. Tom et Laura ont accompagné leur maman à l’événement.

Camilla Parker Bowles avec son fils Tom et sa fille Laura à l’ouverture d’une bijouterie en 1998 | | Peter Jordan – Images PA / Images PA via .

Camilla Parker Bowles a emmené ses enfants à une autre fête en 2000

En 2000, Camilla et ses enfants – alors au début de la vingtaine – étaient tous souriants lorsque les photographes ont pris des photos d’eux quittant une fête dans le quartier de Chelsea à Londres, en Angleterre.

Camilla Parker Bowles avec son fils, Tom Parker Bowles, et sa fille, Laura Lopes, sortant d’une fête | Photothèque Tim Graham via .

Ils sont allés à un événement caritatif pour chiens

La famille royale britannique aime ses chiens et Camilla ne fait pas exception. Elle s’est présentée à un événement caritatif, le Macmillan Dog Day, le 5 juillet 2005, avec ses enfants en remorque. Il y avait aussi avec eux deux adorables chiens.

En 2012, Camilla et Charles ont adopté deux Jack Russell Terriers, Bluebell et Beth, du Battersea Dogs and Cats Home.

Tom Parker Bowles, Camilla Parker Bowles et Laura Lopes en 2005 | David Lodge / FilmMagic

Tom Parker Bowles a reçu le soutien de sa famille lors de ses soirées de lancement de livre

Tom, qui a publié plusieurs ouvrages, a vu ses parents et sa sœur se présenter à plusieurs de ses soirées de lancement de livre. Laura et Camilla ont été photographiées lors du lancement du livre de Tom, Full English: A Journey Through The British And Their Eating Habits, en 2009.

Tom Parker Bowles, Camilla Parker Bowles et Laura Lopes lors du lancement du livre le 9 septembre 2009 | Ian West / Images PA via .

Et en octobre 2016, la famille Parker Bowles s’est réunie pour célébrer un autre livre de Tom. Camilla et son ex-mari ont posé aux côtés de leurs enfants lors du lancement du livre de Tom, Fortnum and Mason: The Cook Book.

Camilla Parker Bowles, Laura Lopes et Andrew Parker Bowles posent avec Tom Parker Bowles lors du lancement de son livre, «Fortnum and Mason: The Cook Book», le 18 octobre 2016 | David M. Benett / Dave Benett / . pour Fortnum et Mason

