9 célébrités qui sont encore plus de fans des Kardashian que vous

Il ne fait aucun doute que beaucoup d’entre nous sont obsédés par tout ce qui concerne Kardashian.

Depuis qu’ils ont atteint la célébrité en 2007, les fans ont adoré chaque chose folle et hilarante que les KarJenners ont faite et ont dit en devenant les plus grandes stars de la réalité au monde.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian et Kim Kardashian West | Amy Sussman / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Alors que beaucoup d’entre nous continuent d’être passionnés par les modes de vie somptueux de Kim, Khloé et Kourtney Kardashian ainsi que de Kris, Kendall et Kylie Jenner, il s’avère que les fans ne sont pas les seuls à constamment fan de fille sur ce célèbre groupe .

Sam Smith

Il y a beaucoup de célébrités A-list que Sam Smith a eu le plaisir de rencontrer au fil des ans. Mais nous sommes à peu près sûrs que rien ne sera jamais égal à sa rencontre fortuite avec Kim Kardashian.

Les deux A-listers se sont rencontrés pour la première fois sur Jimmy Kimmel Live! en août 2014 et étaient mutuellement ravis de se croiser.

Quelques jours après leur rencontre – qu’ils ont tous les deux documentée sur Instagram – les deux hommes se sont à nouveau rencontrés lors des VMA de cette année. Là, Kardashian a appelé la chanteuse son amie tout en présentant les nominés pour la catégorie Artist to Watch.

Plus tard ce même mois, le crooner «Stay with Me» a déclaré au Metro que la rencontre avec la star de téléréalité était le clou de sa carrière. “Elle est belle. La rencontrer en personne a été la meilleure chose qui soit », a-t-il déclaré. “Elle sent la vanille.”

Millie Bobby Brown

Il y a beaucoup de gens qui aiment regarder Keeping Up with the Kardashians, mais nous sommes à peu près sûrs que personne n’est plus obsédé par ce spectacle et ses stars que Millie Bobby Brown.

La star de Stranger Things a jailli sur la célèbre famille lors de son apparition dans The Tonight Show With Jimmy Fallon en novembre 2017.

«Je suis obsédée par eux», a-t-elle déclaré à Fallon. «Je les suis sur les réseaux sociaux. Je pense qu’ils sont vraiment géniaux. Ils sont tellement divertissants. “

Brown a ensuite éloge sur le langage spécial des stars de la réalité qui comprend des mots comme «bible» et «OKURRRR» – dont elle ne peut clairement pas se lasser.

Jennifer Lawrence

Personne ne roule avec la famille Kardashian plus fort que J-Law!

L’actrice est peut-être la star de cinéma la plus célèbre au monde, mais même elle trouve que la télé-réalité est son plaisir coupable.

Jennifer Lawrence | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via .

Lawrence a déjà exprimé son obsession pour KUWTK ainsi que pour les Kardashian sur Twitter. Comme tout autre stan Kardashian honoraire, son amour pour eux n’est pas passé inaperçu par ce fameux groupe.

Après avoir clairement exprimé son amour pour la famille, Lawrence s’est rapidement retrouvée dans le cercle restreint de KarJenner et est maintenant considérée comme une amie de la famille.

Au cours de ces dernières années, l’actrice a été vue à plusieurs reprises avec la famille. Elle a même co-hébergé Jimmy Kimmel Live! avec Kim K. en novembre 2017 où elle a, une fois de plus, jailli de combien elle adore ce groupe.

Kesha

Étant donné que Kesha est tout au sujet du pouvoir des filles et que les femmes font des mouvements de boss, il n’est pas surprenant qu’elle soit aussi une fan de Kardashian.

La chanteuse de “Tik Tok” a précédemment partagé ses vrais sentiments sur les stars de la réalité tout en faisant la promotion de son émission de téléréalité, My Crazy Beautiful Life.

“J’ai un amour pour les Kardashian, je ne vais pas vous mentir”, a-t-elle déclaré.

