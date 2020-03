8 des films les plus populaires de Steven Spielberg et comment les regarder

Steven Spielberg est un poids lourd de l’industrie du divertissement qui produit des succès au box-office acclamés par la critique depuis des décennies. Il est l’un des réalisateurs les plus populaires de tous les temps et son œuvre couvre plusieurs genres. À venir, découvrez huit des films les plus populaires du réalisateur milliardaire et découvrez comment les regarder.

‘Mâchoires’

Jaws a fait de Spielberg un nom connu lors de sa première en 1975. Il a changé Hollywood pour toujours avec son requin tueur qui a tourmenté une communauté de plage pendant un été terrifiant. Aujourd’hui, Jaws reste l’un des films les plus populaires de Spielberg, peut-être même le plus populaire. Le film primé en a inspiré beaucoup après.

Regardez Jaws sur Hulu avec le module complémentaire Cinemax ou louez-le pour 3,99 $ sur Amazon. Malheureusement pour les abonnés Netflix, Jaws ne fait pas partie du contenu du service de streaming.

‘Parc jurassique’

Regardez le film qui a lancé l’une des franchises de Spielberg avec Jurassic Park en 1993. L’actrice oscarisée Laura Dern et Sam Neill ont joué dans le film sur un parc à thème de dinosaures qui a mal tourné.

Jurassic Park a remporté trois Oscars – Meilleur montage sonore, meilleurs effets visuels et meilleur mixage sonore – selon IMDb. Il a également inspiré toute une génération à découvrir la paléontologie.

Jurassic Park n’est pas disponible pour diffuser sur Netflix, mais les abonnés Hulu peuvent regarder le film sur les dinosaures avec Live TV. Il n’est pas inclus avec un abonnement Amazon Prime, mais il est disponible à la location pour 3,99 $ ou pour 6,99 $.

‘Sauver le soldat Ryan’

Hanks et Matt Damon sont les vedettes du quintuple film oscarisé qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est parmi les films de guerre que les vétérans disent être le plus proche du vrai combat. 1998, Saving Private Ryan n’est pas seulement l’un des films les plus populaires de Spielberg, mais c’est aussi un classique de Tom Hanks.

Saving Private Ryan n’est pas diffusé sur Hulu ou Netflix, mais il est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon pour 3,99 $ et 9,99 $ respectivement.

‘Attrape-moi si tu peux’

Suivez l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio dans le rôle de Frank Abagnale Jr. dans Catch Me If You Can, la véritable histoire d’un faussaire adolescent qui amasse des millions de dollars avant de se poser sur le radar du FBI. Le film a reçu de nombreuses nominations et a remporté 16 victoires, selon IMDb.

Regardez Catch Me If You Can avec Live TV sur Hulu. Malheureusement, il ne diffuse pas sur Netflix, mais Amazon a le film disponible à la location (3,99 $ pour la HD). Celui-ci est sur notre liste de films DiCaprio à voir absolument.

Franchise «Indiana Jones»

Les quatre films d’Indiana Jones de Spielberg avec Harrison Ford sont disponibles en streaming sur Netflix. Regardez Indiana Jones and the Last Crusade (1989), Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981), et Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) avant Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, qui a amené Shia en 2008 LaBeouf à la franchise emblématique.

Avant la sortie du très attendu Indiana Jones 5, découvrez tout ce que nous savons sur le dernier opus de la série.