Demi Lovato

Bien qu’il y ait beaucoup de gens qui aiment les Kardashian pour leur émission de téléréalité, d’autres tiennent cette famille en haute estime à cause de ce qu’ils représentent.

En apparaissant dans l’émission Ellen DeGeneres en 2016, la chanteuse Demi Lovato a expliqué comment les stars de la réalité l’ont aidée à se sentir à l’aise dans sa propre peau.

«Je grandissais à l’âge où votre corps commence à changer et où vous voulez être cool», a-t-elle expliqué. “C’était à cette époque où les gens très, très, très minces étaient les gens populaires à Hollywood, donc c’est ce que je devais regarder. Et quand les Kardashian sont arrivés sur la scène, c’était la première fois que j’associais vraiment les courbes à la beauté et c’était tellement nouveau pour moi. »

La chanteuse “Sorry Not Sorry” a poursuivi en expliquant qu’elle attribue une grande partie de sa confiance aux KarJenners, qui ont toujours embrassé leurs sabliers.

“Je me souviens avoir pensé, ‘wow, c’est trop cool’, et même à une époque où je luttais encore avec de la nourriture, j’ai pu regarder les courbes de Kim et être comme, je devrais être vraiment fière de mes courbes”, a-t-elle poursuivi “Et à cause de cela et maintenant c’est, vous savez, évidemment, il y a des tonnes de belles femmes rondes là-bas, mais ça m’a fait me sentir plus en confiance en ma peau pour faire ce tournage de Vanity Fair.”

Jennifer Aniston

Même Rachel Green s’adonne de temps en temps aux épisodes de KUWTK.

Jennifer Aniston | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

En 2015, Jennifer Aniston a révélé que bien qu’elle s’intègre toujours aux médias sociaux et à la culture pop, elle a admis qu’elle avait trouvé un certain intérêt pour la plus grande mode de tous, les Kardashians.

“Je suis malheureusement très intéressée par l’affaire Kardashian-Jenner”, avait-elle déclaré à People à l’époque. “C’est un plaisir coupable à coup sûr.”

Adele

En se produisant lors d’un de ses concerts à Los Angeles, Adele a avoué à son public qu’elle était une grande fan des Kardashians.

Elle a même admis qu’elle regarderait les rediffusions du KUWTK lorsqu’elle serait enceinte de son fils.

Pour rendre cette soirée encore plus emblématique, Kendall Jenner était dans le public et a jailli de la performance du chanteur sur Instagram.

“Je suis en admiration (et en larmes) pour Adele. Je l’aime! ok bye », a écrit Jenner.

L’amour est définitivement réciproque!

Chrissy Teigen (et son père)

Chrissy Teigen est peut-être une bonne amie de la famille KarJenner, mais elle est aussi une grande fan de leur émission.

Quand elle a un peu de temps libre loin d’obligations importantes, Teigen se retrouve à s’adonner à la télévision.

Une émission avec laquelle elle s’est retrouvée à passer du temps est KUWTK, qu’elle regarde avec son père, qui est aussi un fan de l’émission.

Le duo père-fille est même apparu dans un épisode en 2017 où Papa Teigen a révélé à Kim Kardashian qu’elle était sa préférée même si c’était Khloé. Gênant.

Katy Perry

Katy Perry aime les Kardashian et l’a clairement expliqué ces dernières années.

La chanteuse a montré son admiration pour le célèbre groupe à plus d’une occasion et n’a aucun problème à exprimer à quel point cette famille signifie pour elle.

«Écoutez, Kris Jenner est très important pour moi. Ce n’est pas du tout sarcastique », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight en mai 2015.« Elle a un grand sens de l’humour et elle est un peu comme la mère de tout le monde. »

La chanteuse de “Firework” idolâtre tellement les Kardashian, elle a même cosplayé divers membres de la famille, et a déjà conquis Internet avec une spot-on Kim K